От «Челюсти» до «Опасного животного»: 7 самых кровавых фильмов об акулах

7 самых кровавых фильмов об акулах / © Credits

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С выходом культовых «Челюстей» акулы прочно закрепились в коллективном сознании как одни из самых страшных существ на планете. С тех пор на экраны вышли десятки фильмов, посвященных кровавым встречам человека с морскими хищниками. Среди них мы отобрали семь лент, каждая из которых исследует тему страха перед акулами.

Здесь есть и классика хоррора, и современные фильмы, использующие новейшие спецэффекты и неожиданно миксующие киножанры, чтобы изобразить все как можно реалистично и максимально передать психологическое напряжение.

«Челюсти» (1975)

Начнем с классики. Стивен Спилберг создал фильм, который навсегда изменил отношение к акулам.

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Фильм рассказывает о небольшом прибрежном городке, который терроризирует огромная белая акула. Местный шериф, морской биолог и профессиональный охотник на акул объединяют усилия, чтобы остановить хищника.

Именно «Челюсти», рядом с «Крестным отцом», стали одними из первых фильмов, которые в прессе стали называть блокбастерами — то есть лентами, имеющими огромный зрительский успех и бешеную кассу. Так, при бюджете в $9 млн «Челюсти» собрали $476,5 млн по всему миру, став самым кассовым фильмом всех времен на тот момент. Кроме того, картину отметили тремя «Оскарами»: за лучший звук, монтаж и оригинальный саундтрек.

Конечно после такого успеха не могло обойтись без продолжения. Поэтому в 1978 году вышли «Челюсти 2», где было еще больше экшена и кровавых моментов. В 1983-м к франшизе добавились «Челюсти 3», а в 1987-м — «Челюсти 4: Месть», впрочем, последним двум фильмам было очень далеко до уровня первых.

«Глубокое синее море» (1999)

Генетически модифицированные акулы-убийцы с развитым интеллектом это действительно опасно. И именно о них рассказывает фильм режиссера Ренни Гарлина («Ужас на улице Вязов 4», «Крепкий орешек 2»). По сюжету в изолированной подводной лаборатории команда ученых исследует акул-мако - самых быстрых и агрессивных из всех видов акул, - с целью найти лечение от болезни Альцгеймера.

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Но эксперимент выходит из-под контроля: генетически модифицированные акулы становятся еще более умными и агрессивными, начинают уничтожать объект и затапливать его, превращая научное учреждение в смертельную ловушку для всех присутствующих (среди которых в частности доктор Джим Уитлок, которого играет Стеллан Скарсгард, и президент фармкомпании, инициировавшей этот опасный эксперимент, в исполнении Сэмюэла Л. Джексона).

«Открытое море» (2003)

Фильм ошеломляет не количеством крови, а реалистичностью и психологическим давлением. Утерянная в открытом море пара дайверов и настоящие акулы, кружащиеся вокруг, — это кошмар наяву. К тому же ужас, основанный на реальных событиях, произошедших в 1998 году: тогда во время дайвинга на Большом Барьерном рифе экипаж лодки не подсчитал точное количество пассажиров и отплыл без двух членов группы. Супружеская пара осталась без корабля, пищи и воды — один на один с безграничным океаном и его опасными жителями.

Фильм максимально реалистичен, поскольку снят при минимальном бюджете в $120 тысяч еще и на любительскую видеокамеру: ленту из собственных средств профинансировали режиссер Крис Кентис и его жена, продюсер Лора Лау (оба, кстати, профессиональные дайверы). Несмотря на это, фильм, приобретенный для дистрибуции компанией Lionsgate, собрал в прокате $55,5 млн.

«Отмель» (2016)

Блейк Лайвли против акулы – это уже интересно. «Отмель» — стильный survival-триллер с напряженными сценами охоты акулы на человека и довольно реалистичными (и потому страшными) сценами ранений.

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Согласно сюжету студентка-медик Нэнси Адамс, которую играет Лайвли, во время серфинга попадает в ловушку на скале в примерно 200 м от берега. Но это, словно маленькое расстояние, превращается в почти непреодолимое, ведь между скалой и пляжем курсирует большая белая акула. Вооруженная только собственной сообразительностью и несокрушимой волей, Нэнси должна найти способ перехитрить хищника и добраться до безопасного берега.

Фильм выглядит максимально реалистичным, хотя акула была полностью создана с помощью компьютерной графики.

«Синяя бездна» (2017)

Фильм погружает зрителей в клаустрофобный кошмар на глубине 47 метров под водой. Режиссер Йоханнес Робертс мастерски создает атмосферу безысходности, рассказывая историю двух сестер, Лизы и Кейт, которые во время отпуска в Мексике решают попробовать дайвинг в клетке с белыми акулами. Их авантюра оборачивается ужасом, когда трос лебедки обрывается, и клетка с девушками стремительно падает на дно океана.

Запертые в металлической ловушке с ограниченным запасом кислорода и окруженные стаей голодных белых акул, сестры должны мобилизовать всю свою волю и изобретательность, чтобы найти путь на поверхность.

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"Мег" (2018)

Здесь Мег – не женское имя, а сокращение от мегалодон: так называется ископаемый вид гигантской акулы, жившей миллионы лет назад. Но согласно сюжету этого научно-фантастического хоррора с Джейсоном Стэтхемом в главной роли, оказывается, что 23-метровый доисторический монстр до сих пор живет где-то в глубинах Тихого океана. И именно на него в Марианской впадине наталкивается субмарина с группой ученых-исследователей. А вскоре оказывается, что этот мегалодон там еще и не один…

«Опасное животное» (2025)

Новый взгляд на фильмы об акулах, где акула, как ни странно, не является очевидным антагонистом. Самое опасное «животное» здесь — это человек.

В центре сюжета — серферка по имени Зефир (Хэсси Харрисон), которую похищает серийный убийца, одержимый акулами (Джай Кортни). Он держит пленницу на своей лодке и готовится скормить ее морским хищникам, которые для него — орудие расправы, которое, впрочем, легко может выйти из-под контроля…

Среди продюсеров «Опасного животного» — Брайан Кавана-Джонс, Фред Бергер и Крис Фергюсон, которые среди прочего спродюсировали такие хоррор-хиты, как фильмы «Собиратель душ» и «Обезьяна». Мировая премьера этого напряженного хоррор-триллера австралийского режиссера Шона Бирна состоялась на Каннском кинофестивале в рамках престижной конкурсной программы «Двухнедельник режиссеров». И по первым рецензиям фильм (акулы в котором, кстати, настоящие, а не механические или нарисованные) сразу получил очень высокие рейтинги: 8.4/10 на IMDb и 88% «свежести» на Rotten Tomatoes. А в кинотеатрах Украины эту потрясающую ленту, которая сочетала естественный ужас фильмов об акулах с психологическим напряжением триллеров о маньяках, мы сможем увидеть уже 12 июня.

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