От дьявола к святому отцу: 6 знаковых ролей Аль Пачино в фильмах, которые стоит посмотреть

Аль Пачино / © Associated Press

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Аль Пачино — легенда кинематографа, чье имя уже давно стало синонимом совершенного актерского мастерства. За более чем полувековую карьеру он создал на экране немало культовых персонажей, каждый из которых отличается особой глубиной, харизмой и неповторимым стилем исполнения. Способность актера полностью растворяться в своих ролях ошеломляет, как и диапазон сыгранных им амплуа: от властных мафиози — до уязвимых одиночек, от настоящего дьявола — к святому отцу, который с дьяволом борется в новом хорроре «Ритуал».

В этой подборке мы собрали шесть знаковых ролей Аль Пачино, демонстрирующих его невероятную актерскую гибкость и умение перевоплощаться.

Майкл Корлеоне — трилогия «Крестный отец»

Указав путь Майкла Корлеоне от наследника мафиозного клана к безжалостному боссу в трилогии Фрэнсиса Форда Копполы («Крестный отец», 1972; «Крестный отец 2», 1974; «Крестный отец 3», 1990), Аль Пачино создал один из своих наиболее знаковых и незабываемых кинообразов.

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В первом фильме Майкл предстает как младший сын могущественного дона Вито Корлеоне (Марлон Брандо), не желающий иметь ничего общего с криминальным бизнесом своей семьи. Однако трагические обстоятельства и необходимость защитить близких заставляют его погрузиться в жестокий мир мафии. Пачино мастерски передает внутреннюю борьбу Майкла, его постепенную трансформацию из идеалистического юноши в холодного и рассудительного лидера клана. Лента имела огромный успех, получив три премии «Оскар», в том числе награду за «Лучший фильм», и стала одним из самых кассовых фильмов своего времени.

Во второй части Коппола исследует дальнейшую эволюцию Майкла уже как дона Корлеоне — его стремление к легитимизации семейного бизнеса и его растущей изоляции от близких. Пачино демонстрирует растущую жестокость и паранойю своего персонажа, а также его внутреннее одиночество, несмотря на всю власть и богатство. «Крестный отец 2» стал первым сиквелом, получившим премию «Оскар» как «Лучший фильм», подтвердив гениальность Копполы и непревзойденный талант Пачино.

В заключительной части трилогии состарившийся и измученный виной Майкл пытается искупить грехи прошлого и найти наследника своей империи, но его попытки снова приводят к трагедии.

Образ Майкла Корлеоне в исполнении Аль Пачино остается одной из величайших и сложных ролей в истории кино, символизируя соблазн власти, цену амбиций и трагическую утрату человечности.

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Тони Монтана — «Лицо со шрамом»

Еще один культовый криминальный образ Аль Пачино — Тони Монтана в криминальной драме Брайана Де Пальмы «Лицо со шрамом» (1983). Монтана — амбициозный и безжалостный кубинский беженец, прибывающий в Майами в начале 1980-х и стремительно поднимающийся на вершину местного наркобизнеса. Пачино блестяще демонстрирует одержимость Тони властью и богатством, его импульсивность, паранойю и жестокость. От мелкого преступника до могучего наркобарона Тони Монтана в исполнении Пачино становится символом безудержной американской мечты, оборачивающейся кровавым кошмаром.

Хотя на момент выхода «Лицо со шрамом» не имел такого коммерческого успеха, как «Крестный отец», со временем этот фильм стал считаться одной из вершин карьеры Аль Пачино и классикой криминального жанра, исследующего темные стороны амбиций и цену неконтролируемой власти.

Фрэнк Слэйд — «Запах женщины»

В фильме Мартина Бреста «Запах женщины» (1992) Аль Пачино создал один из своих самых трогательных и отмеченных наградами образов — отставного подполковника армии США Фрэнка Слейда. Слэйд предстает перед зрителями как слепой, циничный и часто грубый мужчина, чья жизнь наполнена горечью и разочарованием. Он нанимает молодого студента Чарли Симмза (Крис О’Доннелл) как компаньона на время путешествия в Нью-Йорк на День благодарения, и эта встреча кардинально меняет жизнь обоих. Пачино мастерски передает сложность своего персонажа — за внешней раздражительностью и сарказмом скрывается глубоко раненая душа, способная все еще на человечность и сострадание.

Роль Фрэнка Слэйда принесла Аль Пачино долгожданную премию «Оскар» за «Лучшую мужскую роль», а также «Золотой глобус» в той же категории. А его танго с молодой женщиной в ресторане по праву считается одной из самых чувствительных танцевальных сцен в истории кино.

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Джон Милтон/Сатана — «Адвокат дьявола»

В мистическом триллере Тейлора Хэкфорда «Адвокат дьявола» (1997) актер создал увлекательный и обольстительный образ Джона Милтона, харизматичного владельца престижной юридической фирмы в Нью-Йорке, который на самом деле является самим Сатаной. Кевин Ломакс (Киану Ривз), молодой и амбициозный адвокат из Флориды, получает от Милтона соблазнительное предложение о работе, от которой просто невозможно отказаться. Постепенно Кевин погружается в мир роскоши и безнаказанности, но в то же время начинает замечать происходящие вокруг него тревожные и сверхъестественные события.

В этом фильме Пачино с блеском воплощает соблазнительную силу зла, излучая обаяние, интеллект и опасную власть. А его иронические монологи о человеческой природе и божественном замысле являются одними из самых ярких моментов фильма. «Адвокат дьявола» исследует темы искушения, нравственного выбора и природы зла, а персонаж Аль Пачино — это не карикатурный злодей, а сложный и многогранный образ, способный как очаровывать, так и вызывать настоящий ужас, оставляя после просмотра длительное чувство беспокойства и размышления о темных сторонах человеческой души.

Джек Кеворкян — «Вы не знаете Джека»

В биографической драме Барри Левинсона «Вы не знаете Джека» (2010) для HBO Аль Пачино воплотил очень контроверсионного персонажа — Джека Кеворкяна, врача, выступавшего с поддержкой права на эвтаназию и помогавшего пациентам добровольно уйти из жизни, за что получил от СМИ прозвище Доктор Смерть.

Фильм рассказывает историю Кеворкяна с начала его деятельности в конце 1980-х до судебных процессов над ним в 1990-х годах. Пачино мастерски передает эксцентричность, настойчивость и глубокое убеждение своего героя в праве человека на достойную смерть. За эту работу актер получил премию «Эмми» в категории «Лучшая мужская роль в минисериале или фильме», а также премию «Золотой глобус» в той же номинации. А сам фильм вызвал широкую общественную дискуссию по вопросам эвтаназии.

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Отец Теофиллиус Ризингер — «Ритуал»

25 апреля Аль Пачино исполнилось 85 лет, но актер до сих пор снимается, и выбирает сложные и неоднозначные роли.

Основанный на реальных событиях, задокументированных СМИ и католической церковью, этот жуткий хоррор переносит зрителя в 1928 году, когда отец Ризингер возглавил сложный и длительный ритуал изгнания демонов с женщины по имени Эмма Шмидт, известной также как Анна Эклунд. Помогает отцу Теофилуса молодой священник Джозеф Штайгер (Ден Стивенс). Вместе они начинают борьбу со злом, охватившим молодую женщину, но одновременно противостоят собственным внутренним демонам.

Пачино со свойственной ему харизмой и глубоким пониманием персонажа воплощает драматический образ священника, физически и духовно борющегося с могущественными потусторонними силами, пытаясь спасти одержимую девушку, но сам переживает при этом глубокий кризис веры. А увидеть эту напряженную внешнюю и внутреннюю борьбу на большом экране мы сможем уже 5 июня, когда «Ритуал» выйдет в кинотеатрах Украины.