От Елизаветы II до принцессы Кейт: кто еще из королевских невест носит кольца из валлийского золота

Британская королевская семья известна тем, что практически все ее члены женского пола носят обручальные кольца из валлийского золота. Почему именно его и откуда пошла такая традиция, разбираемся в материале.

Валлийское золото, ценимое за свою редкость и происхождение, является одним из самых востребованных драгоценных металлов в мире.

Откуда пошла традиция

С 1923 года его стали использовать в королевских обручальных кольцах. Эта традиция зародилась во время бракосочетания Элизабет Боуз-Лайон и принца Альберта (будущих королевы Елизаветы и короля Георга VI). Кольцо невесты, которая шла под венец 26 апреля 1923 года, было изготовлено из золотого самородка, добытого на руднике Клогау Сент-Дэвид в Бондду в Северном Уэльсе. Перед свадьбой ей подарили самородок золота и она решила использовать его для изготовления своего обручального кольца

По данным quora.com в Уэльсе сегодня не ведется добыча золота, запасы валлийского золота могут со временем иссякнуть, что делает его, возможно, самым редким золотом в мире.

Кто носит кольца с валлийского золота

Обручальное кольцо королевы-матери Елизаветы в 1923 году, королевы Елизаветы II в 1947 году, принцессы Маргарет в 1960 году, принцессы Анны в 1973 году и Дианы, принцессы Уэльской в ​​1981 году — все они были сделаны из одного и того же самородка.

Кольца королевы Елизаветы II / Фото: Getty Images

В ноябре 1981 года Британский королевский легион подарил королеве 36-граммовый слиток 21-каратного валлийского золота для будущих королевских обручальных колец. Часть этого золота пошла на изготовление кольца Сары, герцогини Йоркской в ​​1986 году.

Обручальное кольцо герцогини Корнуольской (а ныне королевы Камиллы) также было изготовлено из валлийского золота из рудника Клогау Сент-Дэвидс и реки Мавдах в Королевском лесу.

Также обручальное кольцо герцогини Кембриджской (а ныне принцессы Уэльской) было изготовлено из слитка валлийского золота, подаренного принцу Уильяму его бабушкой, королевой Елизаветой II, в честь его свадьбы в 2011 году. Как и обручальное кольцо герцогини Сассекской Меган было сделано из валлийского золота, слиток тоже стал подарком Елизаветы II ее внуку принцу Гарри.

Принц Уильям надевает кольцо на палец Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Также кольца из валлийского золота носит принцесса Йоркская Евгения (младшая дочь принца Эндрю и Сары Йоркской), а вот ее старшая сестра Беатрис нарушила традицию. Ее обручальное кольцо было сделано из платины, чтобы соответствовать ее помолвочному кольцу с бриллиантом.

Кто из членов семьи не носит обручальных колец

Женщины не изменяют традициям и носят на пальце символ любви, а вот мужчины не все. Принц Уильям Уэльский еще до свадьбы с Кейт Миддлтон в 2011 году сообщил ей, что носить обручальное кольцо не будет. Причиной назвал свою не любовь к любого рода ювелирным украшениям.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

Его дед принц Филипп, супруг королевы Елизаветы II, тоже не носил обручальное кольцо. В молодости он предпочитал лишь перстень с печаткой на мизинце, но потом перестал носить и его. Король Чарльз, старший сын Филиппа и Елизаветы II – тоже носит перстень на мизинце. На нем изображен собственный геральдический знак, состоящий из трех белых страусовых перьев, выходящих из золотой короны. На ленте под короной написан девиз Ich dien, который переводится с немецкого как "Я служу".

Кто сломал традицию

Конечно и в этом принц Гарри поступил не как его дед, отец и брат. Когда он решил жениться на американской актрисе, то заявил, что кольцо носить планирует.

Принц Гарри надевает кольцо на палец Меган Маркл / Фото: Associated Press

И если на пальце Меган красуется валлийское золото, то принц Гарри выбрал символ любви из белого золота с текстурированным обрамлением.

Кольцо принца Гарри / Фото: Getty Images

Также обручальные кольца носят мужья принцесс Беатрис (Эдоардо Мапелли-Моцци) и Евгении (Джей Бруксбэнк), а еще муж Зары Тиндалл – Майк Тиндалл.

Джек Бруксбэнк надевает кольцо на палец принцессе Евгении / Фото: Associated Press

Кольцо Майка Тиндалла / Фото: Getty Images

Читайте также:

Свадьба Кейт и Уильяма Уэльских (15 фото)