От футболистов до рэперов: с кем встречалась Ким Кардашьян

Мы решили вспомнить, с кем была в отношениях знаменитость до знакомства со своим мужем.

Американская теледива сделала себе имя не только благодаря популярному реалити-шоу о жизни семьи Кардашьян-Дженнер, но и благодаря скандалам, которые с ней постоянно случаются. В последние дни весь мир опять говорит о ее разводе с мужем Канье Уэстом, с которым 40-летняя Ким пробыла в браке почти семь лет.

Но примерной женой она была не всегда. Юность этой эффектной красотки была бурной и она несколько раз успела выйти замуж, развестись, стать жертвой домашнего насилия и поучаствовать в крупном секс-скандале. Давайте вспомним, кто был среди ее избранников.

Тито Джо Джексон

Этот американский певец, и по совместительству племянник Майкла Джексона, был первой любовью Кардашьян. Они начали встречаться, когда Ким было всего 15 лет. Их отношения продолжались четыре года, а в 1999 году они расстались.

Тито Джо Джексон (слева) / Getty Images

Дэймон Томас

Для многих может стать сюрпризом, но Ким впервые вышла замуж в 19 лет. Она сбежала из дома с музыкальным продюсером Дэймоном Томасом в 2000 году. Спустя три года они разошлись.

В одном из выпусков шоу Ким рассказала, что под венец с Дэймоном она шла, будучи под действием наркотиков. Также она призналась, что неоднократно подвергалась домашнему насилию со стороны своего уже бывшего супруга. Их бракоразводный прцес завершился в 2004 году.

Дэймон Томас и Ким / Getty Images

Ray J

Рэпер и Ким познакомились, когда девушка работала стилистом его сестры - певицы Брэнди Норвуд. Встречаться начали в 2003-м. Их отношения были очень не стабильными, они постоянно ссорились и то расставались, то снова сходились.

Но именно с Ray J Ким сняла то скандальное домашнее секс-видео, которое в результате слили в Сеть. Ролик моментально сделал девушку знаменитой на весь мир. Тогда Ким отрицала подлинность записи, но когда копий стало слишком много, она подала в суд на компанию, занимавшуюся распространением видео. Поговаривают, то слила в Сеть ролик Крис Дженнер - мама Ким, которая хотела таким образом поспособствовать карьере дочери.

Ray J и Ким / Getty Images

Ник Лаши

С Ником у Ким был очень короткий роман, всего на пару месяцев. Они начали встречаться сразу после его расставания с певицей Джессикой Симпсон.

Поговаривают, что Ким в то время очень хотела прославиться (их семейное шоу тогда еще не существовало), поэтому решила встречаться с Ником, который на то время был очень популярен и холост. Ее план был в том, чтобы стать девушкой звезды. Но задумка провалилась, как только Лаши узнал об этой затее.

Ник Лаши (слева) и Ким / Getty Images

Ник Кэннон

Роман Кардашьян и бывшего супруга Мэрайи Кэри тоже продлился не долго. Причиной расставания стало то злополучное секс-видео, которое прогремело как раз во время их отношений.

Ник Кэннон и Ким / Getty Images

Реджи Буш

С игроком в американский футбол Реджи Бушем Ким начала встречаться в 2007 году. Вообще отношения пары были довольно странными и длились с 2007 по 2010 год. Западные СМИ неоднократно писали, что Буш очень тосковал за Ким и уговаривал ее не выходить замуж за Криса Хамфриса в 2011, говоря, что он ее единственный.

Реджи Буш и Ким / Getty Images

Криштиану Роналду

В апреле 2010 года ходили слухи, что звезда футбола Криштиану Роналду и Ким познакомились во время отпуска Кардашьян в Мадриде. Якобы пара встретилась на мероприятии в отеле Beverly Hills. Ему на тот момент было 25 лет, светской львице - 29. Возможно это был все лишь курортный роман, ведь в августе Роналду уже начал отношения с Ириной Шейк.

Криштиану Роналду / instagram.com/cristiano

Майлз Остин

Майлз - еще один спортсмен, с который встречалась Ким. Они пробыли в отношениях всего пару месяцев и по официальной версии расстались из-за занятости и плотного рабочего графика.

Майлз Остин и Ким / Getty Images

Майкл Копон

Ким и Майкл, который на тот момент был очень знаменит благодаря роли в сериале "Холм одного дерева", сначала просто общались, а через некоторое время начали встречаться и сходили на несколько свиданий. Одно из таких свиданий даже попало в спин-офф реалити-шоу Кардашьянов.

Майкл Копон / Associated Press

Габриэль Обри

Габриэль - бывший супруг актрисы Холли Бэрри и с Ким его видели всего несколько раз. В ноябре 2010 их видели вместе на игре Лейкерс.

Габриэль Обри и Ким / Getty Images

Крис Хамфрис

Американский баскетболист Хамфрис сделала Кардашьян предложение в эпизоде ​реалити "Семейство Кардашьян" после шести месяцев знакомства, и они поженились в августе 2011 года. Это второй по счету брак Ким. Семьдесят два дня спустя она подала на развод. При разводе они сослались на непримиримые противоречия, но инсайдеры уверены: все дело в Канье.

Крис Хамфрис и Ким / Getty Images

Канье Уэст

Они познакомились в 2004 году и периодически встречались на различных вечеринках. Но вот их отношения зародились в 2012. Тогда же Канье признался Ким в любви песней "Я люблю Ким, Ким любит меня". В декабре Канье объявил, что Ким беременна и в 2013 году она родила их дочь Норт. Они поженились 24 мая 2014 года, устроив роскошную свадьбу во Флоренции.

В этом году их отношения завершились. После почти семи лет брака пара собирается развестись.

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Getty Images

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