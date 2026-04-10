От Голливуда до Украины: как падел стал любимым спортом звезд

Долгое время селебрити демонстрировали свои тренировки преимущественно из залов. Сегодня же в тренде — не просто фитнес, а спорт, который сочетает активность, эмоции и общение. Именно таким стал падел — игра, которая захватила мир и превратилась в новый must-have в лайфстайле звезд.

Падел уже давно вышел за пределы нишевого спорта и стал частью культуры топ-звезд. Его активно продвигают футбольные легенды — Зинедин Зидан, который открывает собственные клубы, Лионель Месси, для которого падел стал любимым видом отдыха, а также Криштиану Роналду, который инвестирует в развитие инфраструктуры. К тренду присоединились и Златан Ибрагимович и Дэвид Бекхэм, которые не только играют, но и развивают падел как бизнес.

Более того — некоторые спортсмены настолько увлекаются игрой, что переходят на новый уровень. Например, бывший футболист Арьен Роббен даже получил профессиональную лицензию в паделе и выступает на турнирах, демонстрируя, что этот спорт может быть не только хобби, но и второй карьерой.

Тренд давно подхватил и Голливуд. Среди актеров, которые играют в падел, — Ева Лонгория, которая даже имеет собственную команду на турнирах, Антонио Бандерас, активно популяризирующий игру, а также Хью Джекман и Бен Аффлек. Некоторые из них регулярно участвуют в благотворительных матчах и звездных турнирах, где падел становится частью светской жизни.

Кроме актеров, падел активно интегрируется в мир шоу-бизнеса и digital-культуры. Например, певица Шакира часто играет вместе с футболистами, а инфлюенсеры в Европе уже превратили падел в контент-тренд — с турнирами, видео и челленджами.

Украина также постепенно подхватывает эту волну. Среди инфлюенсеров падел становится все популярнее: его активно интегрируют в свой лайфстайл Рамина Эсхакзай, Саба Мусина и Викель. Для них это не только спорт, но и способ создавать новый формат контента — более живой, эмоциональный и социальный.

Не остаются в стороне и украинские спортсмены. В падел играет Сергей Стаховский, а также легенды футбола — Андрей Шевченко и Сергей Ребров. Более того, интерес к паделу появляется даже в новых локациях: по неофициальной информации, собственный корт для игры обустроил и Александр Усик, в том числе во время пребывания на Бали — что еще раз подчеркивает глобальность тренда.

Почему же падел настолько «зашел» звездам? Как объясняет звездный тренер, чемпион Украины и игрок сборной Станислав Архипов, ключ — в формате игры.

«Падел подходит для любого возраста. Это суперсоциальная игра, которая больше похожа на тусовку, чем на классический спорт. Здесь значительно меньше травм, чем в теннисе, и более легкий порог входа. Это очень динамично и интересно», — объясняет он.

Именно этот баланс идеально вписывается в стиль жизни селебрити.

«Для звезд — это идеальный формат. У них нет времени годами учиться играть в теннис. В паделе достаточно нескольких занятий, чтобы почувствовать игру и уверенно держаться на корте. Это еще и про нетворкинг: бизнес, политика, медиа — все переплетается на одном корте», — добавляет Архипов.

Кроме атмосферы и социальности, падел имеет еще одно важное преимущество — простые и понятные правила, которые позволяют быстро включиться в игру даже новичкам.

«Игра проходит в формате 2 на 2 на небольшом корте, окруженном стеклянными стенами. Мяч можно отбивать не только после отскока от пола, но и после отскока от стен — и это придает игре совсем другую динамику», — объясняет Архипов.

По его словам, подача выполняется снизу, что делает игру более доступной на старте, а счет ведется так же, как в теннисе — с геймами и сетами.

«Основная задача — перебросить мяч на половину соперника так, чтобы он не смог его вернуть по правилам. Но за счет стен розыгрыши становятся длиннее и интереснее. Здесь меньше силы — больше тактики, реакции и понимания игры», — добавляет он.

Немаловажную роль в популярности играют и сами селебрити.

«Влияние таких людей, как Зинедин Зидан или Лионель Месси, — колоссальное. Футболисты открывают клубы, инвестируют в падел и задают тренд», — говорит тренер.

Отдельная «фишка» падела — в самой игре.

«Это про ум и скорость решений. Благодаря стенам розыгрыши длиннее, и ты уже с первых тренировок начинаешь получать настоящее удовольствие от процесса. Это баланс между спортом и фаном — именно поэтому люди быстро „подсаживаются“», — объясняет Архипов.

Несмотря на это, в Украине падел пока остается менее доступным, чем в Европе — из-за количества кортов и стоимости игры. Но ситуация быстро меняется: новые клубы открываются в крупных городах, а интерес к игре растет с каждым годом.

«Украина очень быстро развивается в этом направлении. Мы еще в начале, но темпы очень высокие. И если так пойдет дальше, мы можем достаточно быстро приблизиться к европейскому уровню», — заключает тренер.

Учитывая, что падел уже стал частью жизни звезд — от Голливуда до украинских инфлюенсеров — этот спорт имеет все шансы закрепиться как один из главных трендов современности.