От «Инопланетянина» до «Глаза: Легенда Карпат»: 7 самых магических фэнтези-фильмов для всей семьи

Подборка фэнтези-фильмов

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Кино всегда было окном в безграничный мир воображения, а жанр фэнтези особенно искусно умеет стирать границы между обыденностью и волшебством. В этой подборке мы собрали семь особых лент, объединяющих не только элемент магии, но и глубокие эмоциональные связи, рождающиеся между детьми и фантастическими существами или в водовороте необычных обстоятельств. Эти истории напоминают о важности семейных ценностей, силе детского воображения и способности находить чудо в самых неожиданных местах.

От трогательной дружбы мальчика с инопланетянином до невероятных полетов на драконах, от таинственных порталов в волшебные миры до встреч с удивительными созданиями из Карпатских лесов — каждая из этих кинолент является настоящим праздником фантазии. Они не просто развлекают, но и вдохновляют, учат доброте, смелости и верности, оставляя после просмотра теплое чувство сказки, живущей в наших сердцах. Приглашаем вас в незабываемое кинопутешествие, где магия становится частью нашей жизни, а семья – главной опорой в любых приключениях.

"Инопланетянин" (1982)

Этот щемящий и очень добрый фильм Стивена Спилберга формально научно-фантастичен — ведь рассказывает о дружественном пришельце, который был на Земле с исследовательской миссией и случайно потерялся. И все же ленту можно считать классикой семейного фэнтези, поскольку, несмотря на SciFi-«обертку», «начинка» у нее действительно сказочная и магическая.

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Фильм, получивший четыре премии «Оскар» и множество других наград, рассказывает о глубокой дружбе, которая завязывается между миниатюрным инопланетянином и земным мальчиком Элиотом и его приятелями, спасающими пришельца от тайных агентов, стремящихся захватить его для опытов. При бюджете всего $10,5 млн, «Инопланетянин» собрал в прокате почти $793 млн, став настоящим кассовым рекордсменом. А отголоски киномагии «Инопланетянина» за прошедшие десятилетия можно найти во множестве других фильмов и сериалов о смелых и открытых детях и подростках, увлеченно исследующих неизвестное.

«Как приручить дракона» (2010)

Полнометражная анимация была снята по мотивам одноименной серии книг британской детской писательницы Крессиды Ковелл. Это история юного и не слишком искусного викинга Икота, который является сыном вождя. Икота живет на острове посреди океана, где викинги живут уже в течение семи поколений. И у каждого поколения одна и та же проблема — драконы, которые прилетают на остров и уничтожают продукты. Конечно, викинги считают драконов своими врагами и всячески пытаются избавиться от «вредителей». Но однажды Икота оказывается один на один с драконом — и уже готовится героически умереть, но оказывается… что это совсем не надо. Наконец, Икота и дракон, получивший имя Беззубик, становятся настоящими друзьями и полностью изменяют правила сосуществования на острове людей и драконов.

Мультфильм имел огромный успех и получил два продолжения — «Как приручить дракона 2» (2014) и «Как приручить дракона 3: Скрытый мир» (2019). А в этом году он получит уже не анимационный, а одноразовый игровой перезапуск.

До сих пор, уже 15 лет после своей премьеры, замечательная и веселая анимационная сказка для всей семьи «Как приручить дракона» занимает 200 место в списке 250 самых рейтинговых фильмов по версии IMDb.

«Звездная пыль» (2007)

Экранизация одноименной книги Нила Геймана рассказывает об упавшей с неба звезде и оказалась… живой девушкой по имени Ивейн (Клер Дейнс). Эту девушку находит парень Тристан (Чарли Кокс) — влюбленный юноша, который стремится завоевать сердце капризной сельской красавицы Виктории (Сиена Миллер), пообещав ей в буквальном смысле достать упавшую звезду. Поиски заводят Тристана из нашего мира в другое измерение, где он и находит Ивейн. Обнаружив, что звезда — это действительно девушка, и к тому же — девушка в беде, Тристан решает помочь красавице. И вместе они оказываются в водовороте фантастических и опасных приключений, а еще — настоящей и совершенно неожиданной для обоих искренней любви…

А еще у этой поистине магической ленты суперзвездный актерский ансамбль, в котором в частности были задействованы такие легендарные актеры, как Питер О'Тул, Мишель Пфайффер и Роберт де Ниро.

«Дом странных детей мисс Сапсан» (2016)

На серию «Дом странных детей», которая сейчас насчитывает шесть книг, американского писателя и сценариста Рэнсома Ригза вдохновили странные фотографии 19-начала 20 века, которые он находил на барахолках. На этих фото действительно были странные дети, которые летали в воздухе, делали что-то другое, но также физически невозможно. Конечно, скорее всего, эти фото были постановочными, однако главное — не достоверность, а магическая история, которую создал вдохновленный ими Риггз, а затем воплотил на экране главный темный киносказочник Тим Бертон.

Это история о мальчике Джейкобе (Эйсе Баттерфилд), который думает, что сходит с ума, ведь видит то, чего не может быть. Чтобы избавиться от своей семейной «душевной болезни», он отправляется на забытый остров, из которого происходил его такой же «странный» дед, недавно умерший. Но на острове Джейкоб обнаруживает, что, во-первых, его врожденные «странности» – это не галлюцинации, а настоящая магия, и к тому же он такой не один. На острове Джейкоб попадает в петлю времени, созданную имбриней (женщиной-птицей) по имени мисс Сапсан (Ева Грин). Время здесь замкнуто в кольцо на одном дне в 1943 году — накануне падения все разрушающей фашистской бомбы. И в этом магическом вечном моменте счастливо живут "странные" дети. Каким, как и самому Джейкобу, теперь грозит смертельная опасность от других магических существ — так называемых порожняков, стремящихся извлечь из имбрина секрет управления временем и, соответственно, бессмертие…

«Пит и его Дракон» (2016)

Фильм, снятый по одноименному рассказу С.В. С. Филда и Сетона Миллера повествует о мальчике Пите, который в возрасте всего пяти лет попал вместе с родителями в автокатастрофу на дороге в глухом лесу. Родители Пита погибли, он не смог никого позвать на помощь и в конце концов был вынужден уйти в лес, полный опасностей. А спас Пита огромный мохнатый зеленый дракон, взявшийся просто ниоткуда и забравший парня с собой. Шесть лет Пит и дракон прожили вместе в дружбе и согласии, пока вдруг в лесу Пит не замечает людей и не вспоминает, какой была его жизнь когда-то…

Лента, которая при бюджете в $65 млн получила почти $144 млн кассовых сборов, поднимает важные вопросы сосуществования людей и природы, а также верности себе и другим. «Дракон Пита» приглашает в магическое путешествие на границе двух миров — людей и магических существ, возможно, живущих прямо рядом с нами, но мы их просто не замечаем.

«Wisked: Чародейка» (2024)

В 1995 году – почти через сто лет после первой публикации романа Фрэнка Баума «Удивительный волшебник страны Оз» – вышел роман Грегори Магвайра «Зла: Жизнь и времена злой ведьмы с Запада», посвященной истории главной злодеи книги Баума. А в 2003 году на Бродвее по мотивам «Злой» вышел одноименный мюзикл, который в прошлом получил новую жизнь на большом экране, став кассовым хитом и получив два «Оскара» — за «Лучший дизайн костюмов» и «Лучшую работу художника-постановщика».

История повествует о двух юных волшебницах: прекрасной Глинде (Ариана Гранде) и чудаковатой и зеленокожей Эльфабе (Синития Эриво). Девушки, которые учатся в университете магии под руководством мадам Моррибль (Мишель Ео), одновременно являются и конкурентками, и подругами. Их отношения очень запутаны и сложны, и становятся еще сложнее, когда оказывается, что великий и могучий Волшебник Оз (Джефф Голдблюм) и мадам Моррибль стремятся использовать магию Эльфабы в плохих целях…

Масштабная магическая история не поместилась в один фильм, так что ее финал — «Wicked: Чародейка 2» — ожидаем этого ноября.

«Глаза: Легенда Карпат» (2025)

Режиссер Исайя Саксон признается, что с юных лет увлекался магическими киноисториями о дружбе детей и странных созданий — в частности, «Инопланетянином», о котором мы упоминали в самом начале этой подборки, а также волшебной анимацией Хаяо Миядзаки «Мой сосед Тоторо» (1988). И о такой же дружбе он написал собственный сценарий и снял за ним свой первый фильм «Глаза: Легенда Карпат», к которому режиссер-дебютант сумел приобщить таких известных актеров, как оскаровские номинанты Виллем Дефо («Бедняжные создания», «Носферата») и "Дюна: Пророчество"), а также звезда сериала Netflix "Странные чудеса" Финн Вулфгард.

Предки режиссера происходят из Карпатского региона, поэтому именно этот край он избрал место действия своей магической истории. События разворачиваются в отдаленном карпатском селе, где живет нелюдимая девушка-подросток по имени Юля (юная немецкая актриса Гелена Зенгель). Ее, как и остальные местные дети, растили в страхе перед неуловимыми магическими существами, которых называют Глаза. Местные жители считают, что издавна живущие в окрестных лесах глаза — злобные и опасные создания. Но как-то Юля находит маленького очаровательного малыша Глаза и понимает, что он никакой не монстр, а просто напуганный ребенок, которому нужна помощь, чтобы вернуться домой…

Этот фантастически красивый семейный фильм был представлен зимой на самом престижном в мире фестивале независимого кино Sundance. Там он вызвал настоящий восторг первых зрителей: уже сейчас лента может похвастаться весомыми рейтингами 7.9/10 на IMDb и 77% свежести на Rotten Tomatoes.

А в наших кинотеатрах вдохновленное Украиной фэнтези «Глаза: Легенда Карпат» стартует 24 апреля.