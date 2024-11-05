От Кейт Миддлтон до принцесс Йоркских: забавные причуды беременных королевских особ

У беременных часто бывают свои причуды и королевские особы тут не исключение. Мы собрали несколько интересные историй.

Меган Маркл нарушила королевскую традицию

Когда супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская была беременна первенцем в 2019 году, они все еще жили в Британии и были старшими членами королевской семьи. Королевские традиции не поддерживают такие вечеринки как baby shower (пати в честь рождения будущего малыша), а Меган отправилась аж в Нью-Йорк, чтобы провести такое мероприятие с подругами. Папарацци запечатлели ее около ресторана, где проходила вечеринка.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Associated Press

Также одной из причуд герцогини было то, что она отказалась носить любую одежду для беременных, мол считается, что такие вещи выглядят бесформенно. Вместо них Меган шила наряды на заказ у дизайнеров и часто выбирала для светских выходов прямые длинные платья от Dior и Givenchy. Модные причуды герцогини дорого стоили королевской семье. По подсчетам экспертов, стоимость "беременного" гардероба Меган составила около $650 тысяч долларов.

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

Герцогиня Сассекская и принц Гарри в Марокко / Фото: Associated Press

Принцесса Евгения все время держала руку на животе

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Вроде бы не причуда, а скорее привычка, за которую, к слову, часто критиковали герцогиню Сассекскую. Принцесса Евгения обе свои беременности любила класть руку на живот на публике. Жест "рука на беременном животе" принцессы Евгении вызывала умиление у публики, в то же время, как за точно такой же жест Меган Маркл нещадно подвергалась критике во время своей первой беременности сыном Арчи.

Принцесса Беатрис и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрис тоже делала это

Как вы уже догаладись, речь идет о такой же привычке принцессы во время беременности, как и у ее сестры. Особенно это обсуждалось, после появления Беатрис на Уимблдонском теннисном турнире, где она блистала в белом платье в горох от бренда Self-Portrait, которое хорошо подчеркивало живот беременной Беатрис. Сейчас принцесса Йоркская как раз беременна вторым ребенком, мы с нетерпением ждет времени, когда она будет выходить в свет на последних месяцах беременности.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

Кстати, привычка класть руку на живот имеет и медицинское объяснение. Это способствует выделению в организме гормона окситоцина - уникального вещества, которое отвечает за чувство глубокой привязанности, нежности и любви.

Княгиня Шарлин подыгрывала мужу

Муж Шарлин – князь Альбер II – решил не узнавать пол своих детей, хотя уже знал, что их буде сразу двое. Он рассказывал в комментарии газете Monaco Matin, что его жена не хотела, чтобы это стало сюрпризом. "Принцесса, вероятно, знает, но она играет в игру. Она хранит тайну, как я ее и просил", — сказал он. "Знаете, в жизни нечасто выпадает возможность получить такие приятные сюрпризы, поэтому я предпочитаю не знать пол детей до их рождения", - сказал тогда Альбер. Родила Шарлин близнецов – сына принца Жака (наследника монакского престола) и дочь принцессу Габриэллу.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Принцесса Уэльская Кейт придумала первенцу забавное прозвище

Не известно, узнавали ли Кейт и Уильям пол своего первенца, но сообщалось, что принцесса подозревала, что их первый ребенок будет мальчик. Так как называть его именем она не могла, она придумала малышу забавное прозвище и стала называть его "нашей виноградинкой".

Во время беременности Кэтрин продолжала заниматься спортом и в частности, йогой для беременных, а также обожала гулять с собакой.

Принцесса Кейт во время своей первой беременности в 2012-2013 годах / Фото: Getty Images

Кстати, а вы знали, что покойная королева Елизавета II, которая родила четверых детей, воспользовалась редкой возможностью насладиться длительным декретный отпуском и взяла аж восемнадцать месяцев отдыха после рождения принцев Эндрю и Эдварда. Чем не причуда для правящей королевы.

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