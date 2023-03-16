От любовной интрижки до коронации: история короля Чарльза III и королевы Камиллы

Они обручились через 35 лет после своей первой встречи, успев до этого побывать каждый в своем браке и завести детей. Их роман очень бурно обсуждался в прессе, многие считали, что это Камилла вставляла палки в колеса и разрушила брак Чарльза и Дианы. Прошло много лет после гибели принцессы Уэльской, прежде чем наследный тогда принц Чарльз взял в жену женщину, которую любил с самого первого дня их знакомства.

Короткая предыстория отношений

Камилла Шанд и принц Уэльский познакомились в 70-х. Их познакомила общая подруга Лючия Санта-Круз – дочь чилийского посла в Великобритании, которая дружила с каждым из них. В те года Камилла была в отношениях с Эндрю Паркер-Боулзом (ее будущим мужем), но отношения эти были отнюдь не безоблачными. Тогда-то Лючия и решила помочь подруге. Их первая встреча с Чарльзом состоялась в 1971 году, и привлекла внимание наследника Камилла буквально с первой встречи.

Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Она никогда не была красавицей, но буквально с первой встречи покорила принца своим остроумием и чувством юмора. Однако, напомним, Камилла встречалась с Паркер-Боулзом и не планировала ничего более короткой интрижки на стороне, чтобы позлить неверного бойфренда. Но все завертелось гораздо серьезнее. Вскоре об интрижке узнала королева Елизавета II. Именно Ее Величество и не разрешила своему сыну жениться на любимой женщине, отправила его сначала служить на флот, а после случилась внезапная встреча с Дианой Спенсер, которая и стала впоследствии первой женой Чарльза и матерью его двоих сыновей.

Развод с принцессой Дианой и возобновившийся роман

Камилла и Диана / Фото: Getty Images

Принц Чарльз и принцесса Диана жили относительно счастливо в браке первые пять лет. А дальше слишком разные интересы и образ жизни повлияли и на отношения пары. В 1986 году Чарльз понял, что совершенно не счастлив в браке и возобновил связь с женщиной, которую на самом деле все эти годы любил. Камилле доставалось от прессы - еще много лет ее называли разлучницей и виновницей в том, что принцесса Диана страдала, а потом погибла в автокатастрофе. Публично Чарльз объявил, что он начал встречаться с Камиллой лишь в 1994 году. А спустя два года их развод с Дианой был оформлен официально.

Принцесса Диана и принц Чарльз с детьми / Фото: Getty Images

Это были сложные почти десять лет для принцессы Уэльской. Только недавно публика узнала, какие чувства в те месяцы и годы переживала принцесса. Это стало возможным благодаря письмам, которые принцесса писала своим близким друзьям Сьюзи и Тареку Кассемам, в которых откровенно рассказывала о своей боли. "Если бы я год назад знала, что мне предстоит пережить этот развод, я бы никогда не согласилась. Это отчаянно и безобразно", - писала Диана в 1996-м. Письма эти были выставлены на аукцион и проданы. Друзья принцессы Уэльской объяснили это тем, что они не хотят перекладывать это "бремя личных писем принцессы" на своих детей. Поэтому решили их продать, а вырученные средства передали в благотворительный фонд, которому помогала Диана.

Препятствия на пути к свадьбе

Камилла с бывшим мужем Эндрю Паркер-Боулзом и двумя детьми / Фото: Getty Images

На пути к долгожданной свадьбе у Чарльза и Камиллы все время возникали определенные препятствия. После смерти Дианы в 1997 году Чарльз ждал еще восемь лет, прежде чем сделать предложение женщине, которую он любил. Почему так долго, спросите вы? Во-первых, у Чарльза были взрослые сыновья – Уильям и Гарри, которые понимали, что их отец счастлив с Камиллой, но не хотели давать своего благословения на этот брак. Принц Гарри в своих мемуарах "Запасной" рассказал, что они с братом обещали отцу, что примут Камиллу в семью, но взамен просили, чтобы он не женился во второй раз. Видимо, это стало поводом для будущего на тот момент короля занять выжидающую позицию.

Во-вторых, на эти отношения сильно влияло общественное мнение. Камилла не была народной принцессой, какой была Диана. Публика была настроена по отношению к ней очень враждебно, и это можно понять. Ее называли разлучницей, винили даже в смерти Дианы. Однажды одна женщина подкараулила пару возле их дома Кларенс-хаус и заявила, что принц Уэльский никогда не станет королем, если женится на Камилле. Но Чарльз был непреклонен и продолжал ждать. Во всем этом немного прослеживается история двоюродного деда Чарльза – короля Эдуарда VIII, который отрекся от трона из-за невозможности жениться на любимой женщине Уоллис Симпсон. Корону тогда получил его брат король Георг VI (отец королевы Елизаветы II и дед Чарльза). Но принц Уэльский все равно выжидал, ведь знал, что трон в ближайшие десять лет точно ему не достанется. Такая выдержка была вознаграждена тем, что гнев публики сменился на милость и даже королева Елизавета II дала свое благословение на второй брак Чарльза. У сыновей будущий король разрешения уже не спрашивал.

Принц Гарри, король Чарльз и принц Уильям / Фото: Associated Press

Помолвка и две свадьбы

10 февраля 2005 года принц Чарльз и его возлюбленная Камилла Паркер-Боулз объявили о своей помолвке. В день помолвки они устроили банкет в Виндзорском замке. В тот вечер Камилла блистала перед камерами фотографов в розовом вечернем платье в пол с V-образным вырезом на декольте.

Чарльз и Камилла в день объявления о помолвке / Фото: Getty Images

На шее у нее было жемчужное колье из трех нитей, а на пальце сверкало помолвочное кольцо, подаренное Чарльзом. Это было кольцо из платины с крупным бриллиантом изумрудной огранки с двумя багетными бриллиантами с каждой стороны. Считается, что кольцо Камиллы также является сентиментальным украшением, так как ранее оно принадлежало королеве матери Елизавете (бабушке Чарльза и матери королевы Елизаветы II), хотя не было ее обручальным.

Камилла в день объявления о помолвке / Фото: Getty Images

Во время помолвки Чарльза и Камиллы англиканская церковь не полностью поддерживала вторые браки, особенно если бывший супруг все еще был жив, как в случае с бывшим мужем Камиллы, Эндрю Паркером-Боулзом. Чтобы сгладить ситуацию, пара решила устроить королевскую свадьбу, не похожую ни на одну другую, разделив ее на две части - гражданскую церемонию в Виндзорской ратуше и службу благословения супругов в часовне Святого Георгия. Архиепископ Кентерберийский Роуэн Уильямс дал свое согласие, заявив, что он поддерживает брак и их договоренность "согласуется с руководящими принципами англиканской церкви в отношении повторного брака".

Чарльз и Камилла в день свадьбы / Фото: Getty Images

На гражданской церемонии не присутствовали ни королева Елизавета II, которая была главой англиканской церкви, ни принц Филипп. Однако позже они появились в часовне Святого Георгия на службе благословения. Роберт Хардман, биограф покойной королевы, заявил, что их отсутствие было признаком "неодобрения Ее Величеством договоренностей, а не самого брака".

Королева Елизавета II и Камилла / Фото: Getty Images

Изначально брак должен был быть зарегистрирован 8 апреля 2005 года, но незадолго до назначенной даты дворцу пришлось внести изменения, так как принца Чарльза вызвали на похороны Папы Иоанна Павла II от имени королевы. Сын Чарльза принц Гарри в своих мемуарах рассказал, что его отец и Камилла не хотели связывать себя узами брака в день, когда хоронили Папу Римского. Поэтому дату перенесли на 9 апреля. А через 16 лет после заключения брака именно в этот день – 9 апреля 2021 года – умер отец Чарльза – принц Филипп. И теперь в день свадьбы Чарльза и Камиллы отмечается еще и годовщина смерти отца короля.

Чарльз и Камилла в день свадьбы / Фото: Getty Images

После свадьбы Камилла получила титул герцогини Корнуольской и принцессы Уэльской, как и первая жена Чарльза Диана, но использовала только первый. В феврале 2022 года королева Елизавета II заявила, что хочет, чтобы после ее смерти и восшествия на трон Чарльза его жена Камилла получила титул королевы-консорта. Так и случилось. 8 сентября 2022 года Чарльз стал королем, а его жена - королевой. После коронации пары приставка "консорт" в ее титуле, скорее всего, не будет использоваться.

Коронация

Король Чарльз III и королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла будет коронована 6 мая 2023 года вместе с королем Чарльзом III на церемонии в Вестминстерском аббатстве. Король Чарльз будет носить корону Святого Эдуарда, а его супруга будет коронована в короне королевы Марии Текской, бабушки королевы Елизаветы II и прабабушки Чарльза. А платье для коронации Камиллы сошьет любимый дизайнер принцессы Дианы – 72-летний Брюс Олдфилд. Почему Камилла обратилась именно к нему, неизвестно, но, быть может, все это не спроста, а в знак уважения к покойной первой супруге Чарльза, которая так и не стала королевой.

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