От пастели до красного: какой маникюр предпочитают королевские особы

Королевский протокол диктует свои правила, и часто королевские особы не могут себе позволить яркий маникюр. Но далеко не все королевы, принцессы и герцогини придерживаются запретов на яркие ногти. Давайте разбираться, кто же более консервативен в этом вопросе, а кто предпочитает самовыражаться.

Королева Елизавета II

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Больше всех придерживаются этикета члены семьи Виндзор. Королева Елизавета II никогда не наносила на ногти слишком яркий лак, отдавая предпочтения нюдовым расцветкам или прозрачному лаку. Говорят, любимый оттенок лака, который Елизавете наносили на ногти более тридцати лет, – бледно-розовый лак от Essie (оттенок Ballet Slippers, что в переводе означает "балетные туфельки").

Основательница бренда Эсси Вайнгартен как-то в интервью рассказала, что в детстве мечтала стать балериной, ее мечта не воплотилась в жизнь, но, став взрослой, она сохранила в сердце ностальгию по своей мечте об идеальной женственности, которую олицетворяли для нее ее розовые балетные туфельки. Так появился этот самый популярный оттенок в палитре лаков ее бренда. А в 1989 году личный стилист королевы Елизаветы II прислал Эсси Вайнгартен письмо, в котором попросил доставить именно этот лак в Букингемский дворец. С тех пор это был самый любимый оттенок у Ее Величества.

Принцесса Уэльская Кэтрин

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Одна из невесток королевы – принцесса Уэльская Кэтрин – никогда не нарушает королевский протокол. За одиннадцать лет брака с принцем Уильямом ее ни разу не видели на публике с ярким лаком на ногтях. Как и Ее Величество, Кэтрин предпочитает лаки нюдовых оттенков. В большинстве случаев ногти принцессы покрыты прозрачным лаком.

Принцесса Уэльская / Фото: Getty Images

Ногти у нее короткие, овальной формы, ухожены и выглядят аккуратно даже без лака. Кстати, лак Essie – тоже один из любимых у Кэтрин.

Герцогиня Сассекская Меган

Герцогиня Сассекская / Фото: Getty Images

Еще одна невестка королевы – герцогиня Сассекская Меган – до замужества с принцем Гарри предпочитала яркий маникюр. Бывшая голливудская актриса любила красный, бордовый, черный и другие насыщенные цвета лака в своем маникюре. Но, став членом британской королевской семьи, Меган пришлось пойти на компромисс и отказаться от пристрастия к такому маникюру. В день объявления о помолвке с принцем Гарри Меган сделала маникюр полупрозрачного нюдового цвета. За два года жизни в королевской семье супруга принца лишь раз нарушила протокол, появившись на церемонии на Fashion Awards 2018 с насыщенным то ли темно-вишневым, то ли черным лаком на ногтях, который, кстати, идеально подходил к ее луку total black. Но теперь, после сложения с себя королевских обязанностей в апреле 2020 года, Меган может себе позволить абсолютно разные оттенки.

Принцесса Диана

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Первая супруга принца Уэльского Чарльза – Диана Спенсер – часто нарушала королевский протокол. Ее красный маникюр на ногтях можно было воспринимать как своеобразный протест. В интервью – а журналисты часто спрашивали у нее о том, почему она носить яркий лак – принцесса Диана говорила, что красный придает ей уверенности в себе.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Редко на ее ногтях можно было увидеть бежевый цвет. Разве только на особых торжественных приемах с участием королевы и других членов королевской семьи.

Королева Летиция

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Испанская королева Летиция достаточно консервативна в выборе маникюра. Вот уже 18 лет она является супругой испанского короля Филиппа VI, и все эти годы на ее ногтях никто не видел яркого лака.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Ее маникюр всегда выглядит минималистично, он аккуратен, ногти выглядят ухоженными, но часто Летиция не наносит лак совсем. Даже прозрачный лак королевская особа не жалует. Свою индивидуальность Летиция подчеркивает очень выразительным макияжем и украшениями.

Королева Максима

Королева Максима / Фото: Getty Images

А вот королева Нидерландов Максима, напротив, любит проявлять индивидуальность, используя для этого не только насыщенные оттенки в макияже, но и яркие лаки в маникюре. На разных мероприятиях на ее ногтях можно увидеть бордовый, бежевый, сливовый, красный и другие насыщенные цвета. Королева всегда удачно подбирает цвет лака под свой образ и украшения. Кстати, в выборе аксессуаров ей просто нет равных. Максима смело носит самые разнообразные серьги и колье и очень любит массивные украшения.

Кронпринцесса Виктория

Кронпринцесса Виктория / Фото: Associated Press

Главная наследница шведского трона – принцесса Виктория – большая поклонница ярких ногтей. Она не следует протоколу, хотя нюдовый лак на ее ногтях тоже иногда можно увидеть, все чаще кронпринцесса предпочитает яркие красные или бордовые оттенки. А вот ее мама – 79-летняя королева Сильвия, предпочитает классический маникюр нейтральных оттенков.

Кронпринцесса Виктория и королева Сильвия / Фото: Associated Press

Королева Матильда

Королева Матильда / Фото: Getty Images

Супруга короля Бельгии Филиппа – королева Матильда – полная противоположность кронпринцессы Виктории. У Матильды всегда нейтральный маникюр, а иногда даже без лакового покрытия.

Королевский маникюр / Фото: Getty Images

Даже для торжественных светских выходов Ее Величество выбирает классику. Впрочем, минимализма королева Матильда придерживается не только в маникюре, она также редко делает яркий макияж, акцентируя внимание на своей природной красоте.

Принцессы Беатрис и Евгения

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

Британские принцессы Беатрис и Евгения могут себе позволить любой маникюр, так как не входят в число тех, кто работает на корону постоянно и получает финансирование от государства.

Принцесса Евгения / Фото: Getty Images

В обычной жизни и на мероприятия, которые проходят с участием других членов королевской семьи, сестры обычно выбирают маникюр в нейтральных бежевых оттенках. А вот на вечеринку в клуб или светское мероприятие легко могут позволить себе даже маникюр черного цвета.

Королева-консорт Камилла

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Супруга короля Чарльза III, как и ее свекровь королева Елизавета II, всегда появляется на публике с аккуратным маникюром и часто без покрытия. Или же покрывает ногти прозрачным лаком. Такой цвет подходит под любой образ королевы и не нарушает протокол.

Королева Рания

Королева Рания / Фото: Associated Press

Королева Иордании Рания – супруга короля Абдаллы II – в выборе маникюра тоже весьма консервативна. Ее Величество предпочитает подчеркивать красоту своего лица обильным макияжем, а ногти оставляет натуральными или покрывает их светлым лаком.

Королева Рания / Фото: Associated Press

Это в пределах королевского протокола, и ногти Рании выглядят ухоженными, что, собственно, самое важное в маникюре.

Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Также читайте Измены и внебрачные дети: неромантичная история любви княгини Шарлин и князя Монако Альбера II

А вот княгиня Монако Шарлин может позволить себе от ярко-алого лака на ногтях до бордового. Но чаще всего на важных официальных мероприятиях, которые посещает вместе с мужем Альбером, она появляется с маникюром в нейтральных тонах. Зато на ее губах почти всегда есть красная помада.

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Читайте также: