От принцессы Дианы до княгини Шарлин: несчатливые королевские браки

Они могли жить, как в сказке, долго и счастливо. Но ни слава, ни деньги не помогли этим парам сохранить любовь. А некоторые из них и вовсе жили в этих браках не по любви.

Леди Диана Спенсер и принц Чарльз

Брак принцессы Дианы и принца Чарльза с самого начала был обречен на провал. Все из-за того, что наследник трона и будущий король женился не по любви. А вот взять в жены женщину, которую он действительно любил ему не разрешила мать – королева Елизавета II. Монарх переживала, что ее сыну уже за 30, а он все еще не женат, дворец подыскивал ему подходящую пассию. В те времена члену королевской семьи было принято брать в жены девушку, у которой еще не было отношений с мужчинами. И Камилла, к которой Чарльз испытывал нежные чувства, увы, на эту роль не подходила. А вот юная Диана Спенсер как раз наоборот.

Принцесса Диана и принц Чарльз после репетиции своей свадьбы, 27 июля 1981 года / Фото: Associated Press

Леди Диана встретила Чарльза, когда ей было всего 16 лет. На дворе стоял ноябрь 1977 года, принцу Уэльскому тогда было 29 лет. Он приезжал на охоту в Элтроп, а именно там находилось поместье графа Спенсера, отца Дианы, где жила семья. Всем известна история, что Чарльз сперва встречался со старшей сестрой леди Ди – Сарой, но, говорили, она была так настойчива и явно стремилась замуж, что это отпугнуло принца. На Диану Чарльз обратил внимание в 1980-м, когда она с сестрой приезжали в одну из загородных резиденций королевской семьи и посещали игру в поло, где играл наследник. Тогда-то увлечение Его Высочества и получило свое продолжение. Он пригласил Диану на уикенд в замок Балморал, где представил девушку семье, а потом показаться на яхте Britannia. Леди Диана понравилась королеве, и Елизавета сочла ее прекрасной кандидатурой на роль принцессы Уэльской. Принц Чарльз не возражал. Он сделала Диане предложение 6 февраля 1981 года, а спустя несколько недель о помолвке объявили публично.

Принц Чарльз и принцесса Диана в день помолвки / Фото: Getty Images

Счастливая 20-летняя Диана вышла к фотографам в синем костюме и с кольцом со сверкающим сапфиром в 12 карат на пальце. После помолвки Диана оставила работу в детском саду, где работала воспитателем и ринулась в новый для себя королевский мир. Свадьбу сыграли в этом же году 29 июля.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

А уже в ноябре все того же 81-го было объявлено, что Диана беременна первенцем. Первого сына принца Уильяма она родила в 1982-м, а младшего Гарри в 1984-м.

Принцесса Диана и принц Чарльз с сыном Уильямом / Фото: Associated Press

Счастливый на первый взгляд брак пары начал рушиться спустя пять лет семейной жизни. Диана изводила себя тем, что была уверенна в изменах Чарльза с его бывшей любовницей Камиллой Паркер-Боулз, той самой женщиной на которой принц хотел изначально жениться. В начале 90-х брак Дианы и Чарльза фактически распался, а принц возобновил отношения с Камиллой еще в 86-м. Но только после откровенного интервью принцессы программе "Панорама" на BBC, королева Елизавета II позвала супругов на встречу, на которой настоятельно рекомендовала им развестись. Развод пары состоялся в 1996 году.

Сара Фергюсон и принц Эндрю

Они были знакомы с детства, дружили и иногда виделись на матчах с поло. Задорная и озорная Сара всегда была в центре внимания. Не прошел мимо и принц Эндрю, средний и любимы сын королевы Елизаветы II. Роман между ними вспыхнул после визита Сары на вечеринку в Виндзорском замке в 1985 году, куда ее пригласила тогдашняя жена принца Уэльского – принцесса Диана. Уже в 1986-м Сара и Эндрю отправились к алтарю в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. В браке у них родилась сначала дочь принцесса Беатрис в 1988-м, а через два года ее сестра Евгения.

Сара Йоркская и принц Эндрю / Фото: Getty Images

Несмотря на, казалось бы, счастливую и безбедную жизнь Сара и Эндрю не были счастливы все годы своего брака. И помешала этому счастью отчасти работа Эндрю. Он служил морским офицером и часто длительно отсутствовал дома. Супруги виделись 40 дней в году в первые пять лет их брака. Не удивительно, что к 1991 году у такого брака возникли проблемы. Также Сару тяготила жизнь, как члена королевской семьи. Она хотела работать, а еще начала встречаться с другими мужчинами, ведь муж постоянно отсутствовал.

Сара Йоркская и принц Эндрю с дочерью Беатрис / Фото: Associated Press

Большим скандалом, который послужил для изгнания Сары из королевской семьи стало фото, на котором американский финансист Джон Брайан целовал Саре пальцы ног на пляже, когда она загорала топлес. Это было в 1992 году. Сару жестоко хейтили и насмехались. А королевская семья не хотела иметь с ней ничего общего. В 1996 году Сара и Эндрю официально оформили развод, после которого дворец объявил, что Сара больше не будет выполнять публичные обязательства от имени королевы. Сара утратила титул Ее Высочества, но сохранила титул по бывшему мужу – герцогини Йоркской, однако лишится и его, если повторно выйдет замуж. Что интересно, много лет спустя Сара и Эндрю сейчас снова живут в одном поместье Royal Lodge на территории Виндзорского парка. И, говорят, между ними не просто теплые дружеские отношения.

Сара Йоркская и принцесса Евгения / Фото: Getty Images

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс

Младшая сестра королевы Елизаветы II была влюблена в капитана британских ВВС Питера Таунсенда, но замуж вышла совсем за другого мужчину. Увы, но в те времена не все браки заключались исключительно по любви. И все-таки между Маргарет и Питером был непродолжительный роман. Когда принцессе было 22, мужчина решил развестись со своей женой Розмари и сделал предложение Маргарет.

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Сестра королевы Елизаветы II очень хотела вступить в этот брак, ведь отношения были построенные на большой любви. Но правительство Великобритании и англиканская церковь не поддержали такой брак, и ее сестра Елизавета была вынуждена сделать то же самое. Но, решение королева все-таки предложила. Она сказала сестре, что для того, чтобы вступить в этот брак, Маргарет должно исполниться 25 лет и она должна отказаться от своего королевского титула и расходов из казны на свое содержание. Оказалось, что любовь-любовью, а отказываться от всевозможных благ, которые у нее были благодаря королевской семье, принцесса не хотела.

Принцесса Маргарет / Фото: Getty Images

Роман с Питером продлился еще немного и потом Маргарет поставила точку в этих отношениях. А замуж она вышла за фотографа Энтони Армстронг-Джонса в 1960 году, с которым познакомилась за год до их свадьбы во время съемки в честь 29-летие принцессы. Кстати, это был первый за последние 450 лет случай, когда особе королевских кровей позволили выйти замуж за простолюдина, на свадьбу пригласили 2000 человек, а смотрели ее по всему миру 300 миллионов зрителей.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Фото: Associated Press

В браке родилось двое детей – сын Дэвид и дочь Сара. Продлилось "счастье" принцессы Маргарет недолго, "мятежная", как ее часто называли королевская особа тяготела к светским тусовкам и вечеринкам, а ее муж не скрывал свои сексуальные контакты с другими и, говорили, это были не только женщины. "Я не влюблялся в мальчиков, но в нескольких мужчин были влюблены в меня", - комментировал эти сплетни Тони. В 1978 году развод был оформлен официально.

Принцесса Маргарет и Энтони Армстронг-Джонс / Фото: Getty Images

Шарлин и князь Альбер II

Князь Монако Альбер – сын княгини Грейс Келли и князя Ренье III – имел славу ловеласа и жениться не торопился. Но однажды во время спортивных соревнований в Монако он познакомился с южноафриканской пловчихой Шарлин Уиттсток. Первая их встреча произошла в 2000 году, но только спустя шесть лет на Олимпийских играх в Турине Альбер во второй раз увидел Шарлин и уже не упустил свой шанс. До этой встречи князь крутил роман с знаменитыми красавицами, среди которых были Наоми Кэмпбелл и Кайли Миноуг, а также обзавелся внебрачными детьми.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Фото: Getty Images

Но наследники монакского трона должны были появиться в браке, поэтому Альбер II был вынужден сделать Шарлин предложение. В июне 2010-го было объявлено о помолвке пары, а летом в 2011 году они поженились. Не известно, был ли построен этот брак на любви или на взаимной или не очень взаимной выгоде. Но известен факт, что Шарлин выходила из церкви, где состоялось венчание и вытирала слезы. И это были не совсем слезы радости.

Свадьба Княгини Шарлин и князя Альбера II / Фото: Associated Press

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Дело было в том, что накануне свадьбы в прессу просочились слухи о том, что все это время Альбер не прекращал романтические отношения с матерью своего внебрачного сына – стюардессой Николь Кост. И она сообщила некоторые интимные подробности прессе. Шарлин узнала о них накануне свадьбы и даже пыталась бежать назад в Южную Африку, но была остановлена придворными. Альбер, естественно, все отрицал. В 2014 году Шарлин родила мужу двоих наследников – сына Жака и дочь Габриэллу.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Associated Press

В этом году пара отметит уже двенадцатую годовщину со дня своей свадьбы. Счастливы ли они в браке, достоверно не известно. Говорят, княгиня настояла, чтобы ее неверный супруг подписал контракт, согласно которому он будет выплачивать ей 10 миллионов фунтов стерлингов в год за то, что она взамен будет прилежно выполнять свои королевские обязанности.

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