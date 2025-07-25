От принцессы Маргарет до принца Луи: королевские «бунтари», которые не похожи на своих сестер и братьев

© Associated Press

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Принцессы Елизавета и Маргарет

Король Георг VI называл своих дочерей — «моя гордость» (говоря о старшей Елизавете) и «моя радость» (имея ввиду младшую Маргарет). Уже эта простая классификация многое говорит о том, какими разными по характеру были принцессы. Елизавета росла серьезной, любознательной, она хорошо училась, прекрасно знала, какое будущее ее ждет и, казалось бы, была рождена для того, чтобы стать королевой.

Принцессы Елизавета и Маргарет / © Associated Press

Ее сестра Маргарет же наоборот, словно постоянно шла наперекор — обожала вечеринки, блистать в светском обществе и быть в центре внимания. Ее называли настоящей бунтаркой того времени. Сколько шуму она наделала, когда заявила всем, что намерена выйти замуж за разведенного полковника Королевских ВВС Великобритании — Питера Таунсенда. И хотя этот брак так и не смог состояться, принцесса Маргарет вышла замуж за фотографа Энтони-Армстронг Джонса, и их светская жизнь буквально не сходила с первых полос газет.

Король Чарльз и принц Эндрю

Старший сын королевы Елизаветы II — Чарльз (нынешний монарх Великобритании) — всегда понимал, что именно ему предстоит однажды взойти на трон. Его отец принц Филипп называл своего сына чрезмерно романтичным и эмоциональным, Чарльз же был сосредоточен на учебе, увлекался искусством и любил рисовать, никогда не рисковал и был крайне сдержанным в проявлении эмоций. А вот его младший брат принц Эндрю (средний сын Елизаветы II и Филиппа) был совсем не таким, хотя его и называли любимцем королевы.

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Принцы Чарльз и Эндрю / © Associated Press

Принц Эндрю служил в военно-морской авиационной эскадрилье и принимал участие во Фолклендской войне. В отличие от Чарльза, которому подобрали в жены невесту (его первую жену Диану Спенсер), принц Эндрю заявил матери королеве, что он женится только на Саре Фергюсон (подруге Дианы), а если ему запретят жениться на любимой женщине, он возьмет в жены первую попавшуюся проститутку. А про секс-скандал в котором оказался замешан принц Эндрю и, который привел к тому, что королева лишила его многих званий и королевских обязанностей, и вовсе вспоминать не хочется. Очевидно, что «озорным» в семье был именно принц Эндрю, ведь ни его старший брат Чарльз, ни сестра Анна, ни младший брат Эдвард — не были замешаны ни в чем подобном.

Принцы Уильям и Гарри

Старший сын короля Чарльза и принцессы — принц Уильям — с детства рос с понимаем, что он наследник. Бремя будущей короны накладывало отпечаток на всю ее жизнь, начиная с самого детства. Но он знал, что его ждет и, как следует себя вести в тех или иных ситуациях. Его младший брат Гарри — совсем из другого «теста».

Принцы Уильям и Гарри / © Associated Press

Младший сын принцессы Дианы всегда был бунтарем, в колледже он отрывался, как мог, а после отправился на службу в Афганистан, рискуя жизнью, о чем подробнее писал в своей книге «Запасной», мол наследнику бы никогда этого не позволили, но то ли дело запасному. Уже будучи взрослым Гарри с пугающей скоростью, превратился из любимца британской публики в объект разногласий, и произошло это уже после его женитьбы с Меган Маркл. Кто бы мог подумать, что пройдет каки-то семь лет после свадьбы, а они с Уильямом станут самыми ярыми врагами.

Принц Джордж и принц Луи

Принц Джордж — старший сын принца Уэльского Уильяма и принцессы Кейт — однажды станет королем Великобритании и воспитывается согласно всех правил королевского протокола. По своему характеру, так уж получилось, Джордж сдержан и спокоен, он растет с абсолютным понимаем того, что ему предстоит стать монархом.

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Принцы Джордж и Луи / © Associated Press

Его младший брат — принц Луи — совсем с другим характером. Публика обожает, когда Луи появляется на светским мероприятиях вместе со своей семьей, он всегда ведет себя максимально непринужденно, любит озорничать и веселиться. Многие уже уверенны в том, что принц Луи вырастет будет настоящим бунтарем.