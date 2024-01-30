От простолюдинки до супруги монарха: 15 фактов, которых вы не знали о королеве Летиции

Она вышла замуж за наследного принца Астурийского Фелипе в 2004 году, а через десять лет, когда его отец король Хуан Карлос I отрекся от престола в пользу сына, стала королевой-консортом Испании. Сегодня рассказываем вам несколько интересных фактов о королеве Летиции.

1. Летиция Ортис родилась 15 сентября 1972 года, в Овьедо, в семье медсестры и журналиста. У нее есть две сестры – Тельма и Эрика (которая, к сожалению, скончалась в 2007 году).

Королева Летиция / Фото: Associated Press

2. В гардеробе королевы есть пара тапочек с надписью на английском: "Боже, храни королеву". Но об их происхождении ничего не известно.

3. Будучи католичкой, Летиция пользуется так называемой "привилегией белого цвета" и, как и королева Бельгии Матильда, может появляться в одежде белого цвета на аудиенции у Папы Римского, минуя общий протокол, предписывающий носить черную одежду.

Королева Летиция и король Филипп VI на аудиенции у Папы Римского / Фото: Associated Press

Королева Летиция и король Филипп VI на аудиенции у Папы Римского / Фото: Associated Press

4. Как журналист по профессии королева Летиция всегда сама пишет свои речи. Правда потом их все равно вычитывают люди, работающие на королевскую семью. Также часто Летиция пишет подобные речи и для выступлений своего супруга короля Филиппа VI.

5. За несколько дней до объявления о помолвке с принцем Фелипе с Летицией произошел несчастный случай, который мог оказаться фатальным. Об этом писал Vanity Fair. Она выходила из своей квартиры в Вальдебернардо, чтобы пойти на работу в студию RTVE, когда при выезде из туннеля на О'Доннелл-стрит она не смогла затормозить, чтобы избежать столкновения и вызвала аварию. "Вы чудом живы", — сказали ей прибывшие на помощь медики.

Летиция и Филипп в день своей свадьбы в 2004 году / Фото: Associated Press

6. Когда королева была ребенком, она училась в школе Ла Геста в Овьедо и посещала уроки балета. Судя по всему, две ее дочери – Леонор и София – унаследовали любовь матери к этому виду искусства. В школе они обе занимались балетом.

7. Королева увлечена айенгар-йогой (формой хатха-йоги) и очень дисциплинированно подходит к своему хобби. Спорт и правильное питание занимают два важных места в ее королевской жизни.

8. Она сама ходит за продуктами. Органический супермаркет Naturasi Moncloa — одно из мест, где королеву Летицию могут встретить обычные покупатели. Она также любит делать покупки в Casa Ruiz, магазине, где продаются бобовые и крупы оптом, или в фруктовом магазине Frutas Vázquez.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

9. Королева никогда не носит очки на публичных мероприятиях и по возможности избегает носить высокие каблуки из-за хронической метатарзалгии (болей в области ступни плюсневых костей, вызванных использованием чрезмерно высоких каблуков).

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

10. Она всегда имеет под рукой мятные конфеты. Свежее дыхание – залог успеха во время публичных встреч.

11. Летиция не любит кататься на лыжах, не любит регата (как ее супруг Филипп), а также охоту и подиумы высокой моды.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

12. Она вкладывает много сил в каждое мероприятие и тщательно изучает досье встреч, которые посещает, независимо от их масштаба.

13. Помимо тщательной подготовки своей работы она также старается объединиться с теми, кто с ней работает (от службы безопасности до ближайших сотрудников). Она называет всех по имени, то же самое она делает и на своих официальных встречах, запоминая имена своих собеседников. У королевы феноменальная память.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

14. Что касается ее религиозных убеждений, Летиция не является ни агностиком, ни верующим человеком.

15. Каждое утро королева получает толстое досье с комментариями, сделанными о ней в СМИ и соцсетях.

Королева Летиция / Фото: Associated Press

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