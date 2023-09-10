От Шиффер до Гербер: 10 муз Карла Лагерфельда 

Музами Карла Лагерфельда были самые красивые женщины современности, многих из них открыл для мира моды именно он.

Клаудия Шиффер. Муза и друг

Клаудия Шиффер / Фото: Getty Images

Впервые Лагерфельд увидел юную Клаудию Шиффер в 1990 году, когда она только начинала свою модельную карьеру. Агентство, занимавшееся ее раскруткой, разослало фотографии девушки по Модным домам, и одна из них попалась на глаза знаменитому кутюрье. Очарованный Лагерфельд сразу же назвал Клаудию своей музой, а ее первый выход на подиум состоялся на показе Chanel. Сотрудничество Лагерфельда и Шиффер продолжалось более семи лет, с него началась эпоха супермоделей, которых он "создавал" вместе с Джанни Версаче, и мода на блондинок-моделей. Несмотря на то, что пути дизайнера и его музы разошлись, Клаудия и Карл дружили до самой смерти Лагерфельда.

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Ванесса Паради. Муза, но не друг

Ванесса Паради / Фото: Getty Images

С актрисой и певицей Ванессой Паради Лагерфельд познакомился в 1991 году – он оценил не только талант и необычную внешность Ванессы, но и истинно французский шик, который выделял – и выделяет – ее из общей массы. Паради исполнилось двадцать лет, когда она стала лицом аромата Coco от Chanel. Лагерфельд как-то признался Паради, что чувствует себя счастливым рядом с ней. "То, что происходило у нас с тобой, – сказал он тогда, – не работа, а удовольствие". Ванесса время от времени принимала участие в рекламных кампаниях Chanel, но вне работы они почти не общались, поэтому историки Лагерфельда считают ее музой, но не другом знаменитого кутюрье.

Диана Крюгер. "Я считаю его отчимом"

Диана Крюгер / Фото: Getty Images

С Дианой Крюгер Лагерфельд дружил более двадцати лет. Они познакомились в 90-е годы, когда Диана, еще не помышлявшая о карьере в кино, делала первые шаги на подиуме. Известного на весь мир кутюрье и юную модель роднило не только работа, но и общие – немецкие – корни. Крюгер, которая стала лицом аромата Allure, в интервью часто признавалась, что Карл заменил ей отца: как известного, с тринадцати лет Диану воспитывала только мать, и она остро нуждалась в мужском внимании. "Меня часто называют музой Лагерфельда, – говорила в интервью Крюгер, – но наши отношения гораздо глубже. Я считаю его своим отчимом, и ради него готова на многое". Актриса также не скрывала, что часто обращалась к кутюрье за советом, а по вечерам подолгу засиживалась у него в гостях – их дома в Париже находились по соседству.

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Кира Найтли. "Гениальная муза"

Кира Найтли покорила Лагерфельда своей скромностью, отсутствием пафоса в поведении и доступностью в общении. Актриса, которую дизайнер считал гениальной, в 2006 году стала лицом аромата Coco Mademoiselle, сменив на этом посту Кейт Мосс. Спустя одиннадцать лет, когда встал вопрос о том, кто будет представлять аромат Coco Mademoiselle Intense, Лагерфельд заявил, что никого, кроме Киры, в этой роли не видит. Для своей музы кутюрье создал роскошный свадебный наряд, который невеста – к всеобщему сожалению – залила красным вином.

Инес де ля Фрессанж. "Самая большая любовь Лагерфельда"

Инес де ля Фрессанж / Фото: Getty Images/Fotobank

Во время первой встречи с Инес де ля Фрессанж, которую называют "самой большой любовью Лагерфельда", кутюрье был поражен ее внешним сходством с легендарной Коко Шанель. Дизайнер не мог упустить такой блестящий шанс и предложил модели заключить эксклюзивный контракт с Домом Chanel. После шести лет сотрудничества Лагерфельд и его муза рассорились так, что окружающим казалось: они уже никогда не помирятся. По слухам, причиной раздора стало согласие де ля Фрессанж позировать для бюста Марианны, являющейся аллегорическим символом французской республики. Лагерфельд заявил, что считает Марианну "воплощением всего скучного, буржуазного, пошлого и провинциального", и заявил, что модель Дома Chanel Шанель не должна принимать участие в этом "празднике вульгарности". В результате их с Инес пути разошлись на добрых два десятка лет. По прошествии этого времени Лагерфельд пригласил де ля Фрессанж на показ коллекции Chanel сезона весна/лето-2011, на котором произошло примирение кутюрье и его музы.

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Кристен Стюарт. "Личный сорт героина"

Кристен Стюарт / Фото: Getty Images

Звезду вампирской саги "Сумерки", Кристен Стюарт, Лагерфельд называл "личным сортом героина" и приглашал ее практически во все проекты Дома Chanel. Не последнюю роль в привязанности кутюрье к актрисе играло ее сходство с Коко Шанель, которое он обыгрывал во время рекламных кампаний и фотосессий. Впрочем, это не мешало Лагерфельду оценить и другие качества Стюарт. "Кристен – настоящая личность, – говорил дизайнер в интервью, – я не могу сравнить ее ни с одной другой актрисой, она – по-настоящему современная. Думаю, она – идеальное воплощение современного образа Chanel".

Блейк Лайвли. "Американская мечта"

Блейк Лайвли / Фото: Getty Images

"Главной сплетнице Манхэттена", Блейк Лайвли, которую Лагерфельд называл "американской мечтой", посчастливилось не просто стать лицом линии аксессуаров Chanel Mademoiselle, но и быть объектом пристального внимания кутюрье: он посвятил ей одну из своих сумок и писал письма – по старинке, от руки. Работники Модного дома были не в восторге от увлечения своего шефа – они считали, что Лайвли, как типично американская звезда, не вяжется с политикой Chanel, ориентированной на вкусы европейских потребителей, но сам кутюрье не обращал на их недовольство никакого внимания.

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Кара Делевинь. "Современная it-girl"

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

В Каре Делевинь Лагерфельда привлекли ее необычная внешность, пронзительный взгляд и аристократическое происхождение – кутюрье всегда испытывал слабость к тем, в чьих жилах течет голубая кровь. После того как в 2012 году Кара приняла участие в модных показах Chanel и Fendi, ни один показ этих Модных домов не обходится без нее. Правда, журналистам Делевинь пообещала, что бросит подиум ради кино, в котором ей в последнее время сопутствует успех, но с воплощением этого решения в жизнь пока не торопится. Лагерфельд, обожавший Кару, называл ее настоящей современной it-girl. В интервью дизайнер признавался, что его восхищает воспитание, чувство юмора и жизнелюбие Делевинь.

Лили-Роуз Депп. "Миниатюрная копия матери"

Лили-Роуз Депп / Фото: Getty Images

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Лили-Роуз Депп – дочь давних приятелей Лагерфельда, Джонни Деппа и Ванессы Паради. Лагерфельд наблюдал за девочкой практически с момента ее рождения и довольно рано заметил, что помимо привлекательности отца и шарма матери она обладает еще и качествами, необходимыми для модельной карьеры – внешней хрупкостью и силой характера, к тому же она казалась ему миниатюрной копией своей матери – Ванессы Паради. Лили-Депп сотрудничает с Chanel с 2015 года – свой первый контракт с Модным домом она заключила, когда ей было шестнадцать лет. В интервью Лагерфельд не раз говорил, что он в восторге от юной Депп и прочил ей большое модельное будущее, она же называла одежду, созданную для нее кутюрье, одной из самых любимых.

Кайя Гербер. "Калифорнийская расслабленность"

Кайя Гербер / Фото: Associated Press

Дочь Синди Кроуфорд, Кайя Гербер, стала лицом бренда Chanel в феврале 2018 года она приняла участие в рекламной кампании его сумок. Кайя также участвовала в показах коллекций Chanel и даже успела представить совместную с Лагерфельдом коллекцию одежды. Коллаборация, в которую вошло шестьдесят восемь предметов одежды, пришлась по душе критикам – они отметили, что в ней удачно сочетается парижский шик и калифорнийская расслабленность.

Мила Королева