От танцовщицы до жены принца: что известно о шведской принцессе Софии

София Кристина Хелльквист – жена принца Швеции Карла Филиппа и мать его троих сыновей. А вскоре они станут родителями в четвертый раз. Кто она такая и, что о ней известно, рассказываем в материале.

Кто такая София Хелльквист

Принцесса София / Фото: Getty Images

Она родилась 6 декабря 1984 года в Дандерюдском госпитале и выросла в городе Эльвдален. Ее мать шведка Мари Бритт Ротман работала менеджером по маркетингу в пластмассовой промышленности, а отец Эрик Оскар Хеллквист имеет шведские и датские корни, был консультантом по трудоустройству в шведском агентстве. У Софии есть две сестры – старшая Лина Хеллквист (координатор гуманитарных проектов, родилась в 1982 году) и младшая Сара Хеллквист (криминолог).

Где училась и получала образование будущая принцесса

София посещала школу Монтессори Эльвдален и школу Эльвдаль. Она изучала художественную программу в образовательном центре Vansbro. В 2005 году переехала в Нью-Йорк, чтобы изучать бухгалтерский учет, специализируясь на развитии бизнеса, одновременно работая сертифицированным инструктором по йоге.

По возвращению обратно в Швецию София изучала глобальную этику, детскую коммуникацию и Конвенцию ООН о правах ребенка в теории и на практике в Стокгольмском университете.

Была моделью и снималась для глянца

Принцесса София / Фото: Getty Images

В юные годы будущая принцесса подрабатывала официанткой, а также моделью. До того, как София познакомилась с шведским принцем Карлом Филиппом и стала принцессой, она также работала моделью и была участницей реалити-шоу. В 20 лет Хеллквист снялась для пикантной обложки журнале Slitz, где появилась практически топлес, получив титул "Мисс Slitz". Через шесть лет, когда в 2010 году стало известно об отношениях Софии и принца Карла Филиппа, глянец переиздал обложку, что привело к бурному обсуждению в шведском обществе, а достойна ли девушка стать будущей женой принца.

После успешной глянцевой обложки Софию пригласили сниматься в реалити-шоу Paradise Hotel, съемки проходили в Лас-Вегасе. А после окончания шоу Хеллквист переехала в Нью-Йорк, где обучалась йоге и вскоре открыла свой собственный йога-центр. Позже она также выпустила свою линию одежды для йоги.

Деятельность до встречи с принцем

В 2009 году София решила отправиться в Гану в качестве волонтера, где помогала строить детский дом. Эта деятельность станет для нее основной после того, как она выйдет замуж за принца Карла Филиппа. В 2010 году будущая принцесса стала учредителем детского благотворительного фонда "Игровая площадка".

Судьбоносная встреча

Принцесса София и принц Карл Филипп в день объявления о помолвке / Фото: Getty Images

София и Карл Филипп познакомились в 2009 году в ночном клубе на шведском курорте Бастад. Никаких более детальных подробностей этой встречи не сообщалось.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Известно, что София сама написала о своем новом статусе в соцсетях в апреле 2010 года. Через четыре года, в июне 2014-го, шведский королевский дворец объявил о помолвке сына короля Карла Густава и королевы Сильвии. Будущий брак Карла Филиппа и Софии одобрил сначала его отец – король, а затем и шведское правительство.

Свадьба Софии и Карла Филиппа

Принцесса София и принц Филипп в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

Они обвенчались 13 июня 2015 года в церкви Королевского дворца. Невеста шла к алтарю в платье от шведского дизайнера Ida Sjöstedt из креп-шелка и итальянской органзы. У нее на голове была бриллиантовая диадема с изумрудами – свадебный подарок от короля и королевы.

Принцесса София и принц Филипп в день своей свадьбы / Фото: Getty Images

Впоследствии София еще много раз наденет эту тиару на различные приемы, банкеты и торжественные мероприятия королевской семьи.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

Рождение детей

Принцесса София и принц Карл Филипп с сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

София и Карл Филипп – многодетные родители. Их первый сын Александр появился на свет 9 апреля 2016 года, в той же самой больнице Дандерюд, где родилась сама София. Мальчик носит титул герцога Седерманландского.

Через полтора года, 31 августа 2017 года, София родила второго сына, которого назвали Габриэлем, он стал герцогом Даларнским.

Еще через четыре года принцесса София родила третьего сына Джулиана. Он появился на свет 26 марта 2021 года и получил титул герцога Халландского.

Принцесса София и принц Карл Филипп со своими сыновьями / Фото: Принцесса София и принц Карл Филипп/Instagram

В сентябре 2024 года семья сообщила радостную новость о четвертой беременности принцессы. Как и предыдущие три беременности пол будущего ребенка пары до его рождения не раскрывается. Известно, что малыш появится на свет в феврале 2025 года.

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