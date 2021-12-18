От Уитни Хьюстон до Кэрри Брэдшоу: история роскошного платья с гибискусом из "Секса в большом городе"

Вспоминаем одно из самых необычных платьев героини.

Кэрри Брэдшоу была знатной модницей, практически никогда не повторяла свои образы, часто выбирала вещи знаменитых брендов и просто обожала туфли Manolo Blahnik. Сосчитать наряды Кэрри просто нереально, но вот выделить самые запоминающиеся можно, особенно если это наряд с необычной историей.

Помимо сериала вышло еще и два полнометражных фильма о Кэрри и ее лучших подругах, и в одном из них, в 2008 году, героиня появилась в очень оригинальном наряде - платье Уитни Хьюстон.

Украшенное белым цветком, золотой аппликацией и разрезом на бедре платье, в котором Сара Джессика Паркер появляется в первой сцене фильма, изначально было разработано для покойной иконы поп-музыки Уитни Хьюстон. Она надела точно такое же необычное платье всего один раз в 1987 году на рекламную фотосессию для Time. В 2012 году певица умерла от передозировки наркотиками, поэтому журнал LIFE выпустил специальное издание LIFE Whitney 1963-2012, на обложку которого поместили ее старый снимок.

Уитни Хьюстон / Getty Images

Разработал этот наряд c двумя крупными золотыми цветками гибискуса на плече бренд Eugene Alexander, который основали два дизайнера Юджин Штуцман и Александр Уоллас. Они открыли свой бизнес в 1981 году во Флориде, в небольшой мастерской в городе ​​Сарасоте, где в период расцвета фирмы работало 30 швей. После успеха в мире моды, дизайнеры поехали покорять Нью-Йорк и открыли бутик на 7-й авеню.

На период 80-х вещи бренда Eugene Alexander были очень популярны среди знаменитостей. В частности, роскошные и дорогие вечерние купюрные платья носили Элизабет Тейлор и Джейн Фонда, Лоретта Линн и Иванна Трамп. Их платья также можно было увидеть на церемониях вручения "Оскара" и "Грэмми".

Штуцман и Уоллас украшали свои наряды крупными элементами в виде цветов, которые в результате стали визитной картой бренда. Также отличительной чертой нарядов были плиссировки, драпировки, аппликации, контрастные цвета и вышивка в духе ар-деко и немного театральный стиль. Они использовали только лучшие ткани, вся работа проводилась вручную. Но не выдержав конкуренции с нарастающими мощностями производства крупных брендов, в 1994 году Eugene Alexander закрыли свой бизнес.

Перед тем как появилось в сериале, платье было немного доработано Патрицией Филд - американским художником по костюмам, стилистом, дизайнером, лауреатом двух "Эмми" и номинантом на "Оскар". Именно она много лет занималась подбором нарядов главных героинь сериала и фильмов о Кэрри Брэдшоу. Для сцены длиной несколько секунд, открывающей фильм, Филд переделала платье под стиль героини Сары Джессики Паркер - его укоротили и убрали один из огромных цветков гибискуса. И нет, это не копия, сшитая для фильма, а действительно винтажное платье от кутюр, только немного модифицированное.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Getty Images

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