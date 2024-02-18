От успешного финансиста до супруги монарха: 15 фактов о королеве Нидерландов Максиме

Она родилась в Аргентине, получила высшее экономическое образование и строила успешную карьеру в международных компаниях. А потом жизнь свела ее с нидерландским принцем и все пошло совсем по другому сценарию. Рассказываем вам самые интересные факты о королеве Максиме – супруге короля Нидерландов Виллема-Александра.

1. Максима Соррегьета родилась 17 мая 1971 года в Буэнос-Айресе, в Аргентине. Ее отец Хорхе был министром сельского хозяйства во время аргентинской военной диктатуры Хорхе Виделы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

2. У Максимы большая семья: два родных брата — Мартин и Хуан, была одна родная сестра Инес, покончившая жизнь самоубийством в 2018 году, и есть три старших единокровных сестры ( дети ее отца от его первой жены Марии Лопес Гил — Мария, Долорес и Анхелес).

3. Отец Максимы всегда говорил ей, что нужно хорошо учиться и много работать для того, чтобы достичь успеха в жизни. Закончив школу и колледж девушка получила степень по экономике в Католическом университете Аргентины в 1995 году, а затем завершила обучение со степенью магистра в США. После учебы начала успешную работу в международных компаниях Буэнос-Айреса, Нью-Йорка и Брюсселя. Максима занимала ряд высоких должностей в качестве инвестиционного банкира.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

4. Со своим будущим мужем Максима познакомилась на частной вечеринке в испанской Севилье в 1999 году, ей было 28 лет. При первой встрече он представился просто Александром и потом, когда Максиме сказали, что он является наследником нидерландского трона, она подумала, что это шутка.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

5. Виллем-Александр сделал Максиме предложение, когда они впервые вместе катались на коньках.

6. Они поженились 2 февраля 2002 года в Амстердаме. Среди гостей на их свадьбе было множество королевских особ других европейских государств, а вот отца Максимы решили не приглашать из-за опасений в Нидерландах по поводу его связи с военной диктатурой Виделы. Мама максимы тоже не приехала на торжество и осталась дома с мужем. Но отношениях у Виллема-Александра с родителями Максимы хорошие.

Принц Виллем-Александр и кронпринцесса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

7. Сразу после свадьбы Максима, получившая титул принцессы, начала изучать нидерландский язык, историю и конституционное право Нидерландов, сделав это своим главным приоритетом в работе.

8. В браке у пары родилось трое дочерей. Старшая принцесса Катарина-Амалия носит титул наследной принцессы Оранской. Также у нее есть две младшие сестры Алексия и Ариана.

Королева Максима с дочерьми / Фото: Associated Press

9. В апреле 2013 года королева Нидерландов Беатрикс объявила, что отрекается от трона в пользу сына. 30 апреля Виллем-Александр был провозглашен новым королем, а его супруга Максима стала королевой-консортом (приставка консорт означает супруга правящего монарха).

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Instagram королевской семьи Нидерландов

10. До того, как стать членом нидерландской королевской семмьи Максима подрабатывала учителем английского языка для детей и взрослых и математики для старшеклассников и первокурсников.

11. Королева Максима - один из немногих членов королевских семей в мире, которые открыто поддерживают права геев, и была первым членом королевской семьи, посетившим конференцию по правам ЛГБТ в марте 2008 года.

12. Она свободно говорит на английском, испанском, нидерландском и французском языках.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

13. Она поклонница ярких цветов в нарядах, больших шляп и украшений. В толпе Максима никогда не останется незамеченной. Ее стильные луки восхищают и вдохновляют.

Королева Максима с дочерьми / Фото: Getty Images

14. В апреле 2024 года выйдет сериал про королеву, который называется "Максима". Он расскажет историю жизни Максимы, а также историю ее знакомства и романтических отношений с будущим супругом.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

15. Она очень общительна, лучезарна и умна. А еще обожает собак. В семье живет пес Мамбо, который даже принимал участие в семейной фотосессии.

Нидерландская королевская семья / Фото: Getty Images

Королева Максима и Мамбо / Фото: Getty Images

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