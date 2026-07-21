От «Ужасающего» до «Мороженица»: слэшеры и хорроры, от которых кровь стынет в жилах

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Хотите пощекотать нервы? Мы подготовили подборку хорроров и слэшеров, которые заставляют сердце пропускать удары, а ладони — потеть от напряжения. От потусторонних существ, скрывающихся в темноте, до маньяков, не знающих пощады, — этот список создан для настоящих любителей кино-адреналина.

Франшиза «Заклятие»

Это — настоящий феномен в мире хорроров, благодаря которому имя режиссера Джеймса Вана стало синонимом качественного и пугающего кино. В основе вселенной «Заклятия» лежат истории реальных американских исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уорренов, которых на экране воплотили Патрик Уилсон и Вера Фармига. Сюжеты фильмов серии — это путешествие в самые мрачные уголки бытия, где Уоррены сталкиваются с демоническими сущностями, обитающими в домах, людях, куклах или старинных артефактах. Каждое дело супругов превращается в изнурительную битву за души невинных, где главным оружием героев становятся вера, мужество и глубокое знание оккультных наук.

Эта вселенная превратилась в огромную кинематографическую сеть, объединяющую основные фильмы и многочисленные спин-оффы. За годы существования в франшизу вошли: «Проклятие» (2013), «Анабель» (2014), «Проклятие 2» (2016), «Анабель: Создание» (2017), «Монахиня» (2018), «Проклятие Ла Йороны» (2019), «Анабель: Возвращение домой» (2019), «Заклятие 3: По велению дьявола» (2021), «Монахиня II» (2023) и «Заклятие 4: Последний обряд» (2025).

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В целом все фильмы серии «Заклятие» собрали более 2,2 млрд долларов, что делает эту серию самой кассовой хоррор-франшизой в истории. Несмотря на то, что фильмы выходили не в хронологическом порядке, их всех объединяет общий магнетизм — стоит лишь один раз заглянуть в этот мистический мир, как он мгновенно втягивает в свои мрачные тайны, заставляя ждать новой встречи с неизведанным.

Франшиза «Ужасающий»

Режиссёр Дэмиен Леон своим независимым проектом о клоуне-убийце из потустороннего мира доказал, что для современного культового хоррора нужны не миллионы долларов, а смелое видение и готовность идти до крайности. В центре этого кровавого эпоса стоит молчаливый клоун Арт, который благодаря своей гротескной харизме и отказу от каких-либо диалогов стал новым лицом жанра. Культовый статус франшизе обеспечили дешёвые практические спецэффекты: настолько реалистичные, что во время премьерных показов некоторым зрителям даже становилось плохо.

Кинематографическая вселенная Арта постепенно расширялась, превращая нишевый хоррор-проект в полноценную сагу об абсолютном зле. В первом фильме «Ужасающий» (2016) клоун устраивает жестокую охоту на двух подруг во время Хэллоуина. В сиквеле «Ужасающий 2» (2022) Арт возвращается, чтобы преследовать девушку по имени Сиенна, создавая для неё сюрреалистический и затянутый лабиринт страданий. А третья часть, «Ужасающий 3» (2024), переносит этот кровавый пир в уютную атмосферу рождественских праздников, где праздничные огни и снег становятся ироничными декорациями для очередного кровавого перформанса Арта. Каждый следующий фильм франшизы ещё больше повышает градус изобретательности в способах расправы, закрепляя за «Ужасающим» репутацию самого безудержного киноэксперимента последних лет.

«Оружие»

Однажды посреди ночи 17 учеников из одного класса начальной школы небольшого городка просто взяли и вышли из своих домов и исчезли без вести. Из всего класса остался только один мальчик Алекс, который говорит, что понятия не имеет, где его одноклассники. Родители сходят с ума в поисках своих пропавших детей, и никто не понимает, что же произошло. Такова завязка сюжета одного из самых интересных хорроров последних лет, снятого режиссёром Заком Креггером.

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Признание фильма «Оружие» вышло далеко за пределы жанровых фестивалей ужасов. В частности, фильм получил «Оскар» за лучший звуковой монтаж, который в картине играет роль полноценного персонажа, нагнетая напряжение до предела. А 75-летняя Эми Медиган, сыгравшая Глэдис, эксцентричную рыжеволосую опекуншу несчастного Алекса, получила статуэтку за лучшую женскую роль второго плана. Кстати, персонаж оказался настолько колоритным, что студия уже анонсировала приквел под названием «Глэдис»: он раскроет историю этой своеобразной дамы и должен выйти в сентябре 2028 года.

Франшиза «Хостел»

Именно этот проект вывел Элая Рота в высшую лигу режиссеров, сделав его имя синонимом бескомпромиссного и шокирующего кино. Культовый статус этой слэшер-франшизы основан на ее реалистичности: авторы не пытались напугать зрителя призраками, а ударили по самым глубоким человеческим страхам — беззащитности перед жестокостью других людей и уязвимости туристов в чужой стране. Сюжетная линия франшизы постепенно раскрывала мир элитного тайного клуба извращенцев, где состоятельные люди платят большие деньги за право мучить других. Первый фильм «Хостел» (2005) рассказывает историю трёх друзей-бэкпекеров, которые в Словакии попадают в ловушку того самого отеля, где каждый уголок таит опасность. «Хостел 2» (2007) расширяет мифологию, сосредоточиваясь на группе американских студенток, которые сталкиваются с организацией, превратившей убийство в бизнес. А «Хостел 3» (2011) переносит действие в Лас-Вегас, где во время мальчишника герои оказываются втянутыми в нелегальное шоу с тотализатором на жизни людей.

Интересно, что вселенная «Хостела» готовится к возвращению в новом формате. В июне 2024 года было объявлено, что в разработке находится телесериал с Полом Джаматти в главной роли, действие которого будет разворачиваться в рамках этой франшизы.

«Мороженица»

Однажды жарким летом в маленький провинциальный американский городок заезжает фургончик мороженщика. Конечно же, местные дети сразу выстраиваются в очередь за прохладным лакомством. Но стоит им только попробовать это мороженое, как они превращаются из невинных ангелочков в настоящих монстров, способных в буквальном смысле разорвать на куски кого угодно без всякой причины. Такова завязка сюжета нового фильма Элая Рота, который режиссер уже называет самым безумным в своей карьере.

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«Я снимал сотню детей — с топорами и другими инструментами, — сотню детей, которые полностью сошли с ума!», — рассказывает режиссер, сравнивая «Мороженицу» с легендарными «Птицами» Альфреда Хичкока: только здесь вместо бешеных пернатых угрозу представляют обезумевшие дети. Этот фильм, который обещает быть даже еще более шокирующим, чем «Оружие», является первым проектом недавно созданной компании Элая Рота The Horror Section, специализирующейся именно на высококачественных и нецензурированных слэшерах. А увидеть это абсолютно безумное кинозрелище на большом экране можно будет уже с 6 августа, когда «Мороженица» выйдет в украинский прокат.

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