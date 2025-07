От "Юношества" до "Эддингтона": 7 фильмов и сериалов с самыми длинными сценами одним кадром

7 фильмов и сериалов с самыми длинными сценами одним кадром

В кино есть прием, который потрясает своей сложностью и одновременно захватывает зрителей - съемка одним кадром (на английском это называют long take (длинный кадр) или же oner или one shot). Это не просто отсутствие видимых монтажных склеек, а настоящее хореографическое чудо, где камера непрерывно движется, фиксируя события в реальном времени. В отличие от "обычной" съемки, где история разбивается на множество фрагментов, а затем собирается в единое целое с помощью монтажа, длинный кадр требует невероятной точности от всей съемочной группы: актеров, операторов, осветителей и режиссера.

Зачем же режиссеры прибегают к этому сложному приему? Прежде всего, чтобы усилить реалистичность и эмоциональное напряжение. Съемка одним кадром создает эффект полного погружения в "здесь и сейчас", и зритель чувствует себя непосредственным свидетелем событий. Кроме того, это демонстрирует высший пилотаж кинематографистов, ведь каждая ошибка актера или каждое неверное движение камеры может заставить начать все сначала. Это сложно, но именно в этом заключается крутость и неповторимость длинных кадров, которые превращают обычный фильм или сериал в настоящее произведение искусства. И вот 7 ярких примеров этого.

"Медведь"

"Медведь", который выходит с 2022 года и на данный момент насчитывает четыре сезона, - это один из самых титулованных сериалов современности, отмеченный в том числе аж 21-й статуэткой "Эмми". Этот комедийно-драматический проект Hulu о закулисье ресторана известен своими интенсивными и хаотичными сценами, которые отлично имитируют напряженную атмосферу большой кухни. В нескольких эпизодах создатели сериала прибегли к приему длинного кадра, чтобы усилить ощущение погружения в этот бурлящий мир.

Особенно стоит отметить эпизод "Рецензия" (Review) из первого сезона, где на протяжении почти 20 минут камера непрерывно следует за героями, показывая их реакцию на негативный отзыв, ссоры и эмоциональные срывы. Это настоящее мастерство, которое позволяет почувствовать, как нарастает хаос и стресс, превращая обычную кухню в поле битвы. Длинные кадры в "Медведе" не просто технический прием, а мощный инструмент для усиления драматургии и раскрытия характеров персонажей.

"Точка кипения"

А это уже не сериал, а полнометражный фильм о ресторане и шеф-поваре на грани нервного срыва. Британская драматическая лента 2021 года режиссера Филиппа Барантини, главную роль в котором сыграл Стивен Грэм, длится 1 час 30 минут - и все это экранное время снято одним кадром. Все действие разворачивается в одной локации - ресторане Jones & Sons в Далстоне. А вдохновение для этого фильма Филипп Барантини черпал из собственного опыта работы на кухнях и борьбы с зависимостями. Снимая ленту одним длинным, непрерывным кадром, Барантини стремился воспроизвести давление, которое царит на кухне элитного ресторана. «Мы хотели сделать все максимально реалистично, — объясняет режиссер.— Во время напряженного смены на кухне у вас нет возможности остановиться на 20 минут и поговорить, поэтому это действительно один кадр». Такой подход позволяет зрителю полностью погрузиться в атмосферу бешеного темпа и постоянного напряжения, испытывая каждую секунду стресса, которую переживают герои.

"Юношество"

Для режиссера Филиппа Барантини, оператора Мэтью Льюиса и актера Стивена Грэма "Точка кипения", можно сказать, была своеобразной тренировкой. Ведь именно Барантини и Льюис сняли "Юношество" - самый рейтинговый сериал Netflix в этом году, а Грэм сыграл в нем одну из главных ролей - отца парня-подростка, которого обвиняют в жестоком убийстве.

Каждый из четырех эпизодов "Юношества" снят одним кадром. Конечно, такая работа требовала многочасовых репетиций, и все равно некоторые эпизоды приходилось переделывать по 10-12 раз. "Мы репетировали это как танец между мной и актерским составом, - рассказывает оператор, - Хореография камеры отражает ритм сцен". Прием длинного кадра в "Юношестве" позволяет зрителю чувствовать себя не просто наблюдателем, но и невидимым участником событий. Камера следует за героями, фиксируя их разговоры, эмоции, молчание без всяких монтажных склеек. Это создает ощущение документальности и подлинности, будто мы подсматриваем за настоящей жизнью семьи, которая переживает страшный кризис.

"1917"

Еще один проект, который считается образцом съемки одним кадром - это драма Сэма Мендеса о Первой мировой "1917" (2019). Фильм рассказывает историю двух британских солдат, которым поручили доставить важное сообщение через вражескую территорию, чтобы предотвратить гибель тысяч военных. Камера постоянно следует за ними, воспроизводя их путь сквозь окопы, разрушенные города и поля боя. Это создает невероятное ощущение присутствия и непрерывного напряжения. Зритель чувствует каждый шаг, каждый опасный момент, каждую эмоцию героев, будто находясь рядом. «1917» — это не просто технический шедевр, а мощный и эмоциональный рассказ, который благодаря своему уникальному визуальному стилю останется в памяти надолго.

Но такую двухчасовую эпопею с множеством локаций и спецэффектов при всем желании было физически невозможно снять одним кадром, хотя Сэм Мендес именно к этому стремился. Поэтому в ленте все же есть некоторые монтажные склейки, но настолько тщательно скрытые, что их почти невозможно заметить (на эту кропотливую работу монтажер Ли Смит потратил целых девять месяцев). И все усилия были не зря: фильм получил 10 номинаций на "Оскар" и победил в трех категориях - "Лучшая операторская работа", "Лучшие визуальные эффекты" и "Лучший звук".

"Бердмен"

Еще один "оскаровский" фильм, который зрители считают снятым одним кадром, но это не совсем так. Точнее, даже совсем не так, ведь в двухчасовом "Бердмене" (2014) режиссер Алехандро Иньярритту и оператор Эммануэль Любецки умудрились спрятать около сотни монтажных склеек. Но спрятать настолько искусно, что за весь фильм не уловить ни одного момента, когда кажется, что движение камеры прервано. А когда Иньярриту спросили, зачем вообще снимать одним кадром, он ответил просто и ясно: "Мы живем эту жизнь без склеек".

История о некогда популярном, а ныне забытом актере (Майкл Китон), которого преследует "призрак" сыгранного им супергероя Бердмена, получила награды киноакадемии сразу в четырех самых престижных категориях - "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучший оригинальный сценарий" и "Лучший оператор".

"Настоящий детектив"

Этот сериал-антология от HBO отличился многим, и в частности - мастерски снятой экшен-сценой в четвертом эпизоде своего первого сезона "Кто там ходит" (Who Goes There), от режиссера Кэри Фукунага. В эпизоде есть шестиминутная экшен-сцена, в которой детектив Раст Коул (Мэттью МакКонахи) нападает на преступников, и снята она полностью без монтажа. Для этого понадобилось семь дублей, а самым сложным моментом для операторской команды было перепрыгивание через забор вместе с Растом и его пленником.

Эта сцена впоследствии неоднократно включалась в различные списки "Лучших длинных планов" в истории кино и телевидения. А Фукунага за работу над этим эпизодом в 2014 году получил "Эмми" за лучшую режиссуру драматического телесериала.

"Эддингтон"

Новый фильм режиссера-провокатора Ари Астера ("Солнцестояние", "Все страхи Бо") и культовой студии А24 поражает многими вещами: от жанра - сатирический триллер с элементами вестерна, до выдающейся операторской работы Дариуса Хонджи в многочисленных сценах, снятых одним кадром.

Лента, мировая премьера которой состоялась в основном конкурсе Каннского кинофестиваля, рассказывает о событиях, произошедших в разгар пандемии ковида в вымышленном городке Эддингтон, штат Нью-Мексико. Шериф городка Джо Кросс (Хоакин Феникс) понемногу сходит с ума из-за карантинных ограничений и из-за проблем с женой Луизой (Эмма Стоун) и тещей Дон (Дейдре О'Коннелл), которых "заворожил" харизматичный проповедник и сторонник теорий заговоров Вернон (Остин Батлер). И, чтобы исправить ситуацию по своему усмотрению, Джо не придумывает ничего лучше, как баллотироваться в мэры. Впрочем, действующий мэр Тед Гарсиа (Педро Паскаль) совсем не хочет уступать должность, и в конце концов их противостояние превращает Эддингтон в настоящее поле боя.

Мастерски снятый "Эддингтон", полон длинных кадров, которые следуют за персонажами, способствуя захватывающей атмосфере фильма и вовлеченности аудитории в историю. И самый длинный из этих кадров - целых 10 минут - это потрясающая финальная экшен-сцена. А увидеть фильм в кинотеатрах Украины мы сможем уже 14 августа.