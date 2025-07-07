От "Звездных войн" до "Жизни Чака": карьера Марка Хэмилла - настоящего джедая и друга Украины

Марк Хэмилл / © Associated Press

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В кинотеатрах Украины 17 июля стартует «Жизнь Чака» — экранизация одноименного рассказа Стивена Кинга, снятая режиссером Майком Флэнганом, который уже дважды экранизировал Кинга — в фильмах «Игра Джеральда» и «Доктор Сон», а сейчас работает над разработкой сериальной экранизации «Темной башни».

Впрочем, «Жизнь Чака» — это нетипичная история этих двух известных мастеров ужасов. Ведь об ужасах здесь вообще речь не идет — это очень человечное и жизнеутверждающее кино об обычном бухгалтере по имени Чак Кранц. Он просто живет свою жизнь, но однажды его имя внезапно становится известным на весь город из-за поздравления, которое появляется буквально повсюду — на баннерах, в радиоэфире, в интернете, на стенах и окнах домов. Никто не знает, кто такой Чак, но говорят: если он умрет — вместе с ним погибнет весь мир…

Чака — взрослого, молодого и юного — в фильме играют сразу три актера: Том Хиддлстон, Джейкоб Трамбле и Бенджамин Паяк. А дедушку Чака по имени Элби, воспитывавший его в детстве, сыграл собственно Марк Хэммил.

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Марк Хэмилл / © Associated Press

Два года назад Бенджамину Паяку было 12, когда он собирался сниматься вместе с Хэмиллом в «Жизни Чака». Мальчик, как и его сверстники почти полвека назад, вырос, любя Хэмилла в «Звездных войнах». Юный актер вспоминает: «Я невероятно нервничал перед встречей с ним. Съемочная группа как-то узнала об этом, и чтобы меня успокоить, перед началом съемок мне назначили обед с Марком, и я был в бешеном восторге».

Сам Хэмилл в свою очередь немного удивлен, что до сих пор оказывает такое влияние на молодежь. «Я, конечно, никогда не ожидал такого долголетия, – говорит бывший Люк Скайуокер. — Действительно маленькие дети не имеют понятия о времени. Они думают, что мы сняли эти фильмы два месяца назад».

Отложив плащ и световой меч Люка после фильма «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» (2019) и нескольких камео с «омоложением» в сериалах «Мандалорцы» и «Книга Боби Фетта», у Хэмилла был интересный набор характерных ролей. Он сыграл безжалостного, решавшего проблемы Артура Гордона Пима в хоррор-сериале Майка Флэнагана для Netflix «Падение дома Ашеров», но строгого дедушки в «Жизни Чака», а осенью на экраны выйдет еще одна экранизация Кинга «Долгая походка», где Хэмилл появится в роли садистического военного, известного как Майор.

Путь Хэмилла от молодого актера в далекой галактике до характерного актера и настоящей легенды озвучивания демонстрирует его невероятный талант и универсальность. Так что проследим этот путь.

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Марк Хэмилл / © Associated Press

Из Калифорнии до далекой-дальней галактики

Марк Ричард Хэмилл родился 25 сентября 1951 года в Окленде, штат Калифорния. Его отец, Уильям Томас Хэммилл, был капитаном ВМС США. Марк – один из семи детей: имеет двух братьев, Вилла и Патрика, и четырех сестер: Терри, Джен, Джинни и Ким. Его отец имел английское, ирландское, шотландское и валлийское происхождение, а мать была наполовину шведкой, наполовину англичанкой. Гэмилл описывал своего отца как несгибаемого римо-католика и «республиканца Никсона». У сына с отцом были непростые отношения, ведь последний никак не мог понять одержимости Марка фильмами и комиксами, считая все это легкомысленными вещами, которые сын должен был перерасти.

Из-за частых переводов отца по службе и связанных с этим переездов дети Гемиллов часто меняли школы. В конце концов после школы Марк осел в Лос-Анджелесе, где поступил в колледж, выбрав специализацию «драма».

Как и многие начинающие актеры, Хэммилл начал карьеру на экране с незначительных ролей в «мыльных операх» и ситкомах. Но все изменилось, когда его приятель Роберт Инглунд (будущий исполнитель роли Фредди Крюгера в «Кошмаре на улице Вязов») проходил кастинг на роль в драме Фрэнсиса Форда Копполы «Апокалипсис сегодня». Работу тогда Инглунд не получил, но все равно сходил на кастинг не зря.

В соседнем помещении тогда как раз происходили прослушивания актеров для «Звездных войн» Джорджа Лукаса. Понаблюдав некоторое время за кастингом, Роберт понял, что его друг Марк идеально подойдет на роль Люка Скайвокера. Он предложил Гемиллу пройти прослушивание — и оказалось, что агенту Марка одновременно пришла та же идея и он уже записал своего подопечного на кастинг.

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Марк Хэмилл / © Associated Press

Проходя пробы, Хэмилл думал, что он играет помощника Хана Соло (Гаррисон Форд) и даже не был уверен, в каком именно жанре будет будущий фильм, склоняясь к варианту, что это комедия. "Играя в "Звездных войнах", я чувствовал себя изюминкой в гигантском фруктовом салате и даже не знал, кто там дыня", - со смехом вспоминал актер. Но так или иначе, Марка Гемилла тогда утвердили на роль Люка Скайвокера, а остальные уже история.

Став Люком Скайуокером

После выхода фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая Надежда» (1977) Марк Гэмилл очнулся всемирно известным. Люк Скайуокер быстро стал культурной иконой, символизирующей надежду, храбрость и борьбу со злом. Сыграв Люка в фильмах «Империя наносит ответный удар» (1980) и «Возвращение джедая» (1983), Марк закрепил свой статус суперзвезды, любимого персонажа в одной из самых успешных франшиз в истории кинематографа.

Но безумный успех «Звездных войн» имел и обратную сторону: Гэмилл понял, что зрители просто отождествляют его с Люком Скайуокером. Он был настоящим подростковым идолом, но в то же время рисковал стать актером одной роли.

Пытаясь избежать закрепления за ним одного амплуа, актер начал сниматься в фильмах разных жанров – даже в военных драмах, а также играть в театрах на Бродвее. Среди прочего он играл Моцарта в постановке "Амадей" (1983). И когда в 1984 году режиссер Милош Форман принялся экранизировать «Амадея», Хэммилл пришел на кастинг, чтобы повторить свою роль Моцарта, но в конце концов она досталась Тому Галсу. Руководитель студии тогда просто сказал продюсерам фильма: "Я не хочу Люка Скайвокера в этом фильме". А Милош Форман лично объяснил Хэмиллу, что «никто не поверит, что Люк Скайуокер – это Моцарт».

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Звезда озвучивания: от Бэтмена: Мультсериала до английской версии украинской Воздушной тревоги

Окончательно поняв, что образ Люка Скайвокера приклеился к нему буквально намертво, Хэмилл решил на время отойти от кино. И вернулся в начале 1990-х в новом амплуа – актера озвучивания.

Выразительный голос и способность действительно оживлять анимированных персонажей открыли Марку двери к анимации и видеоиграм. В частности, актер озвучивал Джокера в проекте «Бэтмен: Мультсериал» (1992–1995), и его исполнение роли Джокера считается одной из лучших интерпретаций этого персонажа. Игра Хэмилла – просто игра голосом! — была одновременно угрожающей и харизматичной, что принесло ему признание критиков и новую армию фанатов.

Кроме Джокера, Марк Хэмилл озвучил множество персонажей. Но самая неожиданная его работа в озвучивании — однозначно английская версия украинского оповещения о воздушной тревоге.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Хэмилл одним из первых среди мировых звезд избрал светлую сторону силы. Его первый твит в поддержку Украины появился еще 1 марта 2022, и с тех пор актер остается нашим искренним другом.

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В сентябре 2022-го по приглашению Владимира Зеленского Марк Хэмилл присоединился к команде послов платформы UNITED24. А затем первым из послов UNITED24 начал сбор на «Армию дронов» для украинских защитников.

А также именно голос Марка Хэмилла можно услышать в англоязычной версии приложения "Воздушная тревога".

Марк Хэмилл / © Associated Press

«Просто скажите, что я — дедушка Люка!»

«Я понял, что фильмы „Звездные войны“ никогда окончательно не закончатся. Они будут просто продолжаться, и продолжаться, и продолжаться. Я принял это давно», — с улыбкой говорит Марк Хэмилл, признавая, что именно культовая роль в этой франшизе заложила основу для его разнообразной и успешной карьеры, продолжающейся десятилетиями.

Говоря о своей роли в «Жизни Чака», актер также невольно вспоминает о звездах, хотя этот проект как будто совсем далек от космической темы.

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Дедушка Элби в исполнении Хэмилла — мудрый отцовский образ для юного Чака после смерти его родителей, как магистр Йода для молодого Люка. Хэмилл рассказывает, что в Элби, который, как и его внук, является бухгалтером, присутствует «наслоение горя и трагедии», поскольку он потерял своего сына и беременную невестку. Однако в Элби все еще горит огонь, и он показывает это, когда Чак решается назвать математику скучной. «Эти слова внука затрагивают его живым, и он просто воспламеняется. Он излагает свое сердце и душу и говорит: "Когда вы смотрите на звезды, вы смотрите на величайшее уравнение во Вселенной". В этих словах – весь он», – говорит актер.

На протяжении десятилетий Марк Хемилл демонстрирует уникальное актерское разнообразие, адаптивность и самоиронию. Бывших джедаев не бывает, и актера это уже не раздражает, а искренне радует. случилось? Этот парень действительно себя запустил! А я тогда говорю родителям: "Просто скажите, что я - дедушка Люка"!

Марк Хэмилл / © Associated Press