Принцесса Патриция Коннаутская / © Getty Images

Принцесса Патриция Коннаутская была внучкой королевы Виктории и отказалась от своего королевского титула ради любви. Рожденная в Букингемском дворце в 1886 году, она была описана своей бабушкой как «милая, хорошенькая маленькая девочка».

Историк и писательница доктор Эми Боингтон рассказывает ее невероятную историю жизни и любви в новом видео на своей платформе в Instagram (@history_with_amy).

Луиза Маргарет, герцогиня Коннахтская, со своими дочерьми принцессой Маргаретой и принцессой Патрицией, примерно 1905 год / © Getty Images

Принцесса Патриция, которую ласково дома называли Пасси, была младшим ребенком принца Артура — третьего сына королевы Виктории и принца Альберта. Ее матерью была принцесса Луиза Маргарита Прусская. Значительную часть детства Пасси провела в поместье Бегшот-Парк в графстве Суррей.

Она росла среди многочисленных королевских родственников и в юные годы много путешествовала, в частности, когда ее отца направили в Индию на военную службу, прожила там два года, после чего семья переехала в Канаду. Когда отца назначили генерал-губернатором, Патриция стала чрезвычайно популярной. Она искренне интересовалась Канадой, и канадцы отвечали ей взаимной симпатией.

Принцесса Патриция, примерно 1910 год / © Getty Images

Когда Патриция достигла брачного возраста, появилось много предположений относительно того, за кого она выйдет замуж, ведь она и ее старшая сестра считались очень красивыми и желанными невестами. Хотя было немало претендентов на ее руку, она всем отказывала — пока не встретила сэра Александра Рэмзи.

Он был адъютантом ее отца, и Патриция безумно в него влюбилась. В 1919 году они поженились в Вестминстерском аббатстве. Ей в то время было 32 года, а жениху — 37.

Свадьба принцессы Патрисии и Александра Рамзи, 1919 год / © Getty Images

Этот брак шокировал общество, ведь она не вышла замуж ни за принца, ни за короля, ни даже за титулованную особу. Хотя ее муж был младшим сыном графа, он никогда не должен был унаследовать этот титул, поэтому Патриции пришлось отказаться от собственных.

Она, по словам современников, сделала это вполне добровольно и стала леди Патрицией Рэмзи, отказавшись от титула принцессы. Через десять месяцев после свадьбы она родила своего единственного сына Александра. Хотя она больше не была принцессой, Патриция оставалась частью королевской семьи и участвовала во всех важных королевских событиях, в частности посещала коронации короля Георга VI и королевы Елизаветы II. На протяжении всей жизни она была энергичным и преданным членом королевской семьи: посещала королевские садовые приемы и официальные государственные мероприятия.

Патриция умерла в 1974 году — еще до своего дня рождения и только через 15 месяцев после смерти своего любимого мужа.

Напомним, что также отрекся от титула ради любви король Эдуард VIII — он женился на американке Уоллис Симпсон.