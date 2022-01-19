Ожидание и реальность: 5 звезд, которые фотошопят свои снимки для Instagram

Видя эти фото в соцсетях, многие девушки расстраиваются, ведь они не настолько идеальны, как девушки с картинки, но на самом деле это все обман ради популярности.

Ежедневно мы видим знаменитостей в соцсетях, куда они выкладывают свои эффектные снимки с мероприятий, отдыха и повседневной жизни, и восхищаемся их ровной кожей, идеальными волосами и фигурами. Однако в реальности все не совсем так, как на их страницах, ведь перед публикацией все фото звезд проходят тщательное ретуширование при помощи фотошопа и специальных фильтров.

Вера Вонг

Модельеру сейчас 72 года, но по ее Instagram этого не скажешь. Вера постит снимки в мини-нарядах, а на ее лице всегда солнцезащитные очки. Если же очков на знаменитости нет, то на этих снимках она в камеру никогда не смотрит или фото слишком зернистые, размытые или сделаны сдалика. Также кожа звезды всегда выглядит гладкой и без единой морщинки.

Вера Вонг / Instagram Вера Вонг

Однако на самом деле Вонг совсем не такая идеальная, как многие думают. Да, выглядит она замечательно: стройная и у нее роскошные длинные волосы, но возраст все же дает о себе знать.

Вера Вонг / Associated Press

Анна Делло Руссо

Итальянская модница, журналистка и коллекционерка часта я гостья на всех гламурных тусовках, на которых появляется в главных трендах сезона. Ее образы никогда не бывают скучными или однотонными, а на лице всегда роскошная улыбка.

52-летняя Анна охотно снимается на фотоколлах и мероприятиях, но выкладывая снимки в соцсети, тоже часто их обрабатывает, хотя не так кардинально, как другие звезды.

Анна Делло Руссо / Getty Images

Мадонна

63-летняя суперзвезда наверное королева фотошопа среди знаменитостей в Instagram, ведь на многие фотографих певицу просто не узнать. Кожа Мадонны идеально ровная, без единой морщины, волосы красиво уложены и даже форма лица стала другой - более вытянутой.

В реальности же певица выглядит совсем не так, а снимки в Instagram то ли желание быть лучше, чем есть на самом деле, то ли очередной пиар ход.

Мадонна / Getty Images

Бритни Спирс

Бритни хоть и пишет часто в Instagram, что свои фото не редактирует, но внимательные поклонники не раз подлавливали звезду на фотошопе и фильтрах.

Бритни Спирс / Instagram Бритни Спирс

Но в реальности талия Бритни не такая тонкая, как на фото.

Бритни Спирс / скриншот с видео

Хлое Кардашьян

Сестры Кардашьян звезды фотошопа и необработанные снимки в соцсети не выкладывают в принципе. Чаще всего ретуш поклонники замечают за 37-летней Хлоей, ведь в Instagram она всегда слишком идеальна, стройная и загорелая.

Хлое Кардашьян / Instagram Хлое Кардашьян

В реальности девушка тоже выглядит хорошо, но далеко не так как в соцсети.

Хлое Кардашьян / Getty Images

Более того, если просматривать ранние фото звезды реалити, что можно заметить колоссальные изменения в ее внешности.

Хлое Кардашьян / Getty Images

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