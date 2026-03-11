Падение экс-принца Эндрю: как воспитание королевы Елизаветы II сказалось на его будущем

Королева Елизавета II и экс-принц Эндрю / © Getty Images

Рождение принца Эндрю — первенца королевы

Принцесса Анна, ее брат Эндрю и их отец принц Филипп / © Getty Images

Королеве было 34 года, когда она родила своего второго сына и третьего ребенка (после принца Чарльза (1948 г.р.) и принцессы Анны (1950 г.р.). Эндрю появился на свет 19 февраля 1960 года, в Лондоне. Как и первые двое детей королевы юный принц воспитывался няней до пяти лет, а потом его отправили в частную школу Хезердаун недалеко от Аскота в графстве Беркшир.

Королева Елизавета II с сыновьями — Эдвардом и Эндрю / © Getty Images

Не секрет, что воспитание детей никогда не бывает легким, тем более воспитание детей в одной из старейших и наиболее пристально изучаемых королевских семей. Королевский историк Дэвид Каннадайн убежден, что чувство вины Елизаветы II могло быть одним из факторов, повлиявших на ее младших сыновей — принцев Эндрю и Эдварда (родился через четыре года после своего брата).

Королева Елизавета II, принц Эдвард у нее на руках, принц Эндрю и принц Филипп / © Getty Images

Маленький экс-принц Эндрю / © Getty Images

В своей книге «Королева Елизавета II: Краткая биография исключительной монархини» Дэвид пишет: «Королева слишком баловала своих двух младших сыновей. Автор предполагает, что это могло быть результатом „жалоб старшего сына принца Чарльза на то, что его родители были слишком отстранены“, пишет womanandhome.

Как воспитывали Чарльза и его сестру Анну

Принцесса Анна и принц Чарльз / © Associated Press

Первенец королевы — принц Чарльз — родился 14 ноября 1948 года в Букингемском дворце. С 5 до 8 лет мальчик получал домашнее образование, которым занималась его гувернантка Кэтрин Пиблз. Потом он начал посещать школу Хилл-Хаус в Западном Лондоне и стал первым наследником престола, получившим образование в школе, а не у частных учителей.

Королева Елизавета II и принц Филипп с их детьми — принцессой Анной и принцем Чарльзом / © Getty Images

Он учился в школах, где в свое время учился его отец принц Филипп — школе Чиам в Хэмпшире, а затем Гордонстаун в Морее. Он был чувствительным ребенком и многие королевские биографы описывали его отношения с родителями, как «холодные». В авторизованной биографии Джонатана Димблби 1994 года родители Чарльза были описаны как «физически и эмоционально отстраненные, а Филиппа критиковали за игнорирование чувствительной натуры сына, в том числе за то, что он настаивал на его обучении в Гордонстоуне, где над ним издевались.

Принц Чарльз в Гордонстоуне / © Getty Images

В 1967 году после средней школы Чарльз, несмотря на посредственный аттестат, поступил в Кембриджский университет, где сперва изучал археологию и антропологию, затем перевелся на исторический факультет.

Принц Чарльз в Кембридже / © Getty Images

Чарльз и принцесса Анна родились с разницей всего в два года. А такая «прохлада» в их воспитании со стороны их родителей была объяснена тем, что королева Елизавета и ее муж принц Филипп сами росли в семьях, где не прививали тактильность в отношениях между взрослыми и детьми с детства.

Автор еще одной королевской биографии Ингрид Сьюард писала: «Я уверена, что внутри она была очень эмоциональна, но никогда этого не показывала. Именно так ее воспитали. Думаю, изменить ее было бы практически невозможно. Предполагается, что королева все-таки пыталась работать над этой стороной своей личности и это повлияло на ее воспитание двух младших детей.

Как чрезмерная лояльность повлияла на принца Эндрю

Так как Елизавета II пыталась компенсировать свою постоянную занятость вниманием и практически вседозволенностью, это не могло не отразиться на ее среднем сыне Эндрю. Эксперты предполагают, что в результате у экс-принца «развилось чрезмерное чувство собственного превосходства и завышенное мнение о собственных способностях», что привело к серьезным ошибкам в суждениях, да и в целом к жизни.

Экс-принц Эндрю / © Associated Press

Елизавета II говорила, что Эндрю ее «ахиллесова пята» и ни для кого не было секретом, что он был ее самым любимым сыном. Вероятно, именно по этой причине она была на его стороне до самого конца, не лишила его титулов, как сделал король Чарльз еще в 2019-м году, когда скандал со связами Эндрю с осужденным педофилом Джеффри Эпштейном стал достоянием общественности. А также, когда поддержала его во время судебного процесса Вирджинии Джуффре (одной из жертв Эпштейна, утверждающей, что Эндрю спал с ней, когда ей было всего 17 лет).

Королева Елизавета II и ее сын Эндрю / © Getty Images

Что интересно, самый младший ребенок королевы — принц Эдвард — вопреки такому же более щадящему воспитанию, вырос вполне нормальным человеком и любящим семьянином, с незапятнанной репутацией.