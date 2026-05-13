Памела Андерсон рассказала о своей обязательной ежедневной привычке, которая держит ее в форме

Издание Woman&Home рассказало, что Памела Андерсон в последние годы сознательно упростила свой образ жизни. Она все чаще отказывается от макияжа, выбирает естественность и показывает свой спокойный ритм жизни среди природы, сада и веганской кухни. Ежедневная прогулка на свежем воздухе стала для нее не трендом и не «челленджем», а неизменным условием жизни, независимо от погоды, настроения или графика. И именно в этой простой привычке она видит одну из главных причин своего баланса, энергии и внутренней устойчивости.

В разговоре с New Beauty Памела поделилась своим утренним ритуалом. Её день начинается рано и довольно структурировано: она просыпается, читает или пишет, умывается, ухаживает за кожей, а затем обязательно выходит на улицу.

«Я гуляю каждое утро? мне нужен свежий воздух — независимо от погоды».

Эта привычка стала для нее не просто частью здоровой рутины, а способом «перезагрузки». Актриса признается, что природа не раз помогала ей в сложные периоды жизни.

Природа как эмоциональная перезагрузка

Памела Андерсон говорит о природе почти как о терапии. Леса, пляжи, морской воздух — это пространство, где она возвращается к себе. Одним из ее любимых ритуалов является контакт с океаном или просто водой:

«Я погружаю пальцы ног в океан и все становится хорошо».

Эти простые, почти поэтические жесты стали частью ее философии жизни, где природа — не фон, а активная часть эмоционального состояния. Соцсети актрисы только усиливают этот образ. В ее Instagram можно увидеть садоводство, цветы, домашние продукты и прогулки среди зелени.

Она показывает фото среди роз в саду, во время дегустации собственноручно выращенных продуктов или просто в моменте тишины на природе. Это не постановочная «идеальная картинка», а скорее ежедневная жизнь, где постоянно присутствует природа.

Диета, веганство и осознанность

в 2022 году в интервью Vogue Памела рассказала о собственном подходе к ритуалам заботы о себе. Он включает не только прогулки, но и питание и медицинскую поддержку, а именно, регулярный уход за собой, массажи, витаминный режим под наблюдением врача, веганское питание и ограниченное «окно» приема пищи с 10:00 до 18:00.

По ее словам, такой режим помогает ей чувствовать себя энергичной и здоровой.

Движение без спортзала

Памела не является поклонницей классических тренировок в зале. Она выбирает природу как главное пространство для активности, а именно, прогулки, велосипед и движение на свежем воздухе.

Во время одного из публичных выходов в Великобритании, ее заметили во время прогулок среди полей, где она каталась на велосипеде и наслаждалась природными пейзажами с лошадьми и полевыми цветами. В то же время актриса признается, что ей нравится пилатес, но практикует она его не часто.

Философия Памелы Андерсон в своей основе очень проста, не нужно усложнять заботу о себе, чтобы она работала. Иногда достаточно выйти из дома, вдохнуть свежий воздух и позволить природе сделать свою часть работы.

Ее ежедневная прогулка — это не спорт и не дисциплина в жестком смысле, а контакт с собой через контакт с миром вокруг. И, возможно, именно эта «простая роскошь» становится самой устойчивой здоровой практикой современности.

