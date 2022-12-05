Папа Микки Мауса, мечтатель и выдумщик: 12 фактов из жизни легендарного Уолта Диснея

5 декабря 1901 года, родился знаменитый художник-мультипликатор, основатель компании Walt Disney Productions. В этот день ему исполнился бы 121 год.

Уолт Элайас Дисней родился в Чикаго. Среди его предков были люди разных национальностей – немцы, ирландцы и англичане, приехавшие в Новый Свет в поисках лучшей – и сытой – жизни. С такой же целью часто переезжали с места на место и родители Уолта – семья жила очень бедно. Работать мальчик начал в четырнадцать – перед началом занятий в школе он разносил газеты, для чего ему приходилось вставать в половине четвертого утра.

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Когда началась Первая мировая война, Диснею было всего тринадцать лет, но он отчаянно рвался на фронт. Спустя три года, когда ему стукнуло 16, он бросил школу и пришел в военкомат с требованием отправить его в Европу. Согласившись на место водителя скорой помощи в Красном Кресте, он отплыл во Францию и целый год колесил по дорогам этой страны. У Диснея была самая приметная машина – Уолт, обожавший рисовать, раскрасил ее забавными рисунками и карикатурами.

В молодости Дисней пытался стать журналистом и даже устроился на работу в газету, но вскоре был уволен оттуда с суровым вердиктом: отсутствие творческого таланта.

Небольшая студия Disney Brothers Cartoon Studio была основана 16 октября 1923 года, сегодня она называется The Walt Disney Company, оценивается в 43 миллиарда долларов и зарабатывает 1110 долларов за одну (!) секунду.

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Первыми фильмами студии Уолта Диснея были приключения Алисы из произведений Льюиса Кэрролла.

Первым коммерчески успешным и популярным персонажем Диснея стал кролик Освальд, но его у Диснея отобрал нечистый на руку продюсер. Взамен он создал мышонка Микки Мауса, сделавшего своего создателя богатым и знаменитым на весь мир.

Фото: Getty Images

Микки Мауса Дисней изначально хотел называть Мортимером. От такого решения его отговорила жена, Лилиан, сказавшая, что имя Микки гораздо больше подходит мультяшному мышонку, чем тяжеловесное Мортимер. Но имя не пропало – оно досталось сопернику главного героя, претендующему на взаимность его любимой мышки Минни. Мауса с 1928 по 1947 год озвучивал сам Дисней, после чего его сменил актер Джимми Макдональд.

Дисней первым снял полнометражный мультипликационный фильм – им стала сказка "Белоснежка и семеро гномов". Сотрудники компании не поддержали Диснея – они были уверены, что в прокате проект провалится и даже – разумеется, втайне от своего босса – называли его "Глупостью Диснея". Однако они ошиблись: в день своего выхода на экраны "Белоснежка" собрала 8 миллионов долларов, что по тем временам было запредельной суммой. Кстати, похожая история произошла с фильмом студии Дисней, снятым через несколько десятилетий после смерти ее основателя – "Король Лев". Многие из тех, кто над ним работал, были уверены: фильм ждет провал. На сегодняшний день это самый кассовый рисованный фильм за всю историю мультипликации.

Уолт Дисней был убежденным антикоммунистом. Он стал одним из основателей антикоммунистического движения Motion Picture Alliance, в который входили представители творческой интеллигенции, выступающей за традиционные американские ценности и идеалы.

В Диснейленде, который находится в Новом Орлеане, есть знаменитый "Клуб 33", в котором – единственном среди всех парков Диснейленд, посетителям подают алкоголь. Стать его членом сложнее, чем попасть в закрытые джентльменские английские клубы – чтобы стать его членом, нужно ждать 14 лет. Идея создания такого заведения пришла в голову самому Диснею – он хотел, чтобы спонсоры его парка могли где-то перекусить, выпить и пообщаться. До реализации проекта знаменитый мультипликатор не дожил, поэтому не придумал для своего клуба названия. В него вошли главные спонсоры Диснейленда – "Кока-Кола", "Кодак", "Дженерал Моторс", "Банк оф Америка", всего же их было 33 – так и решено было именовать клуб.

Дисней – обладатель самого большого количества "Оскаров" за всю историю существования премии Американской киноакадемии – он выдвигался на его получение в 59 номинациях и получил 22 из них.

Любимый афоризм Уолта Диснея: "Тот, кто может мечтать, может и воплотить свои мечты в жизнь".

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