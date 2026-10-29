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ТСН в социальных сетях

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Категория
Звезды
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Пентхаус Леди Гаги: бывшие апартаменты на Манхэттене выставлены на продажу за 7 млн долларов

Просторные апартаменты площадью около 344 кв. метров — это четыре спальни, камин, панорамные окна и частная терраса на крыше. Кроме того, эта недвижимость связана с историей легендарной музыкальной студии Hit Factory, где записывались мировые звезды.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Леди Гага

Леди Гага / © Associated Press

У Леди Гаги всегда был особый талант превращать повседневность в зрелище и это касается не только её сценических образов. Бывшие нью-йоркские апартаменты певицы теперь ищут нового владельца, готового заплатить за них почти 7 миллионов долларов.

Как сообщает издание People, пентхаус расположен в Манхэттене. Это двухуровневая квартира с просторными жилыми зонами, уютным камином и террасой, с которой открывается вид на городской пейзаж. Впрочем, его привлекательность заключается не только в площади и престижном адресе. У дома есть музыкальное прошлое, а среди его бывших жильцов не только Леди Гага, но и баскетболист Кармело Энтони и комик Трейси Морган.

344 кв. метра роскоши

Согласно объявлению агентства Douglas Elliman, площадь апартаментов составляет около 344 м². В квартире есть четыре спальни и три полноценные ванные комнаты, а также дополнительная туалетная комната.

На первом этаже расположены две спальни, каждая с собственной ванной комнатой. Рядом — прихожая, кабинет и кухня, откуда удобно пройти в другие части квартиры.

Особое внимание привлекает просторная угловая гостиная, объединенная с обеденной зоной. Камин придает интерьеру уют, а большая люстра над обеденным столом становится ярким декоративным акцентом.

Второй этаж отведён под главную спальню. Большие окна и световой люк наполняют пространство естественным светом, а гардеробная вмещает удивительно много вещей. К спальне примыкает просторная ванная комната со светлой плиткой, ванной и длинной столешницей с умывальником.

Но самая эффектная деталь — выход на открытую террасу с видом на Мидтаун-Манхэттен. Собственная зона под открытым небом посреди одного из самых динамичных районов Нью-Йорка — привилегия, за которую покупатели элитной недвижимости готовы платить щедрые деньги.

Смотрите фотографии апартаментов на странице Robb Report.

Кто ещё жил в этих апартаментах

История этого дома придает ему звездный статус. По этому адресу также проживали бывший игрок команды «New York Knicks» Кармело Энтони и комик Трейси Морган.

Согласно данным реестров недвижимости, в последний раз пентхаус был продан в 2018 году за 6,1 миллиона долларов. Теперь его стоимость в новом объявлении составляет чуть менее 7 миллионов долларов.

Жильцы дома могут пользоваться тренажерным залом и помещениями для хранения вещей. Среди дополнительных преимуществ — консьерж у входа и менеджер, отвечающий за потребности жильцов.

Музыкальная история

У этой недвижимости есть ещё одна особенность, которая делает её интересной не только для поклонников знаменитостей. Дом расположен на месте, связанном с легендарной звукозаписывающей студией Hit Factory. На протяжении многих лет здесь работали музыканты, чьи имена вошли в историю поп-музыки и рока, в частности Мадонна, Майкл Джексон и The Rolling Stones.

Студия прекратила работу в марте 2005 года. Впоследствии здание переоборудовали под жилой дом на 27 квартир. Таким образом, будущий владелец получит не просто роскошные апартаменты в Манхэттене, но и адрес с музыкальным прошлым.

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