Перекинула через бедро и повалила на землю: как Жаклин Кеннеди защищалась от папарацци

Жаклин Кеннеди / © Getty Images

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Все началось в конце 60-х годов, когда Жаклин решила выйти замуж во второй раз. Она, чтобы обеспечить детей и себя, стала женой греческого миллионера Аристотеля Онассиса. Свадьба состоялась 20 октября 1968 года и после нее она взяла фамилию нового мужа став Жаклин Онассис. Таким образом Жаклин потеряла право на защиту Секретной службы, что является правом вдовы президента США. Также этот брак принес ей значительную негативную рекламу, в обществе ее очень критиковали, в частности из-за того, что она — католичка — вышла замуж во второй раз да еще и за мужчину, бывшая жена которого была еще жива, поскольку развод Католическая церковь не признает. Некоторые недоброжелатели осуждали Жаклин как «публичную грешницу» и она из-за такой антирекламы стала объектом внимания папарацци, которые следовали за ней повсюду и прозвали ее «Джеки О».

Одним из настырных фотографов, которые преследовали бывшую первую леди был работник Daily News — Мел Финкельштейн. В 1969 году, когда мужчина в очередной раз фотографировал Жаклин, она не выдержала и применила к нему силу. Инцидент произошел 5 октября, когда Джеки возвращалась с показа шведского фильма «Я любопытна — фильм в жёлтом». Фотографу рассказали, что бывшая первая леди находится в кинотеатре и ждал с другими папарацци, чтобы сфотографировать ее, говорится на Historic Pictures.

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Когда она вышла, они окружили ее и последовали за ней по тротуару. В это трудно поверить, но когда Финкельштейн подошел к Джеки слишком близко, она схватила его запястье и перекинула через бедро. Мел был ошеломлен тем, что у Джеки хватило сил физически напасть на него и повалить.

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© Getty Images

Затем она просто ушла, а он еще успел ее сфотографировать, лежа на земле, в осколках своей камеры.

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В тот день она была одета в короткую кожаную юбку и светлую водолазку. Также Жаклин дополнила образ колготками, туфлями на каблуках, сумкой и очками. Чтобы спрятать лицо от папарацци она также надела на голову платок от Hermès эта модель называлась «Astrologie».

Однако этот прием дзюдо не помог Жаклин и в дальнейшем фотографы преследовали ее и ее детей на протяжении многих лет. Один из фотографов по имени Рон Галелл преследовал ее везде, делая фотографии без разрешения и в конечном итоге она добилась запретительного судебного приказа против него, но этого его только еще больше прославило. В 2010 году вышел документальный фильм «Разбей его камеру» о жизни и карьере Галеллы.

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