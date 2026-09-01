Пэрис Хилтон откровенно рассказала о своём СДВГ и материнстве

Пэрис Хилтон / © Associated Press

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Уже более 20 лет Пэрис Хилтон остаётся в центре внимания как светская икона, предпринимательница, певица, мама и активистка. Однако только с годами она начала открыто говорить об особенности, которая сопровождает её всю жизнь, — синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ), об этом сообщило издание NewBeauty.

Диагноз Пэрис поставили уже в 20 лет. В детстве же она просто не понимала, почему ей так сложно сосредоточиться на учебе, запоминать информацию и оправдывать ожидания учителей. Теперь Хилтон хочет, чтобы другие дети и взрослые, особенно девочки, не воспринимали подобные трудности как доказательство того, что с ними «что-то не так».

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«Я думала, что со мной что-то не так»

Пэрис Хилтон / © Associated Press

По словам Пэрис, школьные годы были для неё непростым периодом. Она пыталась учиться, но ей было трудно сосредоточиться. Поскольку в то время о СДВГ у девочек говорили гораздо реже, у Хилтон не было объяснения своим трудностям.

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Вместо этого ей навешивали ярлыки вроде «ленивая», «равнодушная», «недостаточно старается», «не очень умная». Сегодня же она называет эти оценки несправедливыми.

«Люди не понимали, что у меня СДВГ и мой мозг просто так работает», — вспоминает она.

«Это мое преимущество»

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Диагноз стал для Хилтон настоящим облегчением. Наконец-то она получила объяснение тому, что происходило с ней всю жизнь, и поняла, что дело не в том, что она недостаточно старается.

Со временем Перис стала по-другому смотреть на СДВГ. Она связывает с ним свою креативность, предпринимательский характер, способность генерировать множество идей и одновременно работать над разными проектами.

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«Это дарит мне энергию, творческий и блестящий ум. И теперь я действительно горжусь тем, что у меня СДВГ», — говорит Хилтон.

Материнство, бизнес и жизнь

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Во взрослом возрасте проявления СДВГ у Перис изменились. Если в детстве главной проблемой была концентрация внимания в школе, то сегодня самый большой вызов — организовать огромное количество дел.

Материнство, бизнес, музыка, путешествия, съемки, общественная деятельность и постоянные изменения планов требуют от нее максимальной сосредоточенности. Один день может быть посвящён детям, следующий — концерту, поездке в Вашингтон или Нью-Йорк на Неделю моды.

Поэтому Хилтон буквально выстраивает вокруг себя систему, которая помогает держать всё под контролем. Она заранее планирует следующий день, готовит одежду детям, проверяет расписание, записывает важные дела и оставляет блокноты по всему дому, ведь новые идеи могут появиться в любой момент.

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Лечение

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Вместе с врачом Перис разработала план лечения, который, по её словам, значительно облегчил её повседневную жизнь. Она рассказала, что использует специальный препарат, который принимает вечером, а его действие начинается утром.

Именно утро раньше было для неё особенно сложным временем. Теперь Хилтон просыпается уже готовой к новому дню, может сосредоточиться и лучше управлять своим расписанием.

В то же время Перис подчеркивает важность не только лечения, но и системы поддержки и организации. Она работает с командой, которая помогает структурировать многочисленные задачи, а дома использует простые правила, например, записывать важное, иметь определённые места для ключей, телефона и документов и заранее готовить всё необходимое.

СДВГ и материнство

Пэрис Хилтон / © Associated Press

Перис не скрывает, что быть мамой с СДВГ бывает изнурительно. Однако именно благодаря поддержке и общению с другими родителями она поняла, что не одна. Хилтон активно ищет информацию в соцсетях, следит за сообществами людей с СДВГ, читает книги и обменивается практическими советами. По её словам, такие онлайн-сообщества помогают не только найти полезные лайфхаки, но и почувствовать себя принятой.

Отдельно она обращается к родителям, которые замечают трудности у своих детей, и советует разговаривать с ребенком, слушать его, общаться с учителями и обращаться к врачу, чтобы вместе найти оптимальный подход.

По её мнению, самое главное — дать ребёнку ощущение поддержки. Ведь традиционная школьная система не всегда учитывает особенности различных типов мышления.

История Пэрис Хилтон — не столько о диагнозе, сколько об изменении отношения к себе. То, что в детстве заставляло её чувствовать себя «не такой», во взрослом возрасте стало частью её силы, креативности и уникального образа мышления.

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