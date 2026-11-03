Персиковый, бронзовый или медный: визажистка Николь Кидман рассказала о лучшем оттенке теней для голубых глаз

Николь Кидман / © Associated Press

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Правильно подобранные тени способны сделать взгляд более выразительным даже без сложного макияжа. И здесь на помощь приходит теория цвета: оттенки, расположенные напротив естественного цвета глаз на цветовом круге, помогают эффектно его подчеркнуть, об этом говорится в материале издания WomanAndHome.

Для голубых глаз подойдут теплые оттенки — персиковый, бронзовый, медный и нежный ржавый. Именно такие цвета выбрала известная визажистка Гуччи Вестман для Николь Кидман. Результат — нежный, женственный макияж, в котором голубые глаза становятся главным акцентом, но общий вид остаётся естественным.

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Мягкие оттенки и подходящие текстуры

Николь Кидман / © Associated Press

Главная особенность этого макияжа — отсутствие резких линий и чрезмерной насыщенности. Теплые тени плавно переходят друг в друга и создают легкую глубину взгляда.

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Вестман также советует сочетать кремовые и сухие текстуры. Сначала нанесите тени, а затем аккуратно добавьте немного кремового средства сверху, чтобы вернуть коже свежесть и естественное сияние.

Этот лайфхак подходит для зрелой кожи век, которой часто не хватает увлажнения. Кремовые текстуры помогают избежать слишком сухого, плоского эффекта, а легкий слой сухого средства придает макияжу стойкость.

Коричневая подводка

Николь Кидман / © Associated Press

Еще одна деталь образа Николь — мягкая коричневая подводка вдоль нижней линии ресниц и тонкий акцент у верхнего контура глаз.

В отличие от насыщенного черного, коричневый оттенок не делает взгляд слишком строгим и не перегружает макияж. Ресницы выглядят более выразительно, а глаза — естественно подчеркнуты.

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Завершают образ легкий румянец, тушь с эффектом разделенных ресниц и помада нежного розово-нюдового оттенка.

Вдохновение — женственность 70-х

Гуччи Вестман описывает свою идею как нежный образ в духе 70-х, вдохновленный непринужденной женственностью Джейн Биркин. Здесь нет чрезмерного контурирования, графических стрелок или тяжёлых текстур. Зато есть естественное сияние, нежный румянец, мягко подчёркнутые глаза и лёгкие веснушки, придающие лицу юность.

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