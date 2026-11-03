ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Звезды
Количество просмотров
57
Время на прочтение
2 мин

Персиковый, бронзовый или медный: визажистка Николь Кидман рассказала о лучшем оттенке теней для голубых глаз

Звездный визажист, создававшая образ Николь Кидман для Met Gala, рассказала о хитрости, которая не только подчеркивает цвет глаз, но и придает лицу молодой, отдохнувший вид.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Николь Кидман

Николь Кидман / © Associated Press

Правильно подобранные тени способны сделать взгляд более выразительным даже без сложного макияжа. И здесь на помощь приходит теория цвета: оттенки, расположенные напротив естественного цвета глаз на цветовом круге, помогают эффектно его подчеркнуть, об этом говорится в материале издания WomanAndHome.

Для голубых глаз подойдут теплые оттенки — персиковый, бронзовый, медный и нежный ржавый. Именно такие цвета выбрала известная визажистка Гуччи Вестман для Николь Кидман. Результат — нежный, женственный макияж, в котором голубые глаза становятся главным акцентом, но общий вид остаётся естественным.

Мягкие оттенки и подходящие текстуры

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Главная особенность этого макияжа — отсутствие резких линий и чрезмерной насыщенности. Теплые тени плавно переходят друг в друга и создают легкую глубину взгляда.

Вестман также советует сочетать кремовые и сухие текстуры. Сначала нанесите тени, а затем аккуратно добавьте немного кремового средства сверху, чтобы вернуть коже свежесть и естественное сияние.

Этот лайфхак подходит для зрелой кожи век, которой часто не хватает увлажнения. Кремовые текстуры помогают избежать слишком сухого, плоского эффекта, а легкий слой сухого средства придает макияжу стойкость.

Коричневая подводка

Николь Кидман / © Associated Press

Николь Кидман / © Associated Press

Еще одна деталь образа Николь — мягкая коричневая подводка вдоль нижней линии ресниц и тонкий акцент у верхнего контура глаз.

В отличие от насыщенного черного, коричневый оттенок не делает взгляд слишком строгим и не перегружает макияж. Ресницы выглядят более выразительно, а глаза — естественно подчеркнуты.

Завершают образ легкий румянец, тушь с эффектом разделенных ресниц и помада нежного розово-нюдового оттенка.

Вдохновение — женственность 70-х

Гуччи Вестман описывает свою идею как нежный образ в духе 70-х, вдохновленный непринужденной женственностью Джейн Биркин. Здесь нет чрезмерного контурирования, графических стрелок или тяжёлых текстур. Зато есть естественное сияние, нежный румянец, мягко подчёркнутые глаза и лёгкие веснушки, придающие лицу юность.

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie