Первая любовь принца Филиппа: в кого был влюблен супруг королевы Елизаветы II

Сегодня принц Филипп и королева Елизавета II могли бы отпраздновать 75-летие в браке. Но мало кто знает, что первой любовью греческого принца была отнюдь не британская принцесса.

Детство принца Филиппа

Филипп родился 10 июня 1921 года, он был младшим ребенком принца Андрея (сына короля Греции Георга I) и его супруги Алисы и единственным сыном в семье. С рождения носил титул принца Греческого и Датского. Филипп является правнуком датского короля Кристиана IX и английской королевы Виктории, а также российского императора Николая I.

Его дед, король Греции Георг I, был убит в 1913 году, дядя свергнут с престола, а отец впал в депрессию после потери всех регалий и вместе с семьей вынужден был бежать из Греции в Париж. Спустя какое-то время родители Филиппа развелись. Отец перебрался в Монте-Карло, где вел весьма праздный образ жизни, а мама осталась в Париже. Из-за трудных жизненных перипетий женщина потеряла рассудок и проходила лечение в психиатрической клинике. Тогда отец решил отправить сына в Лондон к родственникам. Эта поездка и повлияла на всю дальнейшую судьбу принца.

Первая любовь

Кобина Райт / Фото: Getty Images

С юных лет принц Филипп славился своей любовь к женщинам (впрочем, как и его отец). Он был высоким, статным, весьма привлекательным юношей и имел успех у противоположного пола. О его любовных историях в юношеские годы упоминается мало. Лишь единожды британский таблоид The Daily Telegraph опубликовал отрывок из книги публициста Филиппа Ида "Молодой принц Филипп: его бурная жизнь". В нем говорилось, что отец Филиппа был обеспокоен тем, что его сын много времени проводит с девушками.

Летом 1938 года, когда 17-летний Филипп гостил у своей тети Аспазии в Венеции, его отец просил, чтобы она держала его как можно дальше от девушек перед вступительными экзаменами в Королевский военно-морской колледж Дартмута. Но именно в Венеции у принца Филиппа случилась настоящая первая любовь.

Кобина Райт / Фото: Getty Images

Также читайте История любви: королева Елизавета II и принц Филипп

Филипп часто присутствовал на вечерах, куда приглашались члены высшего общества. Во время одного из таких вечеров он познакомился с начинающей американской актрисой Кобиной Райт. Юная и привлекательная внешне Кобина запала в сердце Филиппу. Юная дива старалась не давать волю чувствам, так как готовилась к карьере в Голливуде и уже имела подписанный контракт со студией 20th Century Fox и несколькими модельными агентствами. Девушка тоже была увлечена Филиппом, но не хотела отказываться от карьеры ради любви и, главное, не хотела, чтобы мужчину для нее выбирала ее мать (а именно она подтолкнула дочь в объятия принца в одном из венецианских баров).

Кобина Райт / Фото: Getty Images

Филипп же был настроен решительно, особенно после того, как вместе с Кобиной провел несколько романтических недель в Лондоне. Когда девушка уезжала в Америку, принц плакал, целуя возлюбленную на прощание. И еще долго писал ей любовные письма, в которых говорил, что хочет на ней жениться. Вскоре после переезда девушка вышла замуж за другого – капрала Палмера Бодета, выходца из богатой семьи в Детройте.

Свадьба Кобины Райт / Фото: Getty Images

Она бросила шоу-бизнес ради семьи. А когда через тридцать лет брака ее муж скончался и оставил ее без денег (все свое наследство он передал родителям), Кобина увлеклась алкоголем и ее жизнь пошла под откос. Благодаря сильной воле Кобина Райт нашла в себе силы справиться с зависимостью и последующие годы своей жизни посвятила благотворительности и волонтерской работе, помогая другим людям справляться с подобными проблемами. Она умерла в 2011 году в возрасте 90 лет. В одном из своих интервью Кобина говорила, что в ее жизни было всего трое главных мужчин, среди них был и принц Филипп. Она хранила его фотографию и, возможно, его письма до конца своих дней.

Вторая любовь Филиппа

В британскую принцессу Елизавету – старшую дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон, Филипп влюбился не сразу. Они познакомились, когда принцессе было 13 лет, и о романтических отношениях Елизавета тогда еще даже не помышляла. Первая их встреча состоялась на свадьбе греческой принцессы Марины в Вестминстерском аббатстве. А вторая – на коронации отца Елизаветы II, спустя три года после первой встречи.

Принц Филипп и принцесса Елизавета / Фото: Associated Press

Принцу Филиппу Елизавета и ее младшая сестра Маргарет приходились четвероюродными сестрами. Возможно, принц и вовсе не помышлял о том, что между ними могут быть какие-то отношения, но подросшая Елизавета влюбилась в юного красавца. Филипп отвечал ее симпатии, они часто встречались на разных мероприятиях, потом начали вести переписку. С тех пор думать о других парнях принцесса больше не могла. Ее родители понимали, что намерения дочери серьезны, но не одобряли кандидатуру Филиппа на роль ее будущего мужа. Даже искали своей дочери, будущей королеве, кандидатуру куда более выгодную и благополучную. Но у юной принцессы был весьма упрямый характер, она твердо дала понять родителям, что ни за кого другого замуж не пойдет, и даже тот факт, что они с Филиппом были очень дальними родственниками, не мог помешать их браку.

Принц Филипп и королева Елизавета II с детьми / Фото: Associated Press

История умалчивает, как именно принц Филипп сделал своей будущей жене и королеве Великобритании предложение. Поговаривали, что Елизавета сама попросила его взять ее в жены. Но 10 июля 1947 году 26-летний Филипп и 21-летняя Елизавета объявили о своей помолвке.

Их бракосочетание состоялось 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. На свадьбу со стороны принца была приглашена только его мать, принцесса Алиса (прямо как на свадьбе Меган Маркл и принца Гарри, когда со стороны невесты среди гостей тоже была только ее мама). Перед свадьбой будущий принц Филипп, герцог Эдинбургский, принял англиканство, отказался от титулов принца Греческого и принца Датского, а также принял британское подданство. В браке у пары родилось четверо детей: принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

Принц Филипп и королева Елизавета II / Фото: Getty Images

В ноябре 2020 года принц Филипп и королева Елизавета II отпраздновали 73-ю годовщину со дня своей свадьбы. Сложно представить, сколько жизненных перипетий пришлось преодолеть этой паре, но благодаря мудрости королевы (ведь говорят, что и в браке принц Филипп тоже поглядывал на других женщин), их союз оказался весьма крепким.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский (25 фото)

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

Новости мира: каким Великобритания запомнила принца Филиппа