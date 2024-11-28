Первый брак королевы Камиллы: почему невеста осталась без помолвочного кольца

Королева Камилла известна широкой публике прежде всего благодаря своему браку с королем Великобритании Чарльзом III. Но до того, как вступить в этот брак в 2005 году, Камилла уже была однажды замужем. О первом браке Ее Величества рассказываем сегодня.

Знакомство с первым мужем Эндрю Паркер-Боулзом

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулза / Фото: Getty Images

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз познакомились в 60-х годах. Они встречались, периодически расходились и снова сходились, словом, жили не обремененные никакими обязательствами. И, кто знает, сколько бы еще так продолжалось, если бы в ситуацию не вмешались отец Камиллы и отец Эндрю. В тот период жизни Камилла уже была знакома с принцем Уэльским Чарльзом и между ними были отношения, но королева Елизавета II узнала, что ее старший сын и наследник престола состоит в отношениях с женщиной, брак с которой был невозможен, и отправила сына служить на флот. Спустя некоторое время Камилла прислала Чарльзу письмо, сообщив, что выходит замуж.

Помолвка с Эндрю и отсутствие кольца

Так как Камилла возобновила отношения с Эндрю Паркер-Боулзом стал вопрос о помолвке и это беспокоило ее отца – майора Брюса Шанда и отца Эндрю – Дерека Паркер-Боулза. Они оба давили на Эндрю, буквально настаивая на том, чтобы он сделал предложение Камилле. И, в конечном итоге, так и не дождавшись от парня решительных действий Дерек и Брюс сами опубликовали в The Times объявление о помолвке своих детей, пишет brides.com.

Камилла Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Таким образом не известно, подарил ли Эндрю своей будущей жене на помолвку кольцо, ведь и помолвки у них как таковой не было. В то же время у Камиллы на пальце в день свадьбы было замечено только ее обручальное золотое кольцо.

Кольцо Камиллы / Фото: Getty Images

Ах, эта свадьба

4 июля 1943 года Эндрю и Камилла поженились на римско-католической церемонии в Гвардейской часовне Веллингтонских казарм в Лондоне. 25-летняя невеста шла к алтарю в белом платье с длинными рукавами и оборчатым подолом, которое было разработано британским Домом моды Bellville Sassoon, а на ее голове была белая фата и тиара Cubitt-Shand, принадлежавшая матери Камиллы – Розалинд Шанд. Спустя много лет дочь Камиллы и Эндрю – Лора – выходила замуж в этой же тиаре.

33-летний Эндрю был одет во фрак. Камилла была очень влюблена и счастлива, а ее родители больше всех хотели, чтобы Эндрю взял в жены их дочь.

Камилла Шанд со своим отцом Брюсом / Фото: Getty Images

Эту свадьбу окрестили в прессе "свадьбой года". На торжестве присутствовало 800 гостей, среди которых были принцесса Анна (у которой была интрижка с Эндрю Паркер-Боулзом), королева Елизавета II, королева-мать, и сестра королевы принцесса Маргарет.

Брак длиной в 22 года, двое детей и развод

Свадьба Камиллы Шанд и Эндрю Паркер-Боулз / Фото: Getty Images

Брак Камиллы и Эндрю длился 22 года с 1973 по 1995 год. Семья жила с двумя детьми – сыном Томом и дочерью Лорой в Middlewick House, доме в георгианском стиле, внесенном в список памятников архитектуры II степени в Уилтшире. За несколько лет до развода пара разъехалась и не жила вместе, а официально они оформили развод в 1995 году.

Камилла со своими детьми Томом и Лором / Фото: Getty Images

Тогда Камилла купила частный загородный дом Ray Mill House в Уилтшире, в 15 минутах езды от Хайгроув-хаус, дома принца Уэльского Чарльза. Часто в своей загородной резиденции королева любит бывать и сегодня. Иногда со своим вторым мужем королем Чарльзом Камилла любит проводить время раздельно.

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