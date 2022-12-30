Перья и пышная юбка: история свадебного образа Кэрри Брэдшоу из "Секса в большом городе"

В 2008 году на большие экраны вышел первый полнометражный фильм "Секс в большом городе", ставший продолжением культового сериала с Сарой Джессикой Паркер в главной роли. В картине мы увидели все ту же обожаемую нью-йоркскую модницу-журналистку Кэрри Брэдшоу, ее подруг и Мистера Бига, в которого она была так влюблена.

Главной темой фильма стала свадьба пары, но, как мы знаем, она была провальной, и герой-любовник так на нее и не явился, оставив наряженную невесту. Но сегодня мы бы хотели вспомнить свадебный наряд, который так тщательно подбирала Кэрри Брэдшоу, ведь этот образ стал одним из культовых нарядов киногероинь.

"Платье настолько необычное, что могло вызвать слезы на свадьбе даже у самой неверующей из женщин", - сказала Кэрри про этот наряд в фильме.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Создал платье-облако британский дизайнер и основательница стиля панк в моде Вивьен Вествуд. Впервые наряд был представлен в коллекции дизайнера осень-зима 2007-2008 во время Недели моды в Париже. Затем его немного доделали для персонажа Сары Джессики Паркер в фильме.

Коллекция осень/зима 2007-2008 / Фото: Getty Images

Наряд был очень неординарным и действительно оригинальным: скульптурный корсет, подчеркивающий тонкую талию актрисы, многослойная "зефирная" юбка, от которой захватывало дух, открытое декольте с аппликацией со стразами. Платье было выполнено из материала двух разных цветов: верх корсета был сделан из шелкового атласа слоновой кости с золотой подкладкой, а юбка - из шелковой тафты белого цвета.

Изюминкой свадебного наряда Кэрри стало бирюзово-синее украшение в волосах, прикрепленное возле белоснежной фаты. Но мало кто знает, что это не просто перья, а самая настоящая и довольно редкая птица. Использовала она его, видимо, как "что-то синее" - это западная традиция, символизирующая верность, но пусть и эта вещь в образе и не принесла ей удачи в тот день, но все же поклонникам франшизы запомнилась навсегда.

Сара Джессика Паркер в роли Кэрри Брэдшоу / Фото: Getty Images

Украшение стало отсылкой к викторианской эпохе, когда было модным украшать волосы и шляпы чучелами мелких и ярких райских птиц, а также насекомых. Но есть и еще один секрет, который эта шляпка скрывала, - она стала "первой ласточкой" новой коллекции Александра Маккуина, которую он создал вместе с британским шляпником Филиппом Трейси.

В коллекции дизайнеры использовали перья и пугала. Публика восприняла коллекцию негативно, а защитники природы просто ее освистали. Это были полное фиаско для обоих.

Как видим, модную революцию ни Маккуину, ни Трейси совершить не удалось, так же как и вернуть моду 19-го века.

Модель на показе Alexander McQueen весна-лето 2008 / Фото: Getty Images

Модель на показе Alexander McQueen весна-лето 2008 / Фото: Getty Images

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