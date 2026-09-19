Певице Анастейше 57 лет, и лучший период её жизни только начинается

Анастейша / © Associated Press

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В 57 лет певица Анастейша не собирается сбавлять обороты. Поп-звезда готовится к британскому туру, а в ноябре выпустит новый альбом «Symphonic Revolution». В подкасте HELLO! певица откровенно рассказала о менопаузе, здоровье, карьере, стиле и женщинах, которые вдохновляют её оставаться собой.

«Я думала, что у меня ранняя деменция»

Анастейша / © Associated Press

Менопауза началась у Анастеши примерно в 50 лет. Сначала она не особо беспокоилась о приливах, но со временем появились симптомы, которые заставили её серьёзно обеспокоиться, а именно: туман в голове, перебои в работе сердца и проблемы с плечом.

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«Я думала, что у меня ранняя деменция, опухоль мозга, сломанное плечо. У меня было всё», — призналась певица.

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Теперь Анастейша выступает за то, чтобы женщины больше говорили о перименопаузе и изменениях, происходящих с организмом в этот период. По её мнению, не стоит молча терпеть симптомы, важно обращаться за помощью, интересоваться доступными вариантами поддержки и восстанавливать свои силы.

Урок от Долли Партон

Анастейша / © Associated Press

Одной из самых важных встреч в жизни Анастейши стала встреча с Долли Партон в 2003 году. Тогда певица впервые выступила на телевидении после того, как ей в 34 года поставили диагноз «рак молочной железы».

Анастейшу поразили не только жизнерадостность Долли, но и её отношение к собственной карьере и правам на своё творчество. В частности, она вспоминает историю о том, как Партон отказалась передать Элвису Пресли права на песню «I Will Always Love You». Поэтому теперь для неё взрослая позиция женщины — это«Быть как Долли».

От принцессы Дианы до эстетики 90-х

Анастейша / © Associated Press

В беседе певица также вспомнила выступление на концерте «Concert for Diana» в 2007 году, куда её пригласили принцы Уильям и Гарри. Для Анастейши принцесса Диана до сих пор остаётся примером женщины, чьё влияние не исчезает с годами.

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А вот в моде она вообще не планирует взрослеть. Кожаные брюки, эстетика 90-х и начала 2000-х снова стали её фирменными образами, и на этот раз молодое поколение тоже их оценило. «Я до сих пор ношу кожу и остаюсь верна эстетике 90-х, так что получается, теперь я снова в моде», — шутит Анастейша.

История Анастейши — о том, что «второй акт» жизни вовсе не обязательно должен быть тише первого. В 57 лет она без стеснения говорит о здоровье, защищает свои границы, возвращается к любимой эстетике и продолжает создавать музыку. И именно эта свобода — не соответствовать чужим представлениям о возрасте — становится её главным стилем жизни.

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