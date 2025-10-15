Плагиат, харассмент и нездоровая худоба: громкие скандалы вокруг бренда Victoria’s Secret

Адриана Лима и Кэндис Свейнпол во время показа мод Victoria’s Secret, 2013 / © Associated Press

Американский бельевой бренд Victoria’s Secret, вероятно, один из самых известных в своем сегменте, в частности из-за гламурных и роскошных шоу, которые он на протяжении многих лет проводил, а также моделям-«ангелам», которые блистали полуобнаженными на подиуме с крыльями. Но помимо гламура и блеска, Victoria’s Secret был замешан во многих скандалах, а также неоднократно подвергался критике со стороны активистов и многих женщин, которые устали смотреть на моделей с идеальными телами.

Поскольку бренд опять возвращает показ с дефиле, ангелами и декорациями, предлагаем вспомнить несколько громких скандалов, которые уничтожили репутацию одной из самых компаний по производству женского нижнего белья.

Бехати Принслу / © Associated Press

Слишком худые модели

Любой, кто хоть раз видел девушек, которые принимали участие в показах бренда или рекламировали его продукцию, знал, что все модели — идеальны: высокие, стройные, худые. Однако большинство клиенток бренда Victoria’s Secret — обычные женщины и соответственно видеть в белье, которое они покупают, хотели именно таких как они. Таким образом критика компании росла с каждым годом, поскольку люди хотели разнообразия и равенства и хотели видеть «реальных женщин».

Также в 2014 году бренд запустил кампанию по продвижению своей линии бюстгальтеров Body под названием «Идеальное тело», которая вызвала серьезные споры из-за поддержки лишь ограниченного и нездорового типа телосложения.

Лили Олдридж / © Associated Press

Шоу стали называть одинаковым, аудитория уменьшилась, многие отказывались покупать вещи из-за странного маркетинга и позиции бренда. По мнению многих, продвижение «идеальных» тел вызывало у многих женщин недовольство своим телом, влияло на психику и самооценку.

Модель Тэсс Холлидей публично заявила женщины plus size также хотят носить белье, быть сексуальными и бренд недорабатывает с размерным рядом.

Критика внешности моделей

Но пока мир критиковал бренд за отсутствие разнообразия фигур, модели, которые на него работали, страдали не меньше. Девушки должны были соответствовать установленным маркой стандартам — быть худыми и подкачанными. Многие месяцами сидели на диетах и регулярно занимались в зале, чтобы быть в форме и пройти кастинг, ведь участвовать в шоу ежегодно без кастинга могли только «ангелы» то есть те модели, которые заключили специальный контракт с маркой, а вот все остальные должны были проходить отбор.

Но тем не менее «ангелы» тоже трудились над собой.

«Не то чтобы вернуться в форму после беременности было легко: после рождения Ани у меня было всего три месяца, чтобы сбросить вес [перед шоу Victoria’s Secret 2008 года], и я пользовалась услугами службы доставки еды по 1200 калорий в день, которую я просто ненавидела. Я бы так больше не смогла», — рассказала Алессандра Амбросио.

Алессандра Амбросио, 2008 год / © Associated Press

Бывшая модель бренда Бриджит Малкольм стала одним из наибольших критиков компании. В частности она рассказывала, что Эд Разек — бывший директор по маркетингу, отказал ей в участии в шоу Victoria’s Secret в 2017 году потому что она недостаточно хорошо выглядела, поскольку стала носить бра на размер больше.

Также в компании попросили похудеть модель Эрин Хизертон, ведь она была недостаточно стройной, чтобы выйти на подиум. По ее словам, во время подготовки к шоу 2013 года давление повергло ее «в настоящую депрессию, потому что я так усердно работала и чувствовала, что мое тело мне сопротивляется», и добавила: «И я дошла до того, что однажды вечером я вернулась домой с тренировки, помню, как смотрела на свою еду и думала, что, может быть, мне просто не стоит есть».

Именно из-за критики в обществе относительно худобы девушек, бренд начал показывать закулисье, где многие участницы показа едят. Это была постановочная попытка опровергнуть все обвинения.

Модель ест за кулисами показа Victoria’s Secret в Нью-Йорке в среду, 10 ноября 2010 года / © Associated Press

Культурная апроприация

В 2017 году один из сегментов шоу назывался «Приключения кочевников» и включал в себя ряд нарядов в стиле племен и индейцев. Один из ансамблей, в частности, вызвал волну критики в социальных сетях. Австрийская модель Надин Леопольд вышла на подиум в головном уборе из перьев, который ничем не отличался от традиционного военного головного убора, считающегося у многих индейских племен символом уважения и храбрости.

Надин Леопольд / © Getty Images

Причем случилось это уже после того, как 2012 году модели Карли Клосс пришлось извиняться за то, что она вышла на подиум в полном индейском головном уборе. Этот образ даже вырезали из трансляции.

Карли Клосс / © Getty Images

В 2016 году ряд нарядов моделей подверглись критике за кражу из азиатской культуры, а для показа бренда 2010 года некоторые темнокожие модели были одеты в анималистичные принты, с племенными татуировками, а одна из них даже носила кольцо на шею и соответствующие браслеты.

Эмануэла Де Паула / © Getty Images

Отсутствие разнообразия

Помимо отсутствия разных женских фигур на подиуме, многие также возмущались, что в показы не приглашают трансгендерных моделей. Ответ директора по маркетингу и исполнительного вице-президента по связям с общественностью Victoria’s Secret Эдварда Разека всех шокировала.

«Вопрос такой: почему бы вашему шоу не сделать это? Разве в нём не должно быть транссексуалов? Нет. Нет, я не думаю, что нам стоит. Ну почему бы и нет? Потому что шоу — это фантазия. Это 42-минутный развлекательный спецвыпуск. Вот что это такое», — сказал он.

Заявление Разека вызвало шквал критики в социальных сетях, где потребители и критики восприняли его позицию как пренебрежительное отношение к целым группам потенциальных потребителей. Эти комментарии затмили само шоу, которое вскоре состоялось.

После перезапуска компания сменила свою позицию и пригласила Алекс Консани и Валентину Сампайо.

Валентина Сампайо / © Associated Press

Харасмент в компании

В феврале 2020 года более 100 моделей подписали открытое письмо к генеральному директору Victoria’s Secret Джону Мехасу, призывая компанию принять конкретные меры по изменению культуры сексизма, травли и притязаний. Письмо было инициировано Model Alliance — неприбыльной организацией, поддерживающей работников индустрии моды.

Этот шаг привел к на расследовании The New York Times, выявившим «культуру сексизма, травли и притязаний» внутри компании. В частности, бывший исполнительный директор Эдвард Разек был обвинен в сексуальных притязаниях и создании токсичной рабочей среды. Модели отметили, что после предыдущих обращений компания не приняла конкретные меры, а лишь заявила о намерении «продолжать слушать»

В своем письме модели призвали Victoria’s Secret присоединиться к программе RESPECT, разработанной Model Alliance. Эта программа предусматривает подписание юридически обязательных соглашений, обязывающих агентства, бренды и другие участники индустрии соблюдать кодекс поведения, обеспечивающий безопасность и защиту от притязаний на рабочем месте.

Связи с Джеффри Эпштейном

Не обошла бренд и история с Джеффри Эпштейном. Лес Векснер, который приобрел Victoria’s Secret в 1982 году, как часть своей розничной империи имел прямые связи с Эпштейном, американским сексуальным преступником и педофилом, с которым он познакомился где-то около 1986 года.

Векснер предоставил Эпштейну деньги, таунхаус в Верхнем Ист-Сайде, и Boeing 727, принадлежащий компании L Brands.

Плагиат

Kiini — нью-йоркский бренд купальников с отделкой крючком. Основательница бренда Ипек Иргит. Летом 2015 года Victoria’s Secret выпустила похожий на Kiini купальник. Поклонники Kiini, заявили, что Victoria’s Secret скопировали дизайн. Иргит тут же подала заявление о нарушении авторских прав, заявив, что Victoria’s Secret скопировала дизайн.

Купальник Kiini / фото: fashionnetwork

Версия Victoria’s Secret называлась The Crochet-Trim Teeny Triangle Top. Купальник был удален с сайта Victoria’s Secret. Спустя два года Victoria’s Secret и бренд купальников Kiini урегулировали спор о нарушении авторских прав. Условия соглашения не разглашались, но сумма ущерба, предусмотренного в иске, составляла до 150 000 долларов.

Купальник Victoria’s Secret / фото: fashionnetwork

Смена концепции, которую откатили назад

Для многих стало сюрпризом заявление компании летом 2021 года, когда они полностью решили сменить руководство и концепцию бренда: «ангелов» распустили, на работу взяли девушек, которые прославились не красотой, а своими поступками и достижениями. Так в Victoria’s Secret появились футболистка Меган Рапино, представительница лыжного фристайла Эйлин Гу, модель Палома Эсслер, актриса и «Мисс мира» Приянка Чопра-Джонас, трансгендерная модель Валентина Сампайо, модель и беженка из Южного Судана Адут Акеч, а также журналист и фотограф Аманда де Кадене. Также на работу по продвижению взяли модель Хейли Бибер.

Новых сотрудниц назвали послами бренда, а этот проэкт — VS Collective. Однако в 2024 году шоу вернули, а вышеназваные женщины больше не появлялись ни в рекламных кампаниях, ни в других проектах. Активно работает с брендом только модель Валентина Сампайо.