Пластика Дженнифер Энистон: что меняла во внешности популярная актриса

В этом году Дженнифер Энистон исполнилось 53 года. Но выглядит она намного младше заявленного в паспорте возраста.

Возможно, у Джен хорошая генетика, а еще она богатая и успешная, а значит, имеет возможность посещать лучшие салоны красоты и косметологические кабинеты.

Впрочем, не все на лице Энистон от природы. Со стопроцентной вероятностью можно сказать, что актриса делала себе ринопластику. Это произошло на заре ее карьеры, когда Дженнифер начала сниматься в культовом сериале "Друзья".

Дженнифер Энистон в 20 лет / Фото: Getty Images

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Но даже после этого ее нос выглядит очень естественно. Уже стал только его кончик, и то совсем чуть-чуть. Хирургу надо отдать должное, процедура была сделана ювелирно. Говорят, некоторые девушки даже приходят к хирургам с фотографией носа Энистон, хотят себе такой же.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Безусловно, звезда много времени уделяет уходовым процедурам для кожи лица и тела. Кабинет косметолога Джен посещает регулярно, скорее всего, ей делают лифтинг-массажи, а также курсами ультразвуковую и лазерную терапию для того, чтобы поддерживать кожу в тонусе.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Грудь у Дженнифер натуральная. Так как звезда не рожала детей, то никакие подтяжки ей не понадобились.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Некоторые эксперты утверждают, что Дженнифер делала небольшое инъекционное увеличение губ и подтяжку лица. Однако сложно подтвердить или опровергнуть эту информацию.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Также читайте Пластика Виктории Бекхэм: как менялась внешность иконы моды

Отдельной похвалы заслуживает фигура актрисы. К сожалению, Дженнифер не рассказывает подробно, чем именно занимается, точно известно, что актриса любит йогу. С хорошей генетикой, здоровым образом жизни и занятиями йогой вполне можно выглядеть так, как выглядит знаменитость в свои 53.

Дженнифер Энистон / Фото: Associated Press

Читайте также: