Пластика Виктории Бекхэм: как менялась внешность иконы моды

За годы своей публичности какой только ни была Виктория. Публика видели ее и блондинкой, и брюнеткой, и с разными стрижками, и даже с разным весом. Карьеру Виктория Адамс начала в женской поп-группе Spice Girls, все участницы коллектива были на вершине успеха в конце 90-х.

Виктория Бекхэм в группе Spice Girls / Фото: Associated Press

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После ухода их группы внешность Виктории начала меняться. Викки заметно похудела и кое-что подкорректировала в своем теле. И первое, что сделала Бекхэм после того, как похудела, – вставила себе силиконовые импланты в грудь и сделала ринопластику.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Associated Press

Ее широкий от природы нос придавал лицу простоты, а некой грубоватости, а хотелось изящества и аристократичности. Поэтому нос Виктория Бекхэм корректировала несколько раз, пока не получила идеальный результат.

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Associated Press

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Associated Press

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Пластика груди имела место быть тоже, причем делали ее неоднократно. Первый раз она увеличила грудь в начале 2000-х, но с размером тогда прогадали. Импланты оказались слишком большими и непропорционально смотрелись с фигурой звезды. Позже Виктория уменьшила размер и получила уже хороший результат, с которым ходила до рождения третьего ребенка – сына Круза. После беременности дизайнер решила вынуть импланты и вернуть свою натуральную грудь.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Разные пластические хирурги говорят, что Виктория Бекхэм удаляла комки Биша, из-за чего пропала припухлость на лице и исчезли ямочки с щек. Также что-то явно делали с ее подбородком, его форма стала немного другой.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Губы Виктория Бекхэм тоже увеличивала, делала это неоднократно. Но, надо отдать ей должное, их форма всегда оставалась в пределах разумного.

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Виктория Бекхэм / Фото: Associated Press

Сегодня Виктория Бекхэм очень довольна собой. Она следит за питанием, занимается спортом, посещает косметолога и делает все возможные косметологические процедуры, чтобы как можно дольше оставаться молодой. С пластической хирургией звезда, кажется, завязала.

Виктория Бекхэм с семьей / Фото: Instagram Дэвида Бекхэма

Виктория и Дэвид Бекхэмы / Фото: Associated Press

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