Платье будущей королевы: детали свадебного наряда принцессы Кейт Уэльской

29 апреля принц и принцесса Уэльские празднуют тринадцатую годовщину со дня своей свадьбы, состоявшейся в 2011 году в Вестминстерском аббатстве. Невеста Кейт Миддлтон выглядела в этот день просто великолепно, а мы решили вспомнить, каким был ее свадебный наряд.

Выбор дизайнера свадебного наряда

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Свадебное платье, которое надела Кейт в день своей долгожданной свадьбы с принцем Уильямом, было разработано английским дизайнером Сарой Бертон, на тот момент креативным директором Модного дома Alexander McQueen.

"Мисс Миддлтон выбрала британский бренд Alexander McQueen за красоту его мастерства, уважение к традиционному мастерству и техническому пошиву одежды", - говорилось в заявлении Букингемского дворца.

Имя дизайнера держалось в тайне

Сара Бертон / Фото: Associated Press

Информация о дизайнере держалась в строгом секрете. Сара Бертон рассказала Vogue, что даже не рассказала своим родителям о том, что шьет наряд для будущей принцессы до вечера накануне свадьбы из-за соглашения о конфиденциальности, которое она подписала с Букингемским дворцом.

"Поскольку моя основная команда знала, для меня было нормально исчезнуть, затем вернуться, а затем снова исчезнуть. Но я помню, как другие люди спрашивали меня: "Ты придешь в пятницу?" И я говорила: "О да, увидимся утром". Я планировала встречи, прекрасно зная, что меня там не будет", — говорила о работе над платьем дизайнер.

Официально имя дизайнера стало известно, когда невеста вышла из машины и направилась в Вестминстерское аббатство.

Стоимость платья

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Британский таблоид News of the World сообщил, что свадебное платье будущей принцессы Уэльской стоило 250 000 фунтов стерлингов (более 315 тысяч долларов), а заплатили за него родители невесты – Кэрол и Майк Миддлтон.

Сара Бертон о работе с Кейт

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

"Это был опыт всей жизни — работать с Кэтрин Миддлтон над созданием ее свадебного платья, и я наслаждался каждым моментом этого процесса", — сказала Бертон в заявлении в день королевской свадьбы. "Для меня была такая невероятная честь и я так горжусь тем, что мы и команда Alexander McQueen создали. Я очень рада, что это платье представляет собой лучшее из британского мастерства".

Детали платья

Наряд состоял из атласного лифа цвета слоновой кости, включающего цветочные мотивы, вырезанные из машинного кружева, которые затем были аппликированы на шелковую сетку из тюля, работниками Королевской школы рукоделия. На спине было 58 пуговиц из газара и органзы, которые застегиваются с помощью петель-рулетов. Юбка, отделка нижней юбки и свадебный шлейф (размером 270 см) также были украшены кружевными аппликациями аналогичным образом.

Кейт с отцом Майклом Миддлтоном / Фото: Associated Press

Основная часть платья была изготовлена ​​из атласа цвета слоновой кости и белого цвета с использованием британских тканей, специально приобретенных Сарой Бертон. Длинная пышная юбка, напоминала раскрывающийся цветок, с мягкими складками, которые разворачивались до пола и заканчивалась коротким шлейфом длиной чуть менее трех метров.

Внутрь платья дизайнер вшила синюю ленту, согласно британской свадебной традиции.

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

На фате Кейт, сшитой из мягкого шелкового тюля цвета слоновой кости, были вышиты цветы розы, чертополоха, нарцисса и трилистника, символизирующие каждую из стран - Англию, Шотландию, Уэльс и Северную Ирландию - входящих в состав Соединенного Королевства.

Свадебное платье Кейт Миддлтон на выставке в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Тонкости работы над платьем

По данным BBC, были приняты крайние меры для того, чтобы с кружевом платья ничего не случилось, поскольку его создавала команда вышивальщиц в возрасте от 19 до 70 лет из Лондонской королевской школы рукоделия. Известно, что мыть руки мастерам необходимо было каждые 30 минут, а иглы меняли каждые три часа, чтобы сохранить ткань в первозданном виде.

Платье выставлялось в Букингемском дворце

Свадебное платье Кейт Миддлтон на выставке в Букингемском дворце / Фото: Associated Press

Публика могла увидеть свадебный наряд Кейт Миддлтон в Букингемском дворце с 23 июля по 3 октября 2011 года во время ежегодной летней выставки.

Свадебная тиара Cartier

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Свадебный образ каждой королевской невесты невозможно представить без тиары. Королевам Елизавета II одолжила Кейт тиару Cartier Halo, изготовленную в 1936 году. Она была куплена герцогом Йоркским (впоследствии королем Георгом VI) для своей супруги герцогини Йоркской (впоследствии королевы Елизаветы, королевы-матери) за три недели до того, как он сменил своего брата Едуарда VIII на посту короля. Королева Елизавета II получила эту тиару в качестве подарка в день своего 18-летия.

Отзывы дизайнеров о платье Кейт

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Эксперты моды высоко оценили дизайн свадебного платья Кейт Миддлтон.

Карл Лагерфельд писал: "Платье классическое и очень хорошо сочетается с декором Вестминстера. Оно почти напоминает мне свадьбу Елизаветы, королевские свадьбы 1950-х годов. Пропорции шлейфа хорошие. Кружево очень красивое. Мне очень нравится вуаль".

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Антонио Маррас из Kenzo заявил: "Выбор лейбла и стиля платья был очень умным сочетанием моды и традиций – все в очень британском стиле. Вы могли видеть отсылки к Грейс Келли или платья королевы Елизаветы II, но в более простом и современном стиле".

Марк Бэджли из Badgley Mischka написал, что "это такое платье, которое выдержит испытание временем. "Не все платья выдерживают. Любая невеста во всем мире захочет его надеть. Оно настолько вне времени, что дочь Кейт будет выглядеть великолепно в этом платье и через 30 лет".

Оскар де ла Рента заявил, что это было "очень традиционное платье для очень традиционной свадьбы".

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

Гуру свадебной моды Вера Вонг сказала: "В платье Дианы было ощущение невинности, причудливости, почти романтики из сборника рассказов. А платье Кэтрин было нечто большим, чем просто платье. Сара Бертон представила новый взгляд на классицизм для современной невесты, которая однажды станет королевой".

Юбер де Живанши сказал: "Это прекрасная мысль, хорошая дань уважения", имея ввиду дань уважения памяти дизайнера Александра Маккуина, покончившего с собой в 2010 году.

Свадьба принца Уильяма и принцессы Кейт, 29 апреля 2011 года / Фото: Associated Press

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