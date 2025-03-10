Платье из белого шелка и жемчужная тиара: каким был свадебный образ нидерландской принцессы Беатрикс

10 марта 1966 года – 59 лет назад – состоялась свадьба наследной принцессы Нидерландов Беатрикс с немецким дипломатом Клаусом фон Амсбергом.

О помолвке пары было объявлено 28 июня 1965 года, а свадьбу сыграли почти через год. Их брак был одобрен обеими палатами нидерландского парламента, и в день свадьбы Клаус получил титул принца Нидерландов.

У пары была сперва гражданская церемония, где невеста появилась в белом костюме, шляпе и шубе, после чего состоялось венчание в церкви Вестеркерк, в Амстердаме.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / Фото: Getty Images

Принцесса Беатрикс шла к алтарю в платье нидерландского бренда Maison Linette, дизайнер которого была фавориткой королевы Юлианы (матери Беатрикс) и создавала элементы гардероба для индивидуальных клиентов.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / Фото: Getty Images

На невесте в день свадьбы было платье из белого шелка с квадратным вырезом и атласного дюшеса с длинным шлейфом, ниспадающим от талии. Платье имело рукава длиной три четверти, подчеркивало тонкую талию принцессы и было с юбкой в форме колокола с белой бархатной отделкой.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / Фото: Getty Images

Белая фата была прикреплена к Вюртембергской жемчужной тиаре, также принцесса носила брошь из жемчуга и бриллиантов и жемчужные серьги-подвески. В руках у невесты был букет из ландышей и других весенних цветов.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / Фото: Getty Images

Через 14 лет принцесса Беатрикс стала новой королевой Нидерландов, после того, как ее мать – королева Юлиана - в свой 71-й день рождения, 30 апреля 1980 года – подписала акт об отречении от престола в пользу дочери. А в 2013 году Беатрикс передала престол своему сыну - Виллему-Александру - нынешнему королю.

Свадьба нидерландской кронпринцессы Беатрикс и ее жениха принца Клауса в Амстердаме, 10 марта 1966 года / Фото: Getty Images

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