Платье из шелка и фата из кружева: каким был свадебный наряд королевы Максимы от Дома Valentino

Королева Максима и король Виллем-Александр состоят в браке более 20 лет. Рассказываем про их свадебную церемонию и роскошный наряд королевской невесты.

Внезапное знакомство будущих супругов

Максима Соррегьета и наследный принц Оранский Виллем-Александр познакомились в апреле 1999 года на приватной вечеринке в Испании. Принц Виллем-Александр не сказал понравившейся ему девушке, что он будущий король Нидерландов, а когда признался, Максима сперва ему не поверила.

Максима и принц Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Тем не менее уже совсем скоро пара объявила о своей помолвке. Официально об этом сообщили 31 марта 2001 года королева Беатрикс и ее супруг принц-консорт Клаус. Некоторые члены правительства Нидерландов были против этого брака, так как отец Максимы был министром в правительстве аргентинского диктатора Виделы. Но было достигнуто соглашение, согласно которому на свадьбу Максимы и Виллема-Александра не будет приглашен отец невесты Хорхе. Мать Максимы Мария Соррегьета могла присутствовать на торжестве, но решила поддержать супруга и не поехала на свадьбу дочери.

Этот момент не стал камнем преткновения в будущем, нынешний король Виллем-Александр прекрасно общается со своими родственниками из Аргентины. В 2017 году отец Максимы присутствовал на праздничных мероприятиях по случаю 50-летия Виллема-Александра. В том же году Хорхе Сореггьета умер от рака, ему было 89 лет.

Ах, эта королевская свадьба

Свадьба Максимы и принца Виллема-Александра / Фото: Associated Press

Свадьба пары состоялось 2 февраля 2002 год. Гражданская церемония прошла в здании Старой биржи, а венчание – в кальвинистской церкви XV Ньиве-керк. Служба проходила на нидерландском, а также испанском и английском языках, поскольку Максима еще не знала на достаточно уровне нидерландский, хотя очень скоро после свадьбы исправила эту ситуацию.

Роскошный свадебный наряд принцессы

Принц Виллем-Александр и кронпринцесса Максима Соррегьета. 2002 год. Амстердам / Фото: Getty Images

Под венец 31-летняя невеста шла в свадебном платье от Дома Valentino. Его сшили из шелка микадо цвета слоновой кости. Наряд был с рукавами три четверти и открытым воротником. Платье было дополнено шлейфом и длиной пятиметровой фатой из шелкового кружева. Также Максима надела бриллиантовые серьги, браслет и диадему из ювелирной шкатулки ее будущей свекрови королевы Беатрикс.

Свадьба Максимы и принца Виллема-Александра / Фото: Associated Press

В браке у пары родилось три дочери: наследная принцесса Катарина-Амалия, принцесса Алексия и принцесса Ариана.

Королева Максима с тремя дочерьми / Фото: Getty Images

Старшая дочь активно принимает участие в некоторых официальных мероприятиях королевской семьи Нидерландов и в будущем станет новой королевой.

Принцесса Катарина-Амалия и ее отец король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

В 2013 году мать Виллема-Александра – королева Беатрикс – отреклась от трона в пользу сына. Впервые за 120 лет существования нидерландской монархии королем стал мужчина. Предыдущие три поколения в Нидерландах правили королевы – мать Виллема-Александра Беатрикс, ее мать королева Юлиана и бабушка королева Вильгельмина. Супруга Виллема-Александра после коронации мужа получила титул королевы-консорта.

Принцесса Беатрикс подписывает Акт об отречении от престола в пользу своего сына, принца Виллема-Александра в зале Мозесааль или Мозес Королевского дворца в Амстердаме, 30 апреля 2013 года / Фото: Associated Press

Читайте также: