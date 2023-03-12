Платье-лебедь, прозрачный костюм и рубашка мужа: самые странные наряды на "Оскаре"

Предлагаем взглянуть на самые обсуждаемые образы самой популярной кинопремии.
Звезды не всегда придерживались дресс-кода на красных дорожках и часто отказывались от гламурных образов ради эпажных, которые впоследствии вошли в историю. С каждым годом кто-то из знаменитостей появлялся в более странных, откровенных и необычных нарядах, а были и те, кто сшил их самостоятельно.
Так как совсем скоро нас ждет новая церемония награждения лучших в киноиндустрии, предлагаем вспомнить самые одиозные и смелые из нарядов, в которых знаменитости появлялись на "Оскаре".
Селин Дион
Певица, конечно же, дива сцены, но также Селин знаменита своим вкусом и любовью к необычным нарядам. В 1999 году знаменитость решила эпатировать публику появившись на красной дорожке "Оскара" в белом костюме от Джона Гальяно.
Интересно то, что жакет этого костюма Селин надела задом наперед. Таким образом открылась обнаженная спина певицы, а дополнила она наряд белой шляпой и черными солнцезащитными очками.
Бьорк
Самым странным нарядом "Оскара" также стал образ исландской певицы Бьерк. В 2001 году она позировала перед фотографами в платье в виде белого лебедя. Кода певица шла по красной дорожке, то еще устроила и представление, раскладывая огромные белые яйца на пол.
Создал платье македонский дизайнер Марьян Пейоски. Для певицы было создано два экземпляра таких "лебедей". Одно платье было продано в 2005 году с аукциона для международного агентства по оказанию помощи Oxfam за 9 500 долларов. В другом позже она позировала для обложки своего альбома 2001 года Vespertine.
Барбара Стрейзанд
В 1969 году смелая Барбара Стрейзенд решила отказаться от привычных вечерних платьев и надела на красную дорожку полностью прозрачный брючный костюм. Дизайнер смелого наряда Арнольд Скази. После церемонии он проснулся очень известным, ведь фото "голой" Барбары было во всех газетах.
Шер
Шер всегда отличалась смелыми ни на кого не похожими нарядами, однако особо запомнился костюм с юбкой и бюстье, в которых она вышла вручать награду за лучшую мужскую роль второго плана в 1986 году. Благодаря этому костюму звезда осталась в истории "Оскара" навсегда.
Наряд был расшит бисером, оголял идеальную фигуру певицы. На голове у Шер был головной убор с перьями.
Однако уже в 1988 она решила опять эпатировать и превзойти саму себя, поэтому появилась в полностью прозрачном платье, также расшитым бисером. Создал наряд Bob Mackie.
Шэрон Стоун
Звезда решила бойкотировать привычные вечерни платья и вышла на красную дорожку в фиолетовой длинной юбке от Vera Wang, которую дополнила белой рубашкой Gap. Рубашку она долго не искала, а просто позаимствовала у своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна.
Именно в тот вечер Шэрон задала новый тренд, который прижился на много лет и иногда его повторяю различные звезды. Например, в похожем луке когда-то появилась Меган Маркл.
Дайан Китон
В 1978 году актриса Дайан Китон решила отказаться от гламурных нарядов и вышла за "Оскаром" в многослойном луке: жакете, шарфе, брюках, носках и рубашке. К этому всему она добавила еще и высокую прическу. Образ очень перекликался со стилем героини в фильме "Энни Холл", за который Дайан и получила свою статуэтку.
Успех она повторила на 65-й ежегодной церемонии "Оскар" в 1993 году. Тогда на мероприятие она прибыла в полностью белом костюме, пальто, ботинках и берете.
Ким Бейсингер
Суперзвезда решила также удивить экстравагантностью и в 1990 году надела белое атласное платье с пышной юбкой ассиметричным верхом. На рукаве платья Ким была аппликация со словом "любовь" написанном кириллицей.
Деми Мур
Похоже, что моду на велосипедки на самом деле начала актриса Деми Мур еще в 1989 году, ведь пришла в них и корсете на "Оскар". Дополнила этот наряд длинная юбка с золотой вышивкой.
Кстати, это платье актриса придумала и сшила для церемонии сама. Похоже, что создавая образ Деми вдохновлялась спортивной модой 80-х.
Лиззи Гардинер
Художник по костюмам Лиззи Гардинер также не хотела быть не замеченной, поэтому придумала себе платье из золотых карточек American Express. На наряд ушло 254 кредитки с истекшим сроком годности. Кстати, American Express после церемонии выкупила это платье у Лиззи, но за какую сумму неизвестно.
Билли Портер
На 91-й церемонии вручения премии "Оскар" актер Билли Портер, тоже решил бросить вызов и прийти в не стандартном образе. На нем был наряд от Christian Siriano, изготовленный по индивидуальному заказу, который состоял из пиджака, белой рубашки, галстука-бабочки и пышного бархатного платья.
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