Платье-лебедь, прозрачный костюм и рубашка мужа: самые странные наряды на "Оскаре"

Звезды не всегда придерживались дресс-кода на красных дорожках и часто отказывались от гламурных образов ради эпажных, которые впоследствии вошли в историю. С каждым годом кто-то из знаменитостей появлялся в более странных, откровенных и необычных нарядах, а были и те, кто сшил их самостоятельно.

Так как совсем скоро нас ждет новая церемония награждения лучших в киноиндустрии, предлагаем вспомнить самые одиозные и смелые из нарядов, в которых знаменитости появлялись на "Оскаре".

Селин Дион

Певица, конечно же, дива сцены, но также Селин знаменита своим вкусом и любовью к необычным нарядам. В 1999 году знаменитость решила эпатировать публику появившись на красной дорожке "Оскара" в белом костюме от Джона Гальяно.

Интересно то, что жакет этого костюма Селин надела задом наперед. Таким образом открылась обнаженная спина певицы, а дополнила она наряд белой шляпой и черными солнцезащитными очками.

Селин Дион / Фото: Getty Images

Бьорк

Самым странным нарядом "Оскара" также стал образ исландской певицы Бьерк. В 2001 году она позировала перед фотографами в платье в виде белого лебедя. Кода певица шла по красной дорожке, то еще устроила и представление, раскладывая огромные белые яйца на пол.

Создал платье македонский дизайнер Марьян Пейоски. Для певицы было создано два экземпляра таких "лебедей". Одно платье было продано в 2005 году с аукциона для международного агентства по оказанию помощи Oxfam за 9 500 долларов. В другом позже она позировала для обложки своего альбома 2001 года Vespertine.

Бьорк / Фото: Associated Press

Барбара Стрейзанд

В 1969 году смелая Барбара Стрейзенд решила отказаться от привычных вечерних платьев и надела на красную дорожку полностью прозрачный брючный костюм. Дизайнер смелого наряда Арнольд Скази. После церемонии он проснулся очень известным, ведь фото "голой" Барбары было во всех газетах.

Барбара Стрейзанд / Фото: Associated Press

Шер

Шер всегда отличалась смелыми ни на кого не похожими нарядами, однако особо запомнился костюм с юбкой и бюстье, в которых она вышла вручать награду за лучшую мужскую роль второго плана в 1986 году. Благодаря этому костюму звезда осталась в истории "Оскара" навсегда.

Наряд был расшит бисером, оголял идеальную фигуру певицы. На голове у Шер был головной убор с перьями.

Шер / Фото: Associated Press

Однако уже в 1988 она решила опять эпатировать и превзойти саму себя, поэтому появилась в полностью прозрачном платье, также расшитым бисером. Создал наряд Bob Mackie.

Шер / Фото: Associated Press

Шэрон Стоун

Звезда решила бойкотировать привычные вечерни платья и вышла на красную дорожку в фиолетовой длинной юбке от Vera Wang, которую дополнила белой рубашкой Gap. Рубашку она долго не искала, а просто позаимствовала у своего тогдашнего мужа Фила Бронштейна.

Именно в тот вечер Шэрон задала новый тренд, который прижился на много лет и иногда его повторяю различные звезды. Например, в похожем луке когда-то появилась Меган Маркл.

Шэрон Стоун / Фото: Associated Press

Дайан Китон

В 1978 году актриса Дайан Китон решила отказаться от гламурных нарядов и вышла за "Оскаром" в многослойном луке: жакете, шарфе, брюках, носках и рубашке. К этому всему она добавила еще и высокую прическу. Образ очень перекликался со стилем героини в фильме "Энни Холл", за который Дайан и получила свою статуэтку.

Дайан Китон / Фото: Associated Press

Успех она повторила на 65-й ежегодной церемонии "Оскар" в 1993 году. Тогда на мероприятие она прибыла в полностью белом костюме, пальто, ботинках и берете.

Дайан Китон / Фото: Associated Press

Ким Бейсингер

Суперзвезда решила также удивить экстравагантностью и в 1990 году надела белое атласное платье с пышной юбкой ассиметричным верхом. На рукаве платья Ким была аппликация со словом "любовь" написанном кириллицей.

Ким Бейсингер / Фото: Associated Press

Деми Мур

Похоже, что моду на велосипедки на самом деле начала актриса Деми Мур еще в 1989 году, ведь пришла в них и корсете на "Оскар". Дополнила этот наряд длинная юбка с золотой вышивкой.

Кстати, это платье актриса придумала и сшила для церемонии сама. Похоже, что создавая образ Деми вдохновлялась спортивной модой 80-х.

Деми Мур / Фото: Getty Images

Лиззи Гардинер

Художник по костюмам Лиззи Гардинер также не хотела быть не замеченной, поэтому придумала себе платье из золотых карточек American Express. На наряд ушло 254 кредитки с истекшим сроком годности. Кстати, American Express после церемонии выкупила это платье у Лиззи, но за какую сумму неизвестно.

Лиззи Гардинер / Фото: Associated Press

Билли Портер

На 91-й церемонии вручения премии "Оскар" актер Билли Портер, тоже решил бросить вызов и прийти в не стандартном образе. На нем был наряд от Christian Siriano, изготовленный по индивидуальному заказу, который состоял из пиджака, белой рубашки, галстука-бабочки и пышного бархатного платья.

Билли Портер / Фото: Associated Press

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