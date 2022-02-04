Платиновый юбилей королевы: какими были восшествие на трон и коронация Елизаветы II

6 февраля 1952 года принцесса Елизавета (старшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон) была объявлена королевой Великобритании. Это произошло в день смерти ее отца. Лилибет в это время находилось вместе со своим мужем принцем Филиппом в Кении и стала первым за более чем 200 лет монархом, узнавшим о своей новой роли, пребывая не на родине.

Скоро королева Елизавета II отметит платиновый юбилей правления – 70-летие на троне. И хотя все торжественные мероприятия по случаю празднования состоятся в июне, престол монарх возглавила именно 6 февраля – в день смерти своего отца короля Георга VI, правившего с 1937 по 1952 год. Принцесса Елизавета взошла на трон, когда ей было 25 лет (сейчас Ее Величеству – 95).

Король Георг VI его супруга Елизавета и дочери - принцессы Елизавета и Маргарет / Associated Press

Принцесса, рожденная стать королевой

Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Во время правления ее деда – короля Георга V – принцесса Елизавета была лишь третьей в очереди на престол после своего дяди, принца Эдуарда, и отца, принца Альберта. Рождение принцессы хоть и вызвало общественный резонанс, однако никто не ожидал, что девочка когда-либо станет королевой, поскольку ее дядя Эдуард был еще молод, холост и вполне мог жениться и завести детей. Когда в 1936 году умер ее дед – король Георг V, ее дядя Эдуард был провозглашен новым королем. Он правил всего десять месяцев и не был коронован, поскольку принял решение отречься от престола в пользу своего младшего брата Альберта (отца Елизаветы). Отрекся Эдуард не просто так – он был давно влюблен в разведенную американку Уоллис Симпсон, роман с которой у него начался, еще когда Уоллис была замужней женщиной. Правительство Великобритании не давало своего соглашения на брак даже после того, как Симпсон развелась.

Король Эдуард VIII и принцесса Елизавета / Getty Images

10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал манифест об отречении от трона. Событие это состоялось в форте Бельведер в присутствии трех братьев: герцога Альберта Георга Йоркского, герцога Генри Глостерского и герцога Георга Кентского. Отец Елизаветы стал королем Георгом VI, а поскольку у принцессы не было братьев (а лишь младшая сестра Маргарет), она стала предполагаемой наследницей. В то время линия наследования трона определялась первородством по мужскому предпочтению, следовательно, если бы у родителей Елизаветы позже родился сын, то наследником стал бы он. Но этого не произошло.

Король Георг VI / Associated Press

В 1937 году 11-летняя принцесса Елизавета наблюдала за церемонией коронации своего отца, короля Георга VI, а 16 лет спустя, 2 июня 1953 года, должна была состояться ее собственная официальная коронация.

Как проходила коронация Елизаветы II

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Согласно традиции коронация монарха была проведена через год после официального вступления на престол. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали по телевидению. Коронация Елизаветы была четвертой и последней британской коронацией ХХ века. На однодневную церемонию ушло 14 месяцев подготовки, а первое заседание коронационной комиссии состоялось в апреле 1952 года под председательством мужа королевы – принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королева посетила две репетиции в Вестминстерском аббатстве – 22 и 29 мая. 24 марта 1953 года умерла бабушка Елизаветы – королева Мария (жена короля Георга V), в своем завещании она заявила, что ее смерть не должна повлиять на планирование коронации ее внучки. Так и произошло. Коронация Елизаветы была также первым крупным мировым событием, которое транслировалось на международном уровне по телевидению. Ее посмотрели 27 миллионов человек только в Великобритании и еще миллионы зрителей по всему миру.

Королева Мария Текская / Getty Images

Коронационный наряд

Платье, в котором Елизавета появилась на своей коронации, сшил для нее британский модельер Норман Хартнелл.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Именно он за шесть лет до коронации сшил для принцессы ее свадебное платье. За Хартнеллом охотились журналисты, его пытались подкупить, чтобы он хотя бы что-то рассказал о королевском наряде, но он не проронил ни слова.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Платье для коронации было изготовлено из белого атласа и расшито золотыми и серебряными нитями с гербами Соединенного Королевства и Содружества. Лилибет, можно смело сказать, работала над платьем вместе с дизайнером, – она провела восемь консультаций. За три дня до коронации модельер доставил платье во дворец, увидев его Елизавета сказала лишь одно слово: "Великолепно". Поверх платья королева надела пурпурную мантию с шелковым подкладом, на мантии были вышиты золотые оливковые листья и снопы пшеницы, символизирующими мир и процветание.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

Норман Хартнелл также создал шесть платьев для фрейлин королевы Елизаветы II, которые также были потрясающе красивыми.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

С момента коронации королева Елизавета II надевала коронационное платье шесть раз, включая открытие парламента в Новой Зеландии и Австралии в 1954 году.

10 интересных фактов о церемонии

1. Королева Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, став 39-м монархом, коронованным здесь. Королева Елизавета II стала шестой королевой, коронованной в аббатстве, первой была королева Мария I, которая была коронована 1 октября 1553 года.

2. Служба коронации королевы началась в 11:15 и продолжалась почти три часа.

Коронация королевы Елизаветы II / Associated Press

3. По пути на коронацию Елизавета была в Государственной диадеме Георга IV – короне, изображенной на марках. Изготовленная в 1820 году диадема украшена розами, трилистниками и чертополохом, а также 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами.

4. В процессии принимали участие 250 человек, включая церковных лидеров, премьер-министров Содружества, членов королевского двора, гражданских и военных лидеров и йоменов гвардии. Службу провел архиепископ Кентерберийский. Всего на церемонии коронации королевы в Вестминстерском аббатстве присутствовали 8251 человек.

5. Принц Чарльз был первым ребенком, увидевшим коронацию своей матери как суверена и получил специальное детское приглашение, расписанное вручную. Его младшая сестра принцесса Анна не присутствовала на церемонии, так как ее посчитали слишком юной для этого.

6. Королева была коронована в кресле святого Эдуарда, изготовленном в 1300 году для Эдуарда I и с тех пор использовавшемся на каждой коронации. Оно постоянно хранится в Вестминстерском аббатстве.

7. Корона святого Эдуарда, изготовленная в 1661 году, была возложена на голову королевы во время церемонии коронации. Она весит 4 фунта и 12 унций (чуть больше двух килограммов) и сделана из чистого золота.

Королева Елизавета II со своими фрейлинами, Зеленая гостиная, Букингемский дворец, 2 июня 1953 года / Getty Images

8. На коронации присутствовало более 2000 журналистов и 500 фотографов из 92 стран. Среди иностранных журналистов была Жаклин Бувье (впоследствии первая леди США Джеки Кеннеди), которая в то время работала в Washington Times-Herald.

9. Королева появилась со своей семьей на балконе Букингемского дворца, все еще в Императорской государственной короне и королевских мантиях, чтобы поприветствовать толпы людей.

10. Многочисленные официальные фотографии были сделаны в Букингемском дворце после коронации, но самыми запоминающимися являются те, что были сделаны Сесилом Битоном.

Фотография Сесила Битона королевы Елизаветы II, сделанная во время ее коронации в 1953 году, часть выставки "Королева: портреты монарха", демонстрируемой в Виндзорском замке. / Getty Images

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