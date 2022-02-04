Платиновый юбилей королевы: какими были восшествие на трон и коронация Елизаветы II

6 февраля 1952 года принцесса Елизавета (старшая дочь короля Георга VI и Елизаветы Боуз-Лайон) была объявлена королевой Великобритании. Это произошло в день смерти ее отца. Лилибет в это время находилось вместе со своим мужем принцем Филиппом в Кении и стала первым за более чем 200 лет монархом, узнавшим о своей новой роли, пребывая не на родине.
Скоро королева Елизавета II отметит платиновый юбилей правления – 70-летие на троне. И хотя все торжественные мероприятия по случаю празднования состоятся в июне, престол монарх возглавила именно 6 февраля – в день смерти своего отца короля Георга VI, правившего с 1937 по 1952 год. Принцесса Елизавета взошла на трон, когда ей было 25 лет (сейчас Ее Величеству – 95).
Принцесса, рожденная стать королевой
Принцесса Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в семье герцога и герцогини Йоркских. Во время правления ее деда – короля Георга V – принцесса Елизавета была лишь третьей в очереди на престол после своего дяди, принца Эдуарда, и отца, принца Альберта. Рождение принцессы хоть и вызвало общественный резонанс, однако никто не ожидал, что девочка когда-либо станет королевой, поскольку ее дядя Эдуард был еще молод, холост и вполне мог жениться и завести детей. Когда в 1936 году умер ее дед – король Георг V, ее дядя Эдуард был провозглашен новым королем. Он правил всего десять месяцев и не был коронован, поскольку принял решение отречься от престола в пользу своего младшего брата Альберта (отца Елизаветы). Отрекся Эдуард не просто так – он был давно влюблен в разведенную американку Уоллис Симпсон, роман с которой у него начался, еще когда Уоллис была замужней женщиной. Правительство Великобритании не давало своего соглашения на брак даже после того, как Симпсон развелась.
10 декабря 1936 года Эдуард VIII подписал манифест об отречении от трона. Событие это состоялось в форте Бельведер в присутствии трех братьев: герцога Альберта Георга Йоркского, герцога Генри Глостерского и герцога Георга Кентского. Отец Елизаветы стал королем Георгом VI, а поскольку у принцессы не было братьев (а лишь младшая сестра Маргарет), она стала предполагаемой наследницей. В то время линия наследования трона определялась первородством по мужскому предпочтению, следовательно, если бы у родителей Елизаветы позже родился сын, то наследником стал бы он. Но этого не произошло.
В 1937 году 11-летняя принцесса Елизавета наблюдала за церемонией коронации своего отца, короля Георга VI, а 16 лет спустя, 2 июня 1953 года, должна была состояться ее собственная официальная коронация.
Как проходила коронация Елизаветы II
Согласно традиции коронация монарха была проведена через год после официального вступления на престол. Это была первая коронация британского монарха, которую транслировали по телевидению. Коронация Елизаветы была четвертой и последней британской коронацией ХХ века. На однодневную церемонию ушло 14 месяцев подготовки, а первое заседание коронационной комиссии состоялось в апреле 1952 года под председательством мужа королевы – принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Королева посетила две репетиции в Вестминстерском аббатстве – 22 и 29 мая. 24 марта 1953 года умерла бабушка Елизаветы – королева Мария (жена короля Георга V), в своем завещании она заявила, что ее смерть не должна повлиять на планирование коронации ее внучки. Так и произошло. Коронация Елизаветы была также первым крупным мировым событием, которое транслировалось на международном уровне по телевидению. Ее посмотрели 27 миллионов человек только в Великобритании и еще миллионы зрителей по всему миру.
Коронационный наряд
Платье, в котором Елизавета появилась на своей коронации, сшил для нее британский модельер Норман Хартнелл.
Именно он за шесть лет до коронации сшил для принцессы ее свадебное платье. За Хартнеллом охотились журналисты, его пытались подкупить, чтобы он хотя бы что-то рассказал о королевском наряде, но он не проронил ни слова.
Платье для коронации было изготовлено из белого атласа и расшито золотыми и серебряными нитями с гербами Соединенного Королевства и Содружества. Лилибет, можно смело сказать, работала над платьем вместе с дизайнером, – она провела восемь консультаций. За три дня до коронации модельер доставил платье во дворец, увидев его Елизавета сказала лишь одно слово: "Великолепно". Поверх платья королева надела пурпурную мантию с шелковым подкладом, на мантии были вышиты золотые оливковые листья и снопы пшеницы, символизирующими мир и процветание.
Норман Хартнелл также создал шесть платьев для фрейлин королевы Елизаветы II, которые также были потрясающе красивыми.
С момента коронации королева Елизавета II надевала коронационное платье шесть раз, включая открытие парламента в Новой Зеландии и Австралии в 1954 году.
10 интересных фактов о церемонии
1. Королева Елизавета II была коронована 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве, став 39-м монархом, коронованным здесь. Королева Елизавета II стала шестой королевой, коронованной в аббатстве, первой была королева Мария I, которая была коронована 1 октября 1553 года.
2. Служба коронации королевы началась в 11:15 и продолжалась почти три часа.
3. По пути на коронацию Елизавета была в Государственной диадеме Георга IV – короне, изображенной на марках. Изготовленная в 1820 году диадема украшена розами, трилистниками и чертополохом, а также 1333 бриллиантами и 169 жемчужинами.
4. В процессии принимали участие 250 человек, включая церковных лидеров, премьер-министров Содружества, членов королевского двора, гражданских и военных лидеров и йоменов гвардии. Службу провел архиепископ Кентерберийский. Всего на церемонии коронации королевы в Вестминстерском аббатстве присутствовали 8251 человек.
5. Принц Чарльз был первым ребенком, увидевшим коронацию своей матери как суверена и получил специальное детское приглашение, расписанное вручную. Его младшая сестра принцесса Анна не присутствовала на церемонии, так как ее посчитали слишком юной для этого.
6. Королева была коронована в кресле святого Эдуарда, изготовленном в 1300 году для Эдуарда I и с тех пор использовавшемся на каждой коронации. Оно постоянно хранится в Вестминстерском аббатстве.
7. Корона святого Эдуарда, изготовленная в 1661 году, была возложена на голову королевы во время церемонии коронации. Она весит 4 фунта и 12 унций (чуть больше двух килограммов) и сделана из чистого золота.
8. На коронации присутствовало более 2000 журналистов и 500 фотографов из 92 стран. Среди иностранных журналистов была Жаклин Бувье (впоследствии первая леди США Джеки Кеннеди), которая в то время работала в Washington Times-Herald.
9. Королева появилась со своей семьей на балконе Букингемского дворца, все еще в Императорской государственной короне и королевских мантиях, чтобы поприветствовать толпы людей.
10. Многочисленные официальные фотографии были сделаны в Букингемском дворце после коронации, но самыми запоминающимися являются те, что были сделаны Сесилом Битоном.
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