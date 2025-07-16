Племянники Дианы: как выглядяд дети сестер и брата самой известной принцессы

Леди Китти Спенсер / © Associated Press

Реклама

У принцессы Дианы была большая семья, ведь помимо нее у графа Джона Спенсера и Фрэнсис Рут Рош было еще трое детей — две дочери и сын. Большинство из них ведет тихую жизнь и редко появляется на публике. Как выглядят племянники и племянницы самой известной в мире принцессы предлагаем посмотреть ниже.

Дети Сары Маккоркодейл

Эмили МакКоркодейл

Джеймс Хатт и Эмили Хатт (МакКоркодейл) / © Getty Images

Джордж МакКоркодейл

Реклама

Джордж МакКоркодейл со своими кузинами и кузеном Спенсер / © Getty Images

Селия МакКоркодейл

Джордж Вудхаус и Селия МакКоркодейл / © Getty Images

Дети Джейн Феллоуз

Лора Феллоуз

Лора Феллоуз / © Getty Images

Александр Феллоуз

Александр Феллоуз с женой / © Getty Images

Элеонора Феллоуз

Реклама

На публике практически не появляется, соцсети не ведет. Публичные фотографии с членами семьи Элеоноры есть со времент ее детства.

Леди Джейн Феллоуз с детьми Лорой, Александром и Элеонорой / © Getty Images

Дети Чарльза Спенсера

Китти Спенсер

Леди Китти Спенсер / © Getty Images

Элиза и Амелия Спенсер

Леди Элиза и леди Амелия Спенсер / © Getty Images

Луи Спенсер

Реклама

Луи Спенсер с мамой / © Getty Images