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Племянники Дианы: как выглядяд дети сестер и брата самой известной принцессы
Предлагаем познакомиться с родсвенниками принцессы поближе.
У принцессы Дианы была большая семья, ведь помимо нее у графа Джона Спенсера и Фрэнсис Рут Рош было еще трое детей — две дочери и сын. Большинство из них ведет тихую жизнь и редко появляется на публике. Как выглядят племянники и племянницы самой известной в мире принцессы предлагаем посмотреть ниже.
Дети Сары Маккоркодейл
Эмили МакКоркодейл
Джордж МакКоркодейл
Селия МакКоркодейл
Дети Джейн Феллоуз
Лора Феллоуз
Александр Феллоуз
Элеонора Феллоуз
На публике практически не появляется, соцсети не ведет. Публичные фотографии с членами семьи Элеоноры есть со времент ее детства.
Дети Чарльза Спенсера
Китти Спенсер
Элиза и Амелия Спенсер
Луи Спенсер