Почему дворянки не кормили своих детей грудью: вся правда о материнстве прошлого

Королева Шарлотта с двумя старшими сыновьями, 1769 год / © Getty Images

Основным предназначением королевских и аристократических женщин было рождение детей для обеспечения династии. Чтобы иметь возможность как можно быстрее снова забеременеть, женщина передавала новорожденного ребенка кормилице — это позволяло ей быстрее вернуться к супружеской жизни. Например, королева Шарлотта, жена британского короля Георга III, хотя и имела 15 детей, не кормила ни одного из них грудью — такова была норма того времени. Она, как и другие королевские матери, лично участвовала в выборе кормилицы.

Кормилиц выбирали очень тщательно, ведь должность «королевской кормилицы» была чрезвычайно престижной. Они получали хорошее жалование, а иногда даже пожизненную пенсию. Кандидаток проверяли: были ли они здоровы, не имели ли серьезных болезней, и были ли здоровыми дети, которых они кормили на тот момент. Часто после отбора кормилицы переезжали жить во дворец, чтобы быть ближе к королевским младенцам.

Аристократические дети, в свою очередь, часто вырастали в деревне — их отправляли к кормилицам в провинцию, где те заботились о них, пока малыши не отлучались от груди. Считалось, что сельские кормилицы — это здоровые, крепкие женщины, способные дать детям «хороший старт в жизни». Родители иногда навещали своих детей в деревне, что подтверждается некоторыми картинами того времени.

Роль королевской кормилицы считалась настолько почетной, что многие из таких женщин были изображены на официальных портретах. Например, вот картина, где Людовик 14 в младенческом возрасте с его кормилицей, по имени дама Лонге де Ла Жиродьер.

Людовик 14 в детстве со своей нянькой Лонге де Ла Жиродьер / © Getty Images

Она была не первой и не последней его кормилицей, потому что маленький Людовик рано обзавелся зубами и часто кусался, поэтому кормилиц приходилось менять. Впрочем, именно дама ла Жиродьер осталась в истории — она навсегда запомнилась как кормилица Людовика XIV.