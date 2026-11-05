Почему Хейли Бибер отказывается от антивозрастного ухода и что она пережила после родов

Хейли Бибер / © Associated Press

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Индустрия красоты годами убеждала нас, что морщины нужно разглаживать, возрастные изменения — скрывать, а молодость — сохранять любой ценой. Но, похоже, пришло время пересмотреть эти правила. По крайней мере, так считает Хейли Бибер, основательница косметического бренда Rhode, рассказавшая о своём видении современного ухода за кожей.

«Антивозрастной» подход больше не актуален

Хейли Бибер / © Associated Press

«Я не люблю термин «антивозрастной», ведь мы все стареем. Так зачем же быть против этого? Лучше заботиться о себе и о своей коже» — пояснила Хейли в интервью изданию Women’s Wear Daily.

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Вместо борьбы со старением 29-летняя модель предлагает концепцию разумного старения — осознанного отношения к возрастным изменениям, когда главная цель заключается не в том, чтобы любой-какую бы цену остановить время, а в том, чтобы заботиться о коже и её потребностях на каждом этапе жизни. Этот подход отражает и философию её бренда.

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Материнство и женское здоровье

Хейли Бибер / © Associated Press

Помимо тем, связанных с красотой, Хейли затронула и гораздо более личную тему — перемены, которые она пережила после рождения сына Джека Блюза. Модель призналась, что после родов столкнулась с предменструальным дисфорическим расстройством (ПМДР) — состоянием, которое может сопровождаться выраженными эмоциональными симптомами и значительно влиять на самочувствие. По словам Бибер, её опыт оказался непростым, а вокруг подобных женских состояний до сих пор недостаточно открытых разговоров и научных исследований.

Рождение ребенка также побудило её более глубоко заинтересоваться женским здоровьем — от изменений во время беременности до физических и эмоциональных трудностей после родов. Хейли убеждена, что именно открытость помогает женщинам лучше переживать сложные периоды. Когда мы делимся собственным опытом, находим тех, кто переживает нечто подобное, и понимаем, что не одиноки в своих трудностях.

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