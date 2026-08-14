Почему не стоит обсуждать вес Арианы Гранде и как это влияет на восприятие красоты

Ариана Гранде / © Associated Press

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Ариана Гранде вновь оказалась в центре дискуссий о внешности. Социальные сети наполнились комментариями людей, которые пытаются оценить её фигуру, называют её «слишком худой» и высказывают предположения о том, что это может означать для здоровья.

Проблема в том, что даже критика нереалистичных стандартов красоты может невольно поддерживать именно то, против чего она направлена. Издание Psychology Today объяснили, если мы действительно хотим меньше давить на себя, своих детей и других женщин из-за внешности, стоит перестать делать знаменитостей центром этого разговора.

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Разговоры о теле Арианы вам не помогут

Обсуждение внешности знаменитости может казаться важной социальной позицией. Мол, мы обращаем внимание на опасный культ чрезмерной худобы и пытаемся защитить молодых девушек от нереалистичных стандартов.

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И проблема действительно существует. Навязанный «идеал худобы» приводит к неудовлетворённости собственным телом, негативному восприятию внешности и повышенному риску развития расстройств пищевого поведения.

Но есть разница между тем, чтобы просто говорить о проблеме, и тем, чтобы часами обсуждать тело конкретного человека. Каждый новый пост, комментарий или видео о весе Арианы Гранде вновь ставит женское тело в центр внимания. Даже если автор поста осуждает стандарты красоты, он всё равно остаётся в рамках этой системы координат: сколько весит женщина, насколько она худая, как она выглядит и соответствует ли она определённой норме.

Что с этим всем делать

Начните с собственной ленты. Если вы замечаете, что аккаунты о знаменитостях, диетах, похудении и «идеальных» телах занимают слишком много места в вашем информационном пространстве, попробуйте постепенно отписаться от них. А освободившееся пространство заполняйте чем-то другим, например, искусством, садоводством, кулинарией, спортом, книгами, музыкой, рукоделием — чем угодно, что акцентирует внимание не на вашем теле как «проекте», а на вас как личности.

Если у вас есть дочь

Если вы мама или папа девочки, вполне естественно, что вы хотите защитить её от давления социальных сетей и нереалистичных стандартов. Однако постоянные разговоры о том, как выглядят знаменитости, могут дать противоположный сигнал. Мамы — одни из самых влиятельных людей в формировании отношения дочерей к собственному телу.

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Ребёнок учится не только на том, что говорит мама, но и на том, на что она обращает внимание. Если дома регулярно обсуждают вес актрис, фигуру моделей, чье-то «похудение» или внешность звёзд, ребёнок может сделать простой вывод, что женское тело — это то, что нужно постоянно оценивать.

Что нужно демонстрировать собственным примером

Говорите с дочерью о талантах, мечтах, учебе, дружбе, профессиях, творчестве и том, что ей действительно интересно. Объясняйте, что мир знаменитостей — это отдельная реальность с огромным давлением, ресурсами и специфическими требованиями, поэтому сравнивать его с обычной жизнью не стоит.

Конечно, можно смотреть кино, увлекаться модой, обсуждать сценические образы и получать удовольствие от поп-культуры. Просто не стоит позволять внешнему виду становиться главным критерием.

Мы не знаем, что происходит с Арианой

Есть ещё одна причина не ставить диагнозы знаменитостям через социальные сети. Мы не знаем Ариану Гранде лично, мы видим фотографии, видео и публичные выступления, но не знаем о её реальной жизни, состоянии здоровья, питании или о том, что происходит за пределами камеры.

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То, что в социальных сетях называют «очевидным признаком» того или иного расстройства, может быть лишь предположением. А если у человека действительно есть расстройство пищевого поведения, комментарии незнакомцев в соцсетях не могут заменить профессиональную помощь.

Об этом очень важно помнить, когда речь идет об анорексии, которая относится к психиатрическим расстройствам с высоким риском серьезных последствий для здоровья и жизни. Социальные сети не могут поставить диагноз и не могут вылечить человека.

Говорить о проблеме, не оценивая чужое тело

Это не означает, что тему культуры худобы нужно замалчивать. Наоборот, о нереалистичных стандартах красоты, расстройствах пищевого поведения, влиянии социальных сетей и давлении на женщин важно говорить, однако акцент можно сместить.

Вместо того чтобы говорить «Посмотрите, какая худая Ариана Гранде», стоит обсудить, почему общество вообще уделяет столько внимания женскому телу. Вместо предположений о здоровье конкретного человека обсуждать доступную профессиональную помощь и признаки нездорового отношения к еде и собственной внешности.

Вместо того чтобы бесконечно листать фотографии знаменитостей — обратить внимание на собственную жизнь.

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