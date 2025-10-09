Почему у детей 18 века были белые или седые волосы: модный тренд, который сейчас нас шокирует

Портрет девушки с цветами, неизвестный французский художник, пастель на бумаге / © Getty Images

Вероятно в музеях или на репродукциях картин 18 века вы не раз видели как художники того времени изображали детей. Обычно дети, даже совсем маленькие, больше напоминали взрослых, а также имели волосы странного оттенка. Почему так было объяснила историк Эми Боингтон.

Дело в том, что в 18 веке было чрезвычайно модно иметь белые припудренные волосы. Это была универсальная мода для всех состоятельных людей — мужчин, женщин и даже детей.

Королева Франции Мария-Антуанетта и ее дети / © Getty Images

Мужчины того времени носили парики, сделанные из конского или человеческого волоса, а женщины создавали сложные прически из своих волос, добавляя искусственные пряди и накладки, чтобы достичь пышных форм, характерных для той эпохи.

Если присмотреться к картинам, можно увидеть, что у всех детей, особенно у девочек, волосы припудрены. Для этого использовали мелко молотую крахмальную пудру, которую ароматизировали приятными запахами — лавандой, апельсиновым цветом или другими духами.

В то время маленьких девочек и мальчиков одевали так же, как взрослых — они были «миниатюрными взрослыми». Поэтому все, что было модным среди мужчин и женщин, автоматически становилось модным и для детей. Именно поэтому их волосы тоже припудривали. Прически часто украшали также лентами, драгоценностями или цветами, чтобы подходили к наряду. Также детям часто надевали парики, о чем свидетельствует большое количество портретов того времени. Обычно ими дополняли образы девочек.