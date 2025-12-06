Почему в фильмах целуются под омелой на Рождество

Омела / © Credits

Любители рождественских романтических фильмов вероятно не раз видели, как главные герои целуются под веточкой омелы. Хотя в нашей стране эта милая традиция и не является распространенной, но благодаря фильмам и соцсетям постепенно тоже приобретает популярность.

Но почему в кино люди целуются под омелой? Одностайного ответа, который объяснял бы эту традицию не существует, поскольку она такая древняя, что окутана множеством легенд и истории, поэтому вызывает много дискуссий.

Омела — это вечнозеленое растение-паразит, которое живет в коре деревьев. Распространяют ее семена птицы, которых привлекают ее ягоды. Известно это необычное растение на протяжении многих сотен лет встречалось в упоминаниях многих народов. Романтический подтекст растения, скорее всего, зародился у кельтских друидов I века нашей эры. Поскольку омела могла цвести даже во время морозной зимы, друиды начали рассматривать ее как священный символ жизненной силы плодородия. Также омела встречается в скандинавской мифологии, ведь именно с этим растением связана история богини любви и брака Фригг согласно которой она уговорила всех существ, стихии, металлы, болезни и растения — дать клятву никогда не причинять вред ее сыну Бальдру. Однако она не попросила об этом маленькую омелу. Бог Локи завидовал непобедимости Бальдра и решил его убить сделав из омели стрелу. Опустошенная смертью сына Фригг провозгласила омелу символом мира и любви, пообещав поцеловать каждого, кто пройдет под ней, чтобы его помнили.

Традиция же поцелуев под растением возникла примерно в 18 веке, но гораздо популярнее она стала в течение 19 века. Если рассматривать популяризацию поцелуев под омелой в Великобритании, то в Викторианскую эпоху, которая была известна интересом многих к «языку цветов», поцелуи под омелой стали очень распространенными. Вероятно традиция началась сначала у бедных слоев населения и постепенно стала популярной и среди знати, которые и популяризировали ее еще больше в мире.

Также считается, что веточки омелы, это немного упрощенная версия композиции, которая называлась «Шары для поцелуев». Это рождественское украшение также было популярно в Британии. Оно состоит из двух или четырех скрещенных обручей, которые образуют сферическую форму. Их традиционно украшали любой доступной зеленью, размер такого шара мог достигать полутора метров в диаметре, и его часто подвешивали на стенах или над дверными проемами. Точно неизвестно, когда эти украшения впервые появились, хотя обычно считают, что они были популярными рождественскими декорациями еще во времена Тюдоров. Однако впоследствии эти композиции стали еще оригинальнее: зелень украшали яблоками и апельсинами, а также лентами разных цветов, бумажными розами и другими разнообразными яркими украшениями.

По традиции, джентльмен мог сорвать ягодку омелы с шара и поцеловать леди в щеку. Когда ягод больше не оставалось — больше нельзя было поцеловаться.

Согласно еще одной традиции, мужчинам разрешалось украсть поцелуй у любой женщины, которую он застал под омелой, а отказ считался неудачей.

Как бы там ни было, традиция продолжает жить и омелу с радостью развешивают на праздники в своих домах во многих странах. Это милая и игривая традиция, которая поднимает настроение, а может и помогла кому-то найти любовь.