Почти, как у Елизаветы II: чем особенно помолвочное кольцо герцогини Эдинбургской Софи

Решив сделать предложение Софи Рис-Джонс принц Эдвард выбрал классическое кольцо с бриллиантов, чем-то напоминающее кольцо его матери королевы Елизаветы II, подаренное ей принцем Филиппом в 1947 году на помолвку.

Объявление о помолвке

Помолвка Софи Рис-Джонс и принца Эдварда была объявлена Букингемским дворцом 6 января 1999 года, а внимание публики было обращено, конечно же, на палец будущей невесты, на котором сверкало красивое кольцо с бриллиантом.

Помолвочное кольцо Софи / Фото: Getty Images

Принц Эдвард обратился к британскому королевскому ювелирному дому Garrard, чтобы там изготовили для его возлюбленной Софи украшение, которое он должен был преподнести ей в день помолвки. Кольцо украшено двухкаратным центральным овальным бриллиантом, окруженным двумя бриллиантами поменьше в форме сердца. Во время фотосессии, которая была организована в честь их помолвки принц Эдвард, пребывая в прекрасном настроении шутил, обращаясь к Софи:

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

"Ты надела темные очки? Если на них попадет солнце, ты ослепнешь".

Софи и Эдвард в день помолвки, 1999 год / Фото: Getty Images

Сегодня стоимость помолвочного кольца герцогини Эдинбургской оценивается в почти 150 тысяч долларов. На пальце она всегда носит его вместе с обручальным кольцом из валлийского золота (такие носят все королевские невесты).

Почему принц так долго тянул с предложением

Софи и Эдвард познакомились в 1987 году, считается, что их представила друг другу общая подруга. Предполагается, что роман начался в 1993 году и длился семь лет прежде, чем принц Эдвард решился и таки сделал своей возлюбленной предложение. В интервью, которое пара дала на помолвку Эдвард сказал:

"Никто другой не может понять, почему мне потребовалось так много времени,чтобы сделать предложение, но я не думаю, что это было бы правильно раньше, и я не думаю, что Софи сказала бы "да" раньше. Надеюсь, что, судя по тому, что она сказала "да", я, должно быть, рассчитал время", - процитировало тогда его слова издание Hello!

Принц застал свою будущую жену врасплох

Принц Эдвард рассказал, что ему удалось застать Софи в врасплох, она понятия не имела, что это произойдет. А герцогиня сказала, что была слегка ошеломлена на минуту, но не растерялась и сказала "да". Известно, что Эдвард сделал предложение в декабре 1998 года во время их поездки на Багамы.

Герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Getty Images

Ах, эта королевская свадьба

Почти через шесть месяцев после объявления о помолвке Эдвард и Софи связали себя узами брака в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Невеста надела великолепное платье из шелковой органзы, украшенное колоссальными кристаллами и жемчугом, разработанное Самантой Кесвик. Принц Эдвард выбрал классический костюм с брюками в тонкую полоску, черным фраком, песочной жилеткой, белой рубашкой и галстуком с анималистичным принтом.

Свадьба Софи и принца Эдварда / Фото: Getty Images

Это была скромная по королевским меркам свадьба. И хотя на нее не были приглашены политические лица и королевские особы других европейских государств, церемонию посмотрело более 200 миллионов зрителей по телевизору. А 20 лет спустя в этом же соборе поженились принц Гарри и Меган Маркл, но это уже совсем другая история.

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