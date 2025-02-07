Почти не изменилась: как сейчас выглядит звезда романтического фильма "Это все она" Рэйчел Ли Кук

Этот фильм вышел в прокат 26 лет тому назад, а исполнительнице главной роли сейчас 45 лет.

В 1999 году на экраны вышла мелодрама под названием "Это все она", которая завоевала сердца многих поклонников подобного жанра.

Фильм несмотря на довольно скромный бюджет в размере 10 миллионов долларов собрал в прокате целях 100 миллионов и стал одним из наиболее успешных работ в карьере Фредди Принца-младшего и Рэйчел Ли Кук, которые сыграли в нем главные роли.

Рэйчел Ли Кук / giphy.com

На момент съемок фильма Рэйчел было 19 лет, а вот в прокат он вышел, когда ей уже исполнилось 20-ть. Для молодой актрисы это была ее первая большая роль в кино, хотя в профессию она пришла в 1995 году и появлялась в нескольких других картинах, как второстепенный персонаж, также она снималась в рекламе и работала ребенком-моделью.

После фильма "Это все она" у Рэйчел больше не было столь прорывных ролей, но в кино и сериалах она снимается и по сей день, а также посещает различные светские мероприятия и выходит на красные дорожки.

Рэйчел Ли Кук в 1999 году / Фото: Getty Images

Что касается личной жизни, то Рэйчел Ли Кук была замужем за актером Дэниэлом Гиллисом и у нее двое детей. Помимо актерской деятельности она занимается продюсированием и владеет собственной продюсерской компанией Ben's Sister Productions. Она спродюсировала и снялась в фильме "Любовь гарантирована", который дебютировал на Netflix 3 сентября 2020 года.

Несмотря на то, что с момента выхода фильма "Это все она" прошло уже 26 лет, исполнительница главной роли почти не изменилась. Ниже вы можете посмотреть, как Рэйчел выглядит сейчас.

Рэйчел Ли Кук в 2024 году / Фото: Getty Images

Рэйчел Ли Кук в 2024 году / Фото: Getty Images

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