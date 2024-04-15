Почти не поменялась с того времени: как выглядела Кэтрин Зета-Джонс до свадьбы с Майклом Дугласом

Предлагаем посмотреть на фотографии актрисы в молодости, когда она только начинала свою карьеру.

Актриса Кэтрин Зета-Джонс познакомилась с американским актером Майклом Дугласом, который на двадцать пять лет старше ее, на фестивале американского кино в Довиле во Франции в августе 1998 года после того, как ее представил актер Дэнни ДеВито. Они обручились 31 декабря 1999 года и поженились в отеле Plaza в Нью-Йорке 18 ноября 2000 года после завершения развода Дугласа с первой женой Диандрой Люкер.

С того времени пара неразлучна, в браке у них родилось двое детей - сын Дилан и дочь Кэрис. Однако мало кто помнит актрису Кэтрин Зетау-Джонс до этого брака, поскольку она была еще довольно малоизвестна, хотя ее карьера и начинала набирать обороты.

Ниже мы собрали несколько фотографий молодой звезды, которые были сделаны на разных мероприятиях в 1990-х годах.

Кэтрин Зета-Джонс, 1991 год / Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс посетила вечеринку по случаю презентации книги Джанни Версаче в его магазине, 1995 год / Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на сьемках своего клипа For All Time / Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на премъере фильма "Королевская милость", 1995 год / Фото: Getty Images

Кэтрин Зета-Джонс на церемонии вручения наград Silver Clef Awards 4 июня 1992 года / Фото: Getty Images

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