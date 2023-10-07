Подарки от Бекса: пять самых роскошных помолвочных колец Виктории Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм в браке уже 24 года. Эту звездную семью в Великобритании называют второй по популярности после королевской.
Недавно Netflix презентовал четырехсерийный фильм о Дэвиде Бекхэме. В нем рассказывается о становлении его, как футболиста, а также показано, как начинался бурный роман между самым знаменитым спортсменом Англии и Posh Spice (экс-участницей мега-популярной тогда поп-группы Spice Girls) Викторией Адамс.
Они познакомились в начале 1997 года во время благотворительного футбольного матча. До этого Дэвид видел Викторию только по телевизору и часто шутил с ребятами по команде, что обязательно женится на Posh Spice (такое прозвище было у Викки в группе).
"Сегодня я самая счастливая девушка в мире", - прокомментировала в тот день помолвку Виктория.
"Я даже не знала, кто он такой. Я никогда не увлекалась футболом", - говорила об этой встрече Виктория. Но их роман вспыхнул молниеносно. Уже в следующем 1998 году пара объявила о помолвке, а в прессе окрестили их "Пош и Бекс". На момент помолвки Дэвид уже прилично зарабатывал и не скрывал, что любит тратить деньги. Сегодня мы рассказываем вам о самом первом помолвочном кольце, которое футболист преподнес своей девушке в день их помолвки.
Кольцо с бриллиантом огранки "Маркиз"
Именно так выглядело самое первое помолвочное кольцо Виктории. Первое, но не единственное. Это было украшение из желтого золота, с 3-каратным бриллиантом огранки "Маркиз". Украшение было достаточно скромным по своему дизайну, разве что крупный камень намекал на то, что скупиться на своей любимой Дэвид не планировал.
4 июля 1999 года Виктория и Дэвид поженились в замке Латтреллстоун, в Ирландии. Это была роскошная свадьба, где кроме свадебных луков они появились перед гостями в фиолетовых костюмах, а их совсем еще маленький сын Бруклин, был "ответственным" за кольца.
С тех пор Дэвид подарил своей жене Виктории не только фамилию Бекхэм, но и более десяти помолвочных колец в знак любви. Мы выбрали пять самых известных из них, чтобы рассказать подробнее.
Кольцо с бриллиантом грушевидной огранки
Одно из самых дорогих украшений в коллекции Виктории. Кольцо выполнено из платины с огромным 17-каратным грушевидным бриллиантом и бриллиантовой дорожкой по окружности. Его Викки получила в подарок в 2005 году, а стоимость оценивалась на сумму более 2,5 миллионов долларов.
Кольцо с изумрудом огранки "Кушон"
Украшение из белого золота или платины (точно не известно, с бриллиантовой дорожкой и огромным изумрудным камнем огранки "Кушон" миссис Бекхэм получила в подарок в 2007 году.
Точная стоимость ювелирного изделия не известна и варьируется от 650 до 920 тысяч долларов. С годами камни, которые Бекс дарил своей жене становились все больше. Есть у Виктории похожее кольцо и с сапфиром, и с рубином.
Кольцо с лунным камнем
В 2015 году Виктория впервые появилась на публике с необычным для нее кольцом. Это было ювелирное изделие с лунным камнем в платиновой полосе, инкрустированной бриллиантами.
Лунный камень считается редким для обручальных колец, но имеет очень интересное значение, символизируя новые начинания. Возможно, подарок был сделан после того, как пара пережила очередные трудности, а Бекса обвиняли в очередной измене. Таким образом футболист хотел показать, что силу их отношений с Викторией никому не удастся сломить.
Кольцо с желтым бриллиантом
В 2018 Викки получила очередной подарок – кольцо с желтым бриллиантом классической квадратной огранки. Поклонники заметили, что миссис Бекхэм стала носить более лаконичные кольца без огромных камней. Да и стоимость этого кольца составляла всего 157 тысяч долларов. Видимо, к тому моменту Дэвид и Виктория уже всем все доказали, и дарить бриллианты жене один больше другого, уже не имело никакого смысла.
Говорят, в ювелирной шкатулке Виктории Бекхэм около 14 помолвочных колец, а их общая стоимость составляет 6,5 миллионов долларов. Не исключено, что коллекция пополнится новинками, ведь впереди пару ждет 25-я годовщина брака.
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