Подарки от Бекса: пять самых роскошных помолвочных колец Виктории Бекхэм

Дэвид и Виктория Бекхэм в браке уже 24 года. Эту звездную семью в Великобритании называют второй по популярности после королевской.

Недавно Netflix презентовал четырехсерийный фильм о Дэвиде Бекхэме. В нем рассказывается о становлении его, как футболиста, а также показано, как начинался бурный роман между самым знаменитым спортсменом Англии и Posh Spice (экс-участницей мега-популярной тогда поп-группы Spice Girls) Викторией Адамс.

Виктория и Дэвид Бекхэм на премьере сериала "Бекхэм" / Фото: Associated Press

Они познакомились в начале 1997 года во время благотворительного футбольного матча. До этого Дэвид видел Викторию только по телевизору и часто шутил с ребятами по команде, что обязательно женится на Posh Spice (такое прозвище было у Викки в группе).

"Сегодня я самая счастливая девушка в мире", - прокомментировала в тот день помолвку Виктория.

Виктория Адамс и Дэвид Бекхэм в день помолвки, 1998 год / Фото: Getty Images

"Я даже не знала, кто он такой. Я никогда не увлекалась футболом", - говорила об этой встрече Виктория. Но их роман вспыхнул молниеносно. Уже в следующем 1998 году пара объявила о помолвке, а в прессе окрестили их "Пош и Бекс". На момент помолвки Дэвид уже прилично зарабатывал и не скрывал, что любит тратить деньги. Сегодня мы рассказываем вам о самом первом помолвочном кольце, которое футболист преподнес своей девушке в день их помолвки.

Кольцо с бриллиантом огранки "Маркиз"

Именно так выглядело самое первое помолвочное кольцо Виктории. Первое, но не единственное. Это было украшение из желтого золота, с 3-каратным бриллиантом огранки "Маркиз". Украшение было достаточно скромным по своему дизайну, разве что крупный камень намекал на то, что скупиться на своей любимой Дэвид не планировал.

Первое помолвочное кольцо Виктории Бекхэм, 1998 год / Фото: Getty Images

4 июля 1999 года Виктория и Дэвид поженились в замке Латтреллстоун, в Ирландии. Это была роскошная свадьба, где кроме свадебных луков они появились перед гостями в фиолетовых костюмах, а их совсем еще маленький сын Бруклин, был "ответственным" за кольца.

С тех пор Дэвид подарил своей жене Виктории не только фамилию Бекхэм, но и более десяти помолвочных колец в знак любви. Мы выбрали пять самых известных из них, чтобы рассказать подробнее.

Кольцо с бриллиантом грушевидной огранки

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Одно из самых дорогих украшений в коллекции Виктории. Кольцо выполнено из платины с огромным 17-каратным грушевидным бриллиантом и бриллиантовой дорожкой по окружности. Его Викки получила в подарок в 2005 году, а стоимость оценивалась на сумму более 2,5 миллионов долларов.

Кольцо с изумрудом огранки "Кушон"

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Украшение из белого золота или платины (точно не известно, с бриллиантовой дорожкой и огромным изумрудным камнем огранки "Кушон" миссис Бекхэм получила в подарок в 2007 году.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

Точная стоимость ювелирного изделия не известна и варьируется от 650 до 920 тысяч долларов. С годами камни, которые Бекс дарил своей жене становились все больше. Есть у Виктории похожее кольцо и с сапфиром, и с рубином.

Кольцо с лунным камнем

В 2015 году Виктория впервые появилась на публике с необычным для нее кольцом. Это было ювелирное изделие с лунным камнем в платиновой полосе, инкрустированной бриллиантами.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Лунный камень считается редким для обручальных колец, но имеет очень интересное значение, символизируя новые начинания. Возможно, подарок был сделан после того, как пара пережила очередные трудности, а Бекса обвиняли в очередной измене. Таким образом футболист хотел показать, что силу их отношений с Викторией никому не удастся сломить.

Кольцо с желтым бриллиантом

В 2018 Викки получила очередной подарок – кольцо с желтым бриллиантом классической квадратной огранки. Поклонники заметили, что миссис Бекхэм стала носить более лаконичные кольца без огромных камней. Да и стоимость этого кольца составляла всего 157 тысяч долларов. Видимо, к тому моменту Дэвид и Виктория уже всем все доказали, и дарить бриллианты жене один больше другого, уже не имело никакого смысла.

Виктория Бекхэм / Фото: Getty Images

Говорят, в ювелирной шкатулке Виктории Бекхэм около 14 помолвочных колец, а их общая стоимость составляет 6,5 миллионов долларов. Не исключено, что коллекция пополнится новинками, ведь впереди пару ждет 25-я годовщина брака.

Виктория и Дэвид Бекхэм / Фото: Getty Images

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